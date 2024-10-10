Развод по гороскопу: из-за чего расстаются с супругами разные знаки зодиака

Тельцы консервативны, поэтому любые перемены, в том числе связанные с семейной жизнью, воспринимают в штыки. Они могут оставаться лояльны к партнеру даже после череды скандалов и в условиях отсутствия понимания. Однако если Телец не находит в интимной жизни со своей второй половиной то, что ему нужно, он вполне может принять решение о расставании.