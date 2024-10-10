Фольга, булавка и кондиционер: ТОП-4 способа снять статическое электричество с одежды

Холодное время года также является провоцирующим фактором, потому что в воздухе меньше влажности. При этом зимняя одежда, как правило, состоит из тяжёлых шерстяных и фланелевых тканей, которые тоже накапливают заряд. Многие женщины замечают, что после снятия головного убора волосы сильно электролизуются, а прическа портится.