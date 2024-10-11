Может ли каршеринг полностью заменить собственный автомобиль?

Каршеринг — это аренда машины на короткий срок, когда транспортное средство можно взять даже на несколько минут, чтобы, например, добраться от магазина до дома или от дома до метро. Но чаще прокатный автомобиль используется для поездок в аэропорт или городские локации, где наблюдаются сложности с парковкой либо парковка платная. Такая услуга, как каршеринг, весьма популярна на Западе, а в России она впервые появилась в 2012 году.