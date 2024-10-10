Похудеть без диет и спортзала можно! 10 простых лайфхаков для похудения

Posted 10 октября, 10:33
Published 10 октября, 10:33
Modified 10 октября, 10:33
Updated 10 октября, 10:33
Белый рис замените пропаренным, белый хлеб и макароны — цельнозерновыми, блинчики и оладьи готовьте на овсяной муке. Вместо пюре из картошки съешьте на гарнир овощное пюре из капусты и зеленого горошка.
Такая замена утолит чувство голода и позволит дольше сохранить чувство сытости.
Выпивайте стакан воды примерно за полчаса до приема пищи. Это поможет вам осознать, насколько вы действительно голодны и тем самым уменьшить объем порции.
Добавляйте свежие овощи к каждому приему пищи. Организм тратит дополнительные калории на их переработку. Кроме того, они улучшают работу кишечника и ускоряют обмен веществ.
Добавляя свежие овощи в еду, вы уменьшаете основную порцию и ее калорийность, но сохраняете чувство насыщения.
Очень полезный лайфхак для худеющих — используйте при приеме пищи тарелки небольшого объема. Таким образом можно обмануть мозг: на маленькой тарелке любая порция будет выглядеть внушительно, и вы вполне утолите голод небольшим объемом пищи, избежав переедания.
Откажитесь от сладкой газировки, соков, не кладите сахар в чай или кофе. Это пустые калории, которые не дают ни чувства насыщения, ни пользы организму.
Замените напитки водой с долькой лимона или имбирем. Чай пейте вприкуску с мёдом, в кофе добавьте немного корицы — она подавляет желание съесть сладкое.
Отказываться от перекусов нельзя: если игнорировать чувство голода, то организм будет стремиться запастись питательными веществами, откладывая их в «жировую кладовую». Но перекусы должны быть правильными.
Никаких шоколадных батончиков, чипсов, сладких булочек. Горсть орешков, стаканчик йогурта, кусочек цельнозернового хлеба с хумусом утолят голод и надолго сохранят энергию.
Контрастный душ помогает ускорить обмен веществ и расщепление жиров, вывести токсины, предотвратить целлюлит. Чтобы повысить эффект, сделайте после душа сухой массаж тела специальной щеткой.
Любые действия во время привычных домашних дел заставляют тело тратить калории. Ускорьте этот процесс: вытирая пыль, несколько раз поднимитесь с пятки на носок, моя посуду, делайте махи назад ногой, ждете, пока закипит суп, — присядьте 10–15 раз.
Если на физические нагрузки нет времени либо сил, достаточно просто больше ходить. Ежедневно гуляйте хотя бы по полчаса на свежем воздухе, поднимайтесь по лестнице пешком, ходите пешком в магазины.
Недосып ведет к перееданию и откладыванию пищи в бока и животик. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время, за 30 минут до сна отключите гаджеты и телевизор, спите не менее 7–8 часов ночью.