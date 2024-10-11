11 идей оформления прихожей, чтобы стильно встречать гостей

Posted 11 октября, 11:02
Published 11 октября, 11:02
Modified 11 октября, 11:04
Updated 11 октября, 11:04
Украсьте прихожую низкопрофильной мебелью, чтобы подчеркнуть стиль и функциональность. В данном проекте консольный столик из травяной ткани предлагает стильное место для хранения ключей и почты.
Проявите свою индивидуальность с помощью ярких штрихов. В этой небольшой прихожей тропические обои сочетаются с темно-зелеными вставками для яркого сочетания цветов. Благодаря белому потолку небольшое пространство не кажется слишком темным, а розовый светильник добавляет дополнительную нотку причудливости.
В этом фойе синий геометрический ковер тянется от стены до стены, придавая характер помещению. Для прихожей с интенсивным движением выбирайте прочный материал, который легко чистить, и положите под него нескользящую прокладку для безопасности.
Превратите пустую стену прихожей в галерею ваших любимых произведений искусства. На небольшой площадке под лестницей выставлены фотографии пейзажей, объединенные золотыми рамками. Скамейка с хохолком украшает композицию и предлагает место, где можно бросить куртки или сумки в дверном проеме.
Добавьте свежей зелени для простого оформления прихожей, которая мгновенно осветит пространство. Растения, расположенные вокруг двери, приветствуют посетителей своими пышными листьями. Произведения искусства, вдохновленные природой, и пара плетеных ротанговых стульев придают интерьеру органичный вид.
Обои с геометрическим рисунком делают эту небольшую прихожую отличительной чертой дома. Обязательно обустройте поблизости место для ключей и кошельков, но не загромождайте небольшое пространство слишком большим количеством аксессуаров.
Розовая дверь задает тон этой эклектичной прихожей, а при входе в дом вас встречают яркий ковер с рисунком, скамейка из искусственного меха и тонкий консольный столик, уставленный комнатными растениями. Современный золотой светильник и настенные рисунки в винтажном стиле отражают яркую индивидуальность домовладельца.
Тонкий консольный столик, поддерживаемый изящными железными ножками, служит местом для ключей. Настенное зеркало повторяет причудливые линии и радует своим необычно-синим меловым оттенком. Подумайте о том, чтобы поставить на маленький столик тонкий поднос, предназначенный для сбора ключей, кошельков и других предметов первой необходимости.
В очень широком фойе есть место для уютного сидения у окна, залитого естественным светом. Эта скамейка у входа достаточно длинная, чтобы вместить более одного гостя, под ней даже есть место для корзины с сезонной одеждой.
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Источник: Better Homes & Gardens