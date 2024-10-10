Юрий Стоянов рассказал, как создание мебели помогает ему отдохнуть от съемок

Posted 10 октября, 20:20
Published 10 октября, 20:20
Modified 10 октября, 20:22
Updated 10 октября, 20:22
Такой комментарий актер дал Пятому каналу.
Как сообщает www.gazeta.ru, артист считает свое хобби настоящим релаксом, помогающим избавиться от накопившейся усталости, навязчивых мыслей, не дающих покоя текстов, которые трудно забыть.
Актер рассказал, что самостоятельно строгает и пилит, создавая новую мебель, а также играет на гитаре, как только у него появляется время для отдыха.
Для поддержания здоровья Стоянов плавает в бассейне, отмечая благотворный эффект такого спорта за счет приятной, умеренной физической нагрузки.