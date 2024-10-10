Развод по гороскопу: из-за чего расстаются с супругами разные знаки зодиака

Posted 10 октября, 10:21
Published 10 октября, 10:21
Modified 10 октября, 10:21
Updated 10 октября, 10:21
Овны только на первый взгляд кажутся легкомысленными — на самом деле они серьезно и ответственно относятся к своей семье. Эмоции представители этого знака умеют держать под контролем, равно как и все, что происходит у них дома. Чаще всего причиной расставания пары, в которой один из партнеров — Овен, становится измена.
Тельцы консервативны, поэтому любые перемены, в том числе связанные с семейной жизнью, воспринимают в штыки. Они могут оставаться лояльны к партнеру даже после череды скандалов и в условиях отсутствия понимания. Однако если Телец не находит в интимной жизни со своей второй половиной то, что ему нужно, он вполне может принять решение о расставании.
Отличительная черта Близнецов — импульсивность. Они часто влюбляются, увлекаются, из-за чего может страдать и брак, нередко интриги на стороне становятся причиной расставания и развода. Кстати, решение о разводе сами Близнецы принимают практически молниеносно и не рефлексируют по этому поводу.
Представители этого знака зодиака считаются семейными и домашними, однако внутри них могут кипеть настоящие страсти. Многие Раки ведут двойную жизнь, причем в течение длительного периода времени. При этом разводиться они не хотят, поскольку дорожат домом и семьей.
Львы — страстные и чувственные натуры, однако при этом они остаются консерваторами. Развод действительно кажется им катастрофой, и если они принимают такое решение, то оно становится для них действительно вымученным и выстраданным.
Представителям этого знака зодиака довольно трудно выстраивать партнерские отношения. Они ориентированы, скорее, на практичность и удобство, а не на чувства. Так что и потенциальный партнер проходит серьезную и многоуровневую проверку, и далеко не всегда она завершается успешно. Одним словом, правильнее было бы сказать, что сами Девы не разводятся — скорее, разводятся с ними.
Весы могут провести немало времени в поисках идеального партнера. Если им повезет и такой партнер будет найден, представители знака зодиака сделают все возможное, чтобы подстроиться под него. Развод для них действительно крайняя мера, однако даже после расставания Весы стараются сохранить с бывшими хорошие отношения.
Скорпионам свойственна расчетливость, представители этого знака либо тщательно выбирают для себя партнера, либо вовсе отказываются от серьезных отношений. Союз со Скорпионом можно назвать сложным, представители этого знака зодиака могут манипулировать и угрожать разводом, а если дело до него все-таки доходят, то расстаются с партнером без лишних раздумий.
Представители этого знака зодиака считаются наименее подходящими для крепкого союза. Идеального партнера они ищут долго, и в результате нередко соглашаются буквально на первый попавшийся вариант. Разумеется, шансов у таких отношений практически нет, и часто все заканчивается расставанием, о котором Стрельцы, положа руку на сердце, не жалеют.
Если Козерог решит создать семью, он будет делать для нее все и даже больше. Мужчина с головой уйдет в работу, чтобы обеспечить своих близких всем необходимым, а женщина станет хранительницей домашнего очага. Однако скупость Козерога выдерживают не все, и, как показывает практика, именно она чаще всего становится причиной расставания с ним.
Водолеев отличает бунтарский дух, стремление к поискам, в которых они могут проводить долгие годы. Вступление в брак для них становится импульсивным, эмоциональным решением, равно как и развод, которым браки у Водолеев нередко заканчиваются. Однако представители знака переносят расставание с легкостью и вновь отправляются на поиски.
Для представителей этого знака зодиака развод — настоящая трагедия, ведь они без остатка растворяются в своих партнерах. Рыбы могут быть подозрительными, ревнивыми, что, очевидно, не нравится их партнерам, и поэтому часто становится причиной для расставания.