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Posted 11 октября, 11:02

Published 11 октября, 11:02

Modified 11 октября, 11:04

Updated 11 октября, 11:04

11 идей оформления прихожей, чтобы стильно встречать гостей

11 идей оформления прихожей, чтобы стильно встречать гостей

11 октября 2024, 11:02
Фото: PAUL COSTELLO
11 идей оформления прихожей, чтобы стильно встречать гостей
Дизайн прихожей может быть таким же теплым и гостеприимным, как и любая другая часть дома. Рассказываем, как создать интересный и уютный интерьер, от которого все будут в восторге.

Идеи мебели для прихожей

Идеи мебели для прихожейИдеи мебели для прихожей
Идеи мебели для прихожей. Фото: JOYELLE WEST

Украсьте прихожую низкопрофильной мебелью, чтобы подчеркнуть стиль и функциональность. В данном проекте консольный столик из травяной ткани предлагает стильное место для хранения ключей и почты.

Красочный декор прихожей

Красочный декор прихожейКрасочный декор прихожей
Красочный декор прихожей. Фото: KIM CORNELISON

Проявите свою индивидуальность с помощью ярких штрихов. В этой небольшой прихожей тропические обои сочетаются с темно-зелеными вставками для яркого сочетания цветов. Благодаря белому потолку небольшое пространство не кажется слишком темным, а розовый светильник добавляет дополнительную нотку причудливости.

Идеи оформления при помощи цвета

Идеи оформления при помощи цветаИдеи оформления при помощи цвета
Идеи оформления при помощи цвета. Фото: JONNY VALIANT

В этом фойе синий геометрический ковер тянется от стены до стены, придавая характер помещению. Для прихожей с интенсивным движением выбирайте прочный материал, который легко чистить, и положите под него нескользящую прокладку для безопасности.

Оформление входной стены

Оформление входной стеныОформление входной стены
Оформление входной стены. Фото: DAVID A. LAND

Превратите пустую стену прихожей в галерею ваших любимых произведений искусства. На небольшой площадке под лестницей выставлены фотографии пейзажей, объединенные золотыми рамками. Скамейка с хохолком украшает композицию и предлагает место, где можно бросить куртки или сумки в дверном проеме.

Натуральный декор

Натуральный декорНатуральный декор
Натуральный декор. Фото: JAY WILDE

Добавьте свежей зелени для простого оформления прихожей, которая мгновенно осветит пространство. Растения, расположенные вокруг двери, приветствуют посетителей своими пышными листьями. Произведения искусства, вдохновленные природой, и пара плетеных ротанговых стульев придают интерьеру органичный вид.

Обои для прихожей

Обои для прихожейОбои для прихожей
Обои для прихожей. Фото: JAY WILDE

Обои с геометрическим рисунком делают эту небольшую прихожую отличительной чертой дома. Обязательно обустройте поблизости место для ключей и кошельков, но не загромождайте небольшое пространство слишком большим количеством аксессуаров.

Эклектичный декор

Эклектичный декорЭклектичный декор
Эклектичный декор. Фото: PAUL COSTELLO

Розовая дверь задает тон этой эклектичной прихожей, а при входе в дом вас встречают яркий ковер с рисунком, скамейка из искусственного меха и тонкий консольный столик, уставленный комнатными растениями. Современный золотой светильник и настенные рисунки в винтажном стиле отражают яркую индивидуальность домовладельца.

Идеи для небольших прихожих

Идеи для небольших прихожихИдеи для небольших прихожих
Идеи для небольших прихожих. Фото: EDMUND BARR

Тонкий консольный столик, поддерживаемый изящными железными ножками, служит местом для ключей. Настенное зеркало повторяет причудливые линии и радует своим необычно-синим меловым оттенком. Подумайте о том, чтобы поставить на маленький столик тонкий поднос, предназначенный для сбора ключей, кошельков и других предметов первой необходимости.

Уютное оформление прихожей

ПрихожаяПрихожая
Прихожая. Фото: JAMES YOCHUM

В очень широком фойе есть место для уютного сидения у окна, залитого естественным светом. Эта скамейка у входа достаточно длинная, чтобы вместить более одного гостя, под ней даже есть место для корзины с сезонной одеждой.

Ранее мы рассказывали, как создать уют даже в неотремонтированной квартире.

Источник: Better Homes & Gardens

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Дизайн#Интерьер#Прихожая#Дом и сад
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