Французский боб и челка-шторка: топ-7 стрижек для круглого лица

Posted 10 октября, 09:20
Published 10 октября, 09:20
Modified 10 октября, 09:22
Updated 10 октября, 09:22
Обрамляющая челка, или челка-шторка — идеальный выбор для круглого лица. Именно такую челку носит Сабрина Карпентер, и стоит признать, что ей она очень подходит.
Преимущества такой челки — возможность придать объем волосам на участке макушки и способность визуально вытягивать черты лица. Носить такую челку можно и с волосами длиной до плеч, и с длинными волосами.
Эта стрижка не выходит из моды, и прекрасная новость в том, что она очень идет девушкам с круглым лицом. Стилисты отмечают: если каре сделать чуть выше линии подбородка и выстричь тупые концы, стрижка сделает шею визуально более изящной и длинной, подчеркнет утонченность профиля. Носить такой боб можно с рваной и эффектной челкой.
Отличный вариант для круглого лица — многослойная и обязательно гладкая стрижка. Она зрительно вытягивает лицо, очерчивает овал. Стрижка подойдет девушкам, которые предпочитают минимализм и лаконичность в образе.
Отличительная особенность этой стрижки — наличие нескольких слоев, объемных и упругих. Для круглого лица такой вариант оптимален. Небольшой секрет: чем больше слоев будет у стрижки, тем более интересно она будет смотреться. Укладка очень проста — подойдут самые обычные бигуди.
Косая челка — новый хит 2024 года. Ее выбирают в качестве эффектного дополнения к модному бобу, удачный пример — прическа, которую носит Эмма Стоун. Челка подчеркивает угловатость образа и делает акцент на скулах, а если боб выстрижен до участка подбородка, то лицо визуально вытягивается.
Рваные и эффектные слои добавляют прическе необходимый объем, делают ее более динамичной, стильной. Если таким образом обыграть классический боб, лицо будет казаться более вытянутым.
Стрижка, которая за счет мягкости смотрится очень женственно и элегантно. А еще она придает волосам объем. Главное — не ошибиться с длиной и оставить ее чуть выше линии плеч: в этом случае форму лица можно будет скорректировать, сделать акцент на его чертах.