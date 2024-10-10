Фольга, булавка и кондиционер: ТОП-4 способа снять статическое электричество с одежды

Posted 10 октября, 07:30
Published 10 октября, 07:30
Modified 10 октября, 10:12
Updated 10 октября, 10:12
Статическое электричество может вызвать небольшой удар током и заставить одежду неприятно прилипать к телу. Некоторые ткани особенно подвержены этому эффекту, поэтому многие купленные вещи, в том числе платья на выход, так и остаются нетронутыми в шкафу. Но в чем причина?
Когда ткани трутся друг о друга, это создаёт электрический заряд. А некоторые материалы, такие как шерсть, полиэстер и акрил, более склонны к накоплению электрического заряда, чем другие.
Холодное время года также является провоцирующим фактором, потому что в воздухе меньше влажности. При этом зимняя одежда, как правило, состоит из тяжёлых шерстяных и фланелевых тканей, которые тоже накапливают заряд. Многие женщины замечают, что после снятия головного убора волосы сильно электролизуются, а прическа портится.
То, как вы стираете напрямую влияет, будет ли в вашем шкафу статическое электричество. Достаточно перейти на «Зимний вариант стирки, чтобы избавиться от неприятного потрескивания.
Профилактика — это хорошо, но что делать, если одежда все равно вызывает неприятные ощущения? Эти четыре совета, помогут избавиться от статического электричества навсегда:
Основная причина статического электричества — сухость. Это легко устраняется увлажнением одежды. Слегка опрыскайте одежду теплой водой или сбрызните ее антистатическим средством для ткани или спреем для смягчения ткани.
Если дома нет антистатика, можно сделать домашний раствор из имеющихся подручных средств. Смешайте в одном стакане теплой воды столовую ложку кондиционера для белья, перелейте в пулевизатор и опрыскайте одежду с изнаночной стороны.
Трение между сухой кожей и тканями является еще одним источником статического электричества. Чтобы свести его к минимуму, вотрите в кожу лосьон, чтобы уменьшить сухость и повысить влажность поверхности.
Кремы и увлажняющие средства не только помогают вашей коже сиять, но и предотвращают накопление заряда электричества на вашем теле.
Перед тем как надеть одежду, протрите внутреннюю сторону ткани салфеткой для сушки белья, чтобы избавиться от нежелательных искр.
Магнитный заряд в металле может нарушить сцепление и устранить статическое электричество в одежде. Проведите металлическим предметом, например железной вешалкой или алюминиевой фольгой по ткани. Вы также можете вставить английскую булавку внутрь одежды, чтобы помочь поглотить статику.
Есть ткани, которые рассеивают статическое электричество. Материал представляет собой смесь синтетической полиэфирной пряжи или волокон в дополнение к хлопку или углеродным волокнам. В основном они используются в медицинских учреждениях, но постепенно становятся все более распространенными при производстве деловых костюмов и служебной формы.
Кроме инновационных разработок существуют такие материалы, которые не притягивают и не удерживают статическое электричество, например, кожа.
Шелк и 100% хлопок также не притягивают электростатику. Однако, если они находятся рядом с синтетическими акриловыми волокнами при стирке, сушке или хранении одежды, они могут «заразиться» от них статикой. Носите и стирайте эти натуральные вещи отдельно от смесовых.