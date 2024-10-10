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Posted 10 октября, 09:20

Published 10 октября, 09:20

Modified 10 октября, 09:22

Updated 10 октября, 09:22

Французский боб и челка-шторка: топ-7 стрижек для круглого лица

Французский боб и челка-шторка: топ-7 стрижек для круглого лица

10 октября 2024, 09:20
Фото: Изображение Midjourney
Французский боб и челка-шторка: топ-7 стрижек для круглого лица
Стрижку нужно выбирать с учетом формы лица, утверждают стилисты. Рассказываем, как не ошибиться в выборе стрижки для круглого лица — на что ориентироваться и что станет беспроигрышным вариантом.

Стрижка с обрамляющей челкой

Обрамляющая челка, или челка-шторка — идеальный выбор для круглого лица. Именно такую челку носит Сабрина Карпентер, и стоит признать, что ей она очень подходит.

Преимущества такой челки — возможность придать объем волосам на участке макушки и способность визуально вытягивать черты лица. Носить такую челку можно и с волосами длиной до плеч, и с длинными волосами.

Обрамляющая челка, или челка-шторка — идеальный выбор для круглого лицаОбрамляющая челка, или челка-шторка — идеальный выбор для круглого лица
Обрамляющая челка, или челка-шторка — идеальный выбор для круглого лица. Фото: Getty

Французский боб

Эта стрижка не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицом. Стилисты отмечают: если каре сделать чуть выше линии подбородка и выстричь тупые концы, стрижка сделает шею визуально более изящной и длинной, подчеркнет утонченность профиля. Носить такой боб можно с рваной и эффектной челкой.

Французский боб не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицомФранцузский боб не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицом
Французский боб не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицом. Фото: Getty

Стрижка слоями

Отличный вариант для круглого лица — многослойная и обязательно гладкая стрижка. Она зрительно вытягивает лицо, очерчивает овал. Стрижка подойдет девушкам, которые предпочитают минимализм и лаконичность в образе.

Отличный вариант для круглого лица — многослойная и обязательно гладкая стрижка.Отличный вариант для круглого лица — многослойная и обязательно гладкая стрижка.
Отличный вариант для круглого лица — многослойная и обязательно гладкая стрижка.. Фото: Getty

Стрижка-бабочка

Отличительная особенность этой стрижки — наличие нескольких слоев, объемных и упругих. Для круглого лица такой вариант оптимален. Небольшой секрет: чем больше слоев будет у стрижки, тем более интересно она будет смотреться. Укладка очень проста — подойдут самые обычные бигуди.

Отличительная особенность этой стрижки-бабочки — наличие нескольких слоев, объемных и упругихОтличительная особенность этой стрижки-бабочки — наличие нескольких слоев, объемных и упругих
Отличительная особенность этой стрижки-бабочки — наличие нескольких слоев, объемных и упругих. Фото: Getty

Стрижка с косой челкой

Косая челка — новый хит 2024 года. Ее выбирают в качестве эффектного дополнения к модному бобу, удачный пример — прическа, которую носит Эмма Стоун. Челка подчеркивает угловатость образа и делает акцент на скулах, а если боб выстрижен до участка подбородка, то лицо визуально вытягивается.

Косая челка — новый хит 2024 годаКосая челка — новый хит 2024 года
Косая челка — новый хит 2024 года. Фото: Getty

Текстурированный боб

Рваные и эффектные слои добавляют прическе необходимый объем, делают ее более динамичной, стильной. Если таким образом обыграть классический боб, лицо будет казаться более вытянутым.

Рваные и эффектные слои добавляют прическе необходимый объем, делают ее более динамичной, стильнойРваные и эффектные слои добавляют прическе необходимый объем, делают ее более динамичной, стильной
Рваные и эффектные слои добавляют прическе необходимый объем, делают ее более динамичной, стильной. Фото: Getty

Боб с волнами

Стрижка, которая за счет мягкости смотрится очень женственно и элегантно. А еще она придает волосам объем. Главное — не ошибиться с длиной и оставить ее чуть выше линии плеч: в этом случае форму лица можно будет скорректировать, сделать акцент на его чертах.

Боб с волнами смотрится очень женственно и придает волосам объемБоб с волнами смотрится очень женственно и придает волосам объем
Боб с волнами смотрится очень женственно и придает волосам объем. Фото: Getty
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#Мария Казак#Красота#Все материалы авторов#Стрижки
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