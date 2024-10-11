6 ключевых ювелирных трендов этой осени, которые можно увидеть повсюду

Персонализированные ожерелья с монограммой никогда не выходят из моды, но сейчас они особенно актуальны. Модники носят их с уникальными шармами в виде букв (можно выбрать начальную букву своего имени). И не нужно выкладывать кучу денег, чтобы попасть в тренды, все эти украшения весьма доступны по цене.