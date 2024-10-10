Лайфхаки от домохозяек и экспертов: как стирать и сушить пуховик, чтобы пух не сбивался в комья

Posted 10 октября, 09:55
Published 10 октября, 09:55
Modified 10 октября, 10:11
Updated 10 октября, 10:11
Ни одна зима и поздняя осень не проходит без пуховой куртки. В ней вы будете ходить каждый день, поэтому ее чистота и тепло являются первостепенными качествами. При использовании стиральной машины можно избавиться от пятен и запахов, а также обновить теплоизоляцию вашей куртки.
Большинство людей боятся стирать куртки в домашних условиях, потому что думают, что испортят верхнюю одежду. Когда пух намокает, он слипается и теряет свою эластичность, поэтому плохо сохраняет тепло.
Но при правильной стирке и сушке пух распушится как новый и будет намного лучше справляться с обогревом. Чтобы правильно постирать пуховик, эксперты Сleverhiker рассказали, что для этого понадобиться:
В первую очередь нужно взять пуховик, вытащить из него все содержимое и осмотреть на предмет загрязнений. Обычно на рукавах и горловине более въедливая грязь, которая состоит их смеси кожного жира, грязи, кремов и косметики.
Эти места стоит намылить хозяйственным мылом и оставить на 30 минут, а после уже хорошенько почистить мягкой щеткой и смыть водой.
Блогер канал «КАТЯ и ЛАЙФХАКИ» советует использовать мицеллярную воду и ватный диск, чтобы быстрее избавиться от следов косметики на вороте куртки.
Для стирки в машинке-автомат можно использовать обычное моющее средство, но оно может оставлять разводы и даже следы нерастворенного стирального порошка, из-за которых придется снова перестирывать. Кроме того, агрессивные ПАВ могут даже удалить некоторые натуральные масла из пуха.
Для чистки верхней одежды в домашних условиях лучше всего взять специальное средство для стирки пуховых курток.
Важно!
Стирка пуховиков осуществляется без дополнительного использования стирального порошка, кондиционера и других чистящих средств.
Налейте в лоток стиральной машины гель, положите вместе с курткой в барабан три теннисных мячика или специальные шарики для стирки, и запустите программу в соответствии с информацией, указанной на ярлыке куртки.
Обычно для этих целей подходит программа стирки в теплой воде 30-40 градусов на средних или минимальных оборотах отжима — 600-800, не более. Также не забудьте включить цикл дополнительного полоскания.
При наличии дома сушильной машинки включите программу на очень слабом нагреве и бросьте в нее три чистых теннисных мяча, чтобы разбить влажные комки пуха.
Процесс сушки будет очень медленным, но это самая важная часть, поэтому наберитесь терпения, поскольку на этот процесс обычно уходит около 2-3 часов. Не торопитесь быстро высушить ткань куртки, увеличивая температуру — чем дольше ваша одежда сохнет, тем легче будет удалить комки пуха.
«Вытаскивайте пуховик из сушилки каждые 15 минут, чтобы распушить все комки пуха, которые могли образоваться. Верните его в сушилку еще на 15 минут. Чередуйте ручную взбивку с машинной сушкой, пока пуховик не станет почти сухим», — советуют эксперты Howtocleanstuff.
При отсутствии сушильной машины куртку нужно повесить на вешалку-плечики и поднять как можно выше к потолку, например зацепив за карниз штор.
Некоторые хозяйки используют для этого обычные батареи отопления. Ни в коем случае не делайте этого — так на куртке сразу появятся разводы, а пух внутри так и останется мокрым, в результате появится неприятный затхлый запах.
Другие предпочитают сушить пуховики непосредственно на полотенце, но этот процесс занимает огромное количество времени. К тому же, пух долго сохраняется во влажном состоянии, что может привести к процессам гниения.
Если куртка сильно скомкалась, сухой пуховик нужно положить в стиральную машинку и выбрать программу отжим, советует Ирина Костенко.
Lennnor советует использовать фен на холодном обдуве, засовывая его в рукава и карманы: «Весь пух распределиться равномерно!»
Блогер канала vkus.polza.vygoda советует комки пуха распушать руками. Делать это надо будет два раза — в мокром состоянии и в сухом.
Еще одна пользовательница Tik Tok советует использовать обычную массажную расческу, которой нужно постучать по комкам пуха.
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