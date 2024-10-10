Лайфхаки от домохозяек и экспертов: как стирать и сушить пуховик, чтобы пух не сбивался в комья

Ни одна зима и поздняя осень не проходит без пуховой куртки. В ней вы будете ходить каждый день, поэтому ее чистота и тепло являются первостепенными качествами. При использовании стиральной машины можно избавиться от пятен и запахов, а также обновить теплоизоляцию вашей куртки.