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Posted 10 октября, 20:20

Published 10 октября, 20:20

Modified 10 октября, 20:22

Updated 10 октября, 20:22

Юрий Стоянов рассказал, как создание мебели помогает ему отдохнуть от съемок

Юрий Стоянов рассказал, как создание мебели помогает ему отдохнуть от съемок

10 октября 2024, 20:20
Фото: Изображение Midjourney
Юрий Стоянов раскрыл секретное хобби, которое помогает ему перезагрузиться после съемок. По его словам, он изготавливает табуретки, столы, стулья в собственной мастерской. Это позволяет снять напряжение и усталость после завершения съемок, возвращая к реальной жизни.

Такой комментарий актер дал Пятому каналу.

Как сообщает www.gazeta.ru, артист считает свое хобби настоящим релаксом, помогающим избавиться от накопившейся усталости, навязчивых мыслей, не дающих покоя текстов, которые трудно забыть.

Актер рассказал, что самостоятельно строгает и пилит, создавая новую мебель, а также играет на гитаре, как только у него появляется время для отдыха.

Для поддержания здоровья Стоянов плавает в бассейне, отмечая благотворный эффект такого спорта за счет приятной, умеренной физической нагрузки.

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