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Posted 11 октября, 09:08

Published 11 октября, 09:08

Modified 11 октября, 09:12

Updated 11 октября, 09:12

6 ключевых ювелирных трендов этой осени, которые можно увидеть повсюду

6 ключевых ювелирных трендов этой осени, которые можно увидеть повсюду

11 октября 2024, 09:08
Фото: Christian Vierig/Pietro D'Aprano/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
6 ключевых ювелирных трендов этой осени, которые можно увидеть повсюду
Наблюдая за моделями на подиумах в рамках Недели моды, фэшн-блогеры заметили много новых способов украсить образ при помощи эффектных аксессуаров. Это не только традиционные ожерелья, серьги или кольца, но брелоки на сумках, шармы и чокеры.

Штабелируемые браслеты

Носить на руке целую стопку браслетов, подражая индийским красавицам, уже не в моде. В тренде широкие, словно манжеты, украшения из полимеров, легкого металла, бамбуковых трубок. Модели даже надели их поверх рукавов курток и пиджаков, как это было на показах Fendi, Tory Burch и Chаnel.

Штабелируемые браслетыШтабелируемые браслеты
Штабелируемые браслеты. Фото: Christian Vierig/Pietro D'Aprano/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
Штабелируемые браслетыШтабелируемые браслеты
Штабелируемые браслеты. Фото: Christian Vierig/Pietro D'Aprano/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
Фото: Revolve

Подвесные ожерелья

Ожерелья с подвесками — ювелирный хит нынешнего сезона. Даже завзятые минималисты позволят себе стать смелее в выборе бижутерии. Многие люксовые марки сходятся во мнении: нет ничего более шикарного, чем привлекательный элемент, подвешенный на тонкой цепочке или шнуре.

Подвесные ожерельяПодвесные ожерелья
Подвесные ожерелья. Фото: Victor VIRGILE/Daniel Zuchnik/Getty Images
Подвесные ожерельяПодвесные ожерелья
Подвесные ожерелья. Фото: Victor VIRGILE/Daniel Zuchnik/Getty Images
Фото: Alighieri

Крупные бусы из натурального камня

Такие смелые ожерелья из натуральных камней — кварца, бирюзы, турмалина и других — украшают сейчас шеи всех европейских фэшн-блогеров. Выберите однотонное украшение: мы заметили особый интерес к сочному красному и светло-голубому цветам.

Крупные бусы из натурального камняКрупные бусы из натурального камня
Крупные бусы из натурального камня. Фото: Edward Berthelot/Christian Vierig/Getty Images
Крупные бусы из натурального камняКрупные бусы из натурального камня
Крупные бусы из натурального камня. Фото: Edward Berthelot/Christian Vierig/Getty Images
Фото: Other Stories

Браслеты и ожерелья с шармами

Шармы вернулись. После того как Coach показал брелоки для сумок на осенне-зимнем показе, безделушки появились практически везде: от ремней до собачьих поводков. И, конечно же, на браслетах и ожерельях. Тенденция с шармами — один из самых простых способов поиграть со своим осенним гардеробом.

Браслеты и ожерелья с шармамиБраслеты и ожерелья с шармами
Браслеты и ожерелья с шармами. Фото: Jeremy Moeller/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
Браслеты и ожерелья с шармамиБраслеты и ожерелья с шармами
Браслеты и ожерелья с шармами. Фото: Jeremy Moeller/Raimonda Kulikauskiene/Getty Images
Фото: Christian Dior

Эффектный жемчуг

Жемчуг набирает обороты популярности. Он вдохновляет кутюрную коллекцию Armani Privé в этом сезоне и украшает моделей в Miu Miu, Moschino и Balmain. Эффектный жемчуг был главным игроком на подиумах — изысканным и смелым.

Эффектный жемчугЭффектный жемчуг
Эффектный жемчуг. Фото: Christian Vierig/Jeremy Moeller/Getty Images
Эффектный жемчугЭффектный жемчуг
Эффектный жемчуг. Фото: Christian Vierig/Jeremy Moeller/Getty Images
Фото: Completedworks

Ожерелья с монограммой

Персонализированные ожерелья с монограммой никогда не выходят из моды, но сейчас они особенно актуальны. Модники носят их с уникальными шармами в виде букв (можно выбрать начальную букву своего имени). И не нужно выкладывать кучу денег, чтобы попасть в тренды, все эти украшения весьма доступны по цене.

Ожерелья с монограммойОжерелья с монограммой
Ожерелья с монограммой. Фото: Raimonda Kulikauskiene/Jeremy Moeller/Edward Berthelot/Getty Images
Ожерелья с монограммойОжерелья с монограммой
Ожерелья с монограммой. Фото: Raimonda Kulikauskiene/Jeremy Moeller/Edward Berthelot/Getty Images
Фото: Missoma
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#Алла Хан#Красота#Мода#Все материалы авторов
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