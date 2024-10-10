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Posted 10 октября, 07:30

Published 10 октября, 07:30

Modified 10 октября, 10:12

Updated 10 октября, 10:12

Фольга, булавка и кондиционер: ТОП-4 способа снять статическое электричество с одежды

Фольга, булавка и кондиционер: ТОП-4 способа снять статическое электричество с одежды

10 октября 2024, 07:30
Фото: Изображение Midjourney
С приходом холодов и отопительного сезона люди все чаще встречаются с небольшим разрядом электричества, которое исходит от одежды, шапок и пальто. В чем причина статического разряда и как убрать этот неприятный эффект — в материале NEWIA.

Статическое электричество может вызвать небольшой удар током и заставить одежду неприятно прилипать к телу. Некоторые ткани особенно подвержены этому эффекту, поэтому многие купленные вещи, в том числе платья на выход, так и остаются нетронутыми в шкафу. Но в чем причина?

Что вызывает статическое электричество?

Когда ткани трутся друг о друга, это создаёт электрический заряд. А некоторые материалы, такие как шерсть, полиэстер и акрил, более склонны к накоплению электрического заряда, чем другие.

Холодное время года также является провоцирующим фактором, потому что в воздухе меньше влажности. При этом зимняя одежда, как правило, состоит из тяжёлых шерстяных и фланелевых тканей, которые тоже накапливают заряд. Многие женщины замечают, что после снятия головного убора волосы сильно электролизуются, а прическа портится.

Статическое электричество от одежды и головных уборовСтатическое электричество от одежды и головных уборов
Статическое электричество от одежды и головных уборов. Фото: Изображение Midjourney

Как стирать, чтобы не было статики

То, как вы стираете напрямую влияет, будет ли в вашем шкафу статическое электричество. Достаточно перейти на «Зимний вариант стирки, чтобы избавиться от неприятного потрескивания.

  • Используйте кондиционеры для белья при стирке, чтобы сделать ткань более мягкой. Вместо химических средств попробуйте использовать разбавленный столовый уксус с натуральным эфирным маслом.

  • Если позволяет погода, сушите одежду на воздухе на бельевой веревке, а не в машине.

  • При использовании сушильной машины не пренебрегайте шариками для сушки, чтобы разделить одежду и улучшить циркуляцию воздуха. Они сокращают время высыхания и снимают статическое электричество.

  • Используйте сушильные листы, которые покрывают ткани жидким поверхностно-активным веществом, чтобы уменьшить статику.

  • Отделите натуральные ткани от синтетических перед сушкой. По возможности повесьте синтетические ткани на воздухе.

Как избавиться от статики в одежде

Профилактика — это хорошо, но что делать, если одежда все равно вызывает неприятные ощущения? Эти четыре совета, помогут избавиться от статического электричества навсегда:

1. Увлажнять одежду

Основная причина статического электричества — сухость. Это легко устраняется увлажнением одежды. Слегка опрыскайте одежду теплой водой или сбрызните ее антистатическим средством для ткани или спреем для смягчения ткани.

Если дома нет антистатика, можно сделать домашний раствор из имеющихся подручных средств. Смешайте в одном стакане теплой воды столовую ложку кондиционера для белья, перелейте в пулевизатор и опрыскайте одежду с изнаночной стороны.

Увлажнение кожи как способ избавиться от статического электричестваУвлажнение кожи как способ избавиться от статического электричества
Увлажнение кожи как способ избавиться от статического электричества. Фото: Изображение Midjourney

2. Увлажнять кожу

Трение между сухой кожей и тканями является еще одним источником статического электричества. Чтобы свести его к минимуму, вотрите в кожу лосьон, чтобы уменьшить сухость и повысить влажность поверхности.

Кремы и увлажняющие средства не только помогают вашей коже сиять, но и предотвращают накопление заряда электричества на вашем теле.

3. Используйте салфетки для сушки белья

Перед тем как надеть одежду, протрите внутреннюю сторону ткани салфеткой для сушки белья, чтобы избавиться от нежелательных искр.

4. Используйте металл

Магнитный заряд в металле может нарушить сцепление и устранить статическое электричество в одежде. Проведите металлическим предметом, например железной вешалкой или алюминиевой фольгой по ткани. Вы также можете вставить английскую булавку внутрь одежды, чтобы помочь поглотить статику.

Фольга или булавка могут снять статическое электричество с одеждыФольга или булавка могут снять статическое электричество с одежды
Фольга или булавка могут снять статическое электричество с одежды. Фото: 1MI

Существуют ли ткани, которые не притягивают статику?

Есть ткани, которые рассеивают статическое электричество. Материал представляет собой смесь синтетической полиэфирной пряжи или волокон в дополнение к хлопку или углеродным волокнам. В основном они используются в медицинских учреждениях, но постепенно становятся все более распространенными при производстве деловых костюмов и служебной формы.

Кроме инновационных разработок существуют такие материалы, которые не притягивают и не удерживают статическое электричество, например, кожа.

Шелк и 100% хлопок также не притягивают электростатику. Однако, если они находятся рядом с синтетическими акриловыми волокнами при стирке, сушке или хранении одежды, они могут «заразиться» от них статикой. Носите и стирайте эти натуральные вещи отдельно от смесовых.

Кожаные, шелковые и хлопковые ткани не притягивают статическое электричествоКожаные, шелковые и хлопковые ткани не притягивают статическое электричество
Кожаные, шелковые и хлопковые ткани не притягивают статическое электричество. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Одежда#Уход#Дом и сад
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