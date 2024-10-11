Может ли каршеринг полностью заменить собственный автомобиль?

Posted 11 октября, 08:41
Published 11 октября, 08:41
Modified 11 октября, 14:46
Updated 11 октября, 14:46
Каршеринг — это аренда машины на короткий срок, когда транспортное средство можно взять даже на несколько минут, чтобы, например, добраться от магазина до дома или от дома до метро. Но чаще прокатный автомобиль используется для поездок в аэропорт или городские локации, где наблюдаются сложности с парковкой либо парковка платная. Такая услуга, как каршеринг, весьма популярна на Западе, а в России она впервые появилась в 2012 году.
Воспользоваться услугой каршеринга могут совершеннолетние граждане при наличии водительского удостоверения. Для того чтобы взять автомобиль напрокат, потребуется завести аккаунт на сайте оператора.
В отличие от обычного автопроката, каршеринг доступен в любое время суток, и для того чтобы получить в пользование машину, не нужно посещать офис и подписывать документы — все оформляется дистанционно, через личный кабинет пользователя. Для прекращения пользования услугой каршеринга также не требуется никуда специально ехать — достаточно оставить автомобиль на ближайшей парковке в пределах зоны завершения аренды.
В числе основных плюсов каршеринга можно также отметить тот факт, что за поддержание машины в работоспособном состоянии отвечает оператор сервиса, как и за замену сезонной резины, страховку и своевременное прохождение ТО. Кроме того, для каршеринговых авто любая парковка бесплатна, как и топливо (хотя в данном случае иной раз возможны и исключения).
Что же касается минусов каршеринга, то многие пользователи упоминают возможные неудобства, которые могут быть связаны с бронированием автомобиля. Дело в том, что ближайшая машина может быть оставлена предыдущим арендатором довольно далеко, и желающему ее взять приходится добираться до нее общественным транспортом или на такси.
Также нередко могут иметь место проблемы с доступом в арендованную машину, что может быть связано, например, с проблемами со стороны операторов. Кроме того, в числе минусов — ограниченная зона поездок на арендованном автомобиле, грязь в салоне после предыдущих пользователей, лимит пробега, а также система серьезных штрафов для арендаторов. А еще в каршеринговых авто сложно ездить с детьми (ввиду отсутствия детских кресел) и перевозить животных (запрещено правилами).
Личную машину необходимо обслуживать, страховать и заправлять, тогда как в каршеринге вы получаете машину «под ключ». Однако, если требуется, например, поездка на дальнее расстояние, то своя собственная машина однозначно выигрывает. Кроме того, личный автомобиль выигрывает очко, если приходится стоять в пробках, так как в каршеринге это весьма дорогое «удовольствие».
Ну и, конечно, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что, являясь обладателем собственного авто, вы можете воспользоваться им в любой момент и отправиться на нем куда угодно, совершенно не задумываясь над тем, что нечаянно можете выехать за пределы разрешенной зоны. Так что своя машина однозначно лучше, с какой стороны ни посмотреть.