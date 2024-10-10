Французский боб и челка-шторка: топ-7 стрижек для круглого лица

Эта стрижка не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицом. Стилисты отмечают: если каре сделать чуть выше линии подбородка и выстричь тупые концы, стрижка сделает шею визуально более изящной и длинной, подчеркнет утонченность профиля. Носить такой боб можно с рваной и эффектной челкой.