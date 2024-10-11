6 ключевых ювелирных трендов этой осени, которые можно увидеть повсюду

Posted 11 октября, 09:08
Published 11 октября, 09:08
Modified 11 октября, 09:12
Updated 11 октября, 09:12
Носить на руке целую стопку браслетов, подражая индийским красавицам, уже не в моде. В тренде широкие, словно манжеты, украшения из полимеров, легкого металла, бамбуковых трубок. Модели даже надели их поверх рукавов курток и пиджаков, как это было на показах Fendi, Tory Burch и Chаnel.
Ожерелья с подвесками — ювелирный хит нынешнего сезона. Даже завзятые минималисты позволят себе стать смелее в выборе бижутерии. Многие люксовые марки сходятся во мнении: нет ничего более шикарного, чем привлекательный элемент, подвешенный на тонкой цепочке или шнуре.
Такие смелые ожерелья из натуральных камней — кварца, бирюзы, турмалина и других — украшают сейчас шеи всех европейских фэшн-блогеров. Выберите однотонное украшение: мы заметили особый интерес к сочному красному и светло-голубому цветам.
Шармы вернулись. После того как Coach показал брелоки для сумок на осенне-зимнем показе, безделушки появились практически везде: от ремней до собачьих поводков. И, конечно же, на браслетах и ожерельях. Тенденция с шармами — один из самых простых способов поиграть со своим осенним гардеробом.
Жемчуг набирает обороты популярности. Он вдохновляет кутюрную коллекцию Armani Privé в этом сезоне и украшает моделей в Miu Miu, Moschino и Balmain. Эффектный жемчуг был главным игроком на подиумах — изысканным и смелым.
Персонализированные ожерелья с монограммой никогда не выходят из моды, но сейчас они особенно актуальны. Модники носят их с уникальными шармами в виде букв (можно выбрать начальную букву своего имени). И не нужно выкладывать кучу денег, чтобы попасть в тренды, все эти украшения весьма доступны по цене.