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Posted 10 октября, 10:33

Published 10 октября, 10:33

Modified 10 октября, 10:33

Updated 10 октября, 10:33

Похудеть без диет и спортзала можно! 10 простых лайфхаков для похудения

Похудеть без диет и спортзала можно! 10 простых лайфхаков для похудения

10 октября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Похудеть без диет и спортзала можно! 10 простых лайфхаков для похудения
Жесткие ограничения в пище и изнурительные тренировки грозят срывом и возвратом к прежнему весу. Как похудеть без диеты и походов в спортзал, узнали у фитнес-тренеров и диетологов.

Заменяем быстрые углеводы на медленные

Белый рис замените пропаренным, белый хлеб и макароны — цельнозерновыми, блинчики и оладьи готовьте на овсяной муке. Вместо пюре из картошки съешьте на гарнир овощное пюре из капусты и зеленого горошка.

Такая замена утолит чувство голода и позволит дольше сохранить чувство сытости.

Стакан воды

Выпивайте стакан воды примерно за полчаса до приема пищи. Это поможет вам осознать, насколько вы действительно голодны и тем самым уменьшить объем порции.

Побольше свежих овощей

Добавляйте свежие овощи к каждому приему пищи. Организм тратит дополнительные калории на их переработку. Кроме того, они улучшают работу кишечника и ускоряют обмен веществ.

Добавляя свежие овощи в еду, вы уменьшаете основную порцию и ее калорийность, но сохраняете чувство насыщения.

Добавляйте свежие овощи к каждому приему пищиДобавляйте свежие овощи к каждому приему пищи
Добавляйте свежие овощи к каждому приему пищи. Фото: Изображение Midjourney

Небольшие тарелки

Очень полезный лайфхак для худеющих — используйте при приеме пищи тарелки небольшого объема. Таким образом можно обмануть мозг: на маленькой тарелке любая порция будет выглядеть внушительно, и вы вполне утолите голод небольшим объемом пищи, избежав переедания.

Убираем жидкие калории

Откажитесь от сладкой газировки, соков, не кладите сахар в чай или кофе. Это пустые калории, которые не дают ни чувства насыщения, ни пользы организму.

Замените напитки водой с долькой лимона или имбирем. Чай пейте вприкуску с мёдом, в кофе добавьте немного корицы — она подавляет желание съесть сладкое.

Правильный перекус

Отказываться от перекусов нельзя: если игнорировать чувство голода, то организм будет стремиться запастись питательными веществами, откладывая их в «жировую кладовую». Но перекусы должны быть правильными.

Никаких шоколадных батончиков, чипсов, сладких булочек. Горсть орешков, стаканчик йогурта, кусочек цельнозернового хлеба с хумусом утолят голод и надолго сохранят энергию.

Горсть орешков, стаканчик йогурта, кусочек цельнозернового хлеба с хумусом утолят голодГорсть орешков, стаканчик йогурта, кусочек цельнозернового хлеба с хумусом утолят голод
Горсть орешков, стаканчик йогурта, кусочек цельнозернового хлеба с хумусом утолят голод. Фото: Изображение Midjourney

Контрастный душ и массаж

Контрастный душ помогает ускорить обмен веществ и расщепление жиров, вывести токсины, предотвратить целлюлит. Чтобы повысить эффект, сделайте после душа сухой массаж тела специальной щеткой.

Уборка плюс домашний фитнес

Любые действия во время привычных домашних дел заставляют тело тратить калории. Ускорьте этот процесс: вытирая пыль, несколько раз поднимитесь с пятки на носок, моя посуду, делайте махи назад ногой, ждете, пока закипит суп, — присядьте 10–15 раз.

Ходите пешком

Если на физические нагрузки нет времени либо сил, достаточно просто больше ходить. Ежедневно гуляйте хотя бы по полчаса на свежем воздухе, поднимайтесь по лестнице пешком, ходите пешком в магазины.

Если на физические нагрузки нет времени либо сил, достаточно просто больше ходить.Если на физические нагрузки нет времени либо сил, достаточно просто больше ходить.
Если на физические нагрузки нет времени либо сил, достаточно просто больше ходить.. Фото: Изображение Midjourney

Спите хорошо

Недосып ведет к перееданию и откладыванию пищи в бока и животик. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, за 30 минут до сна отключите гаджеты и телевизор, спите не менее 7–8 часов ночью.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Здоровье#Красота#Похудение#Все материалы авторов
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