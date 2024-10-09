Укрепляем и придаем волосам густоту. Как правильно стричься на Луну в 2024 году

Posted 9 октября, 07:33
Published 9 октября, 07:33
Modified 9 октября, 07:35
Updated 9 октября, 07:35
Одна из теорий воздействия Луны на организм основана на приливах и отливах. Поскольку мы состоим в основном из воды, считается, что этот спутник Земли имеет существенное влияние на нашу жизнь.
У Луны есть четыре основные фазы — новолуние, полнолуние, растущая и убывающая луна. Расскажем подробнее о каждой из них и ее влияние на волосы.
Как следует из названия, новолуние — это время обновления и прилива сил для следующих этапов. Это идеальное время для перемены образа, например из брюнетку в рыжую — результаты преображения будут прекрасными.
Кроме того, фаза особенно подходит для тех, кому необходимо укрепить свои волосы или восстановиться после химической процедуры. Стрижка, окрашивание и уход за волосами во время Новолуния позволит выглядеть им долгое время красивыми и здоровым, так как волосы более устойчивы к более агрессивным химическим средствам.
Новолуние особенно благоприятно для коротких и смелых стрижек, выпрямления волос и химической обработки.
В 2024 году новолуние будет в следующие дни: 11.01 / 9.02 / 10.03 / 8.04 / 8.05 / 6.06 / 5.07 / 4.08 / 2.09 / 2.10 / 1.11 / 30.11 / 30.12.
Как следует из названия, растущая Луна благоприятна для тех, кто хочет, чтобы их волосы росли быстрее и были крепкими.
Также стоит воспользоваться этим периодом, чтобы поддерживать форму причёски, будь она короткой, средней или длинной. Подстригите кончики и даже сделайте стрижку, но не вносите радикальных изменений. В этот период корни укрепляются, волосы быстро растут и становятся более блестящими. Однако, считается, что из-за быстрого роста локоны могут быстрее истончаться.
Также в период растущей Луны можно избавиться от неудачных химических процедур, наращенных прядей, которые уже потеряли форму, а также позаботиться о питании волос.
Растущая Луна особенно благоприятна для лечения выпадения волос и ухода за волосами.
В 2024 году растущая Луна будет в следующие дни: 17.01 / 16.02 / 16.03 / 15.04 / 15.05 / 13.06 / 13.07 / 12.08 / 10.09 / 10.10 / 8.11 / 8.12.
Для многих людей Полнолуние лучшее время для стрижек в 2024 году, если вы хотите чтобы волосы выглядели более густыми, плотными и наполненные жизнью — даже при более медленном росте. Люди с тонкими, редеющими волосами почувствуют разницу, если будут постригаться на эту фазу.
Но также хорошо помнить о том, что во время полнолуния мы склонны к более эмоциональным поступкам. Очень часто люди, которые радикально меняют свой внешний вид во время полнолуния, потом жалеют об этом. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем стричь или красить волосы в цвет, который будет очень трудно смыть.
Инвестируйте силы в более сложные реконструктивные процедуры, потому что в эту фазу Луны их действие обычно усиливается. Во время полнолуния в знаках Льва и Девы эта сила проявляется ещё сильнее.
Полнолуние особенно благоприятно для стрижки объёмных или вьющихся волос, увлажнения и питания волос.
В 2024 году полнолуние будет в следующие дни: 25.01 / 24.02 / 25.03 / 23.04 / 23.05 / 21.06 / 21.07 / 19.08 / 17.09 / 17.10 / 15.11 / 15.12.
Ещё одна фаза обновления — убывающая Луна — показана людям, страдающим от выпадения волос или повышенной чувствительности прядей, из-за воздействия химических веществ или дефицита витаминов. Стрижка в этой фазе помогает избавиться от ослабленных волос и освободить место для роста более крепких и здоровых волос.
Несмотря на укрепление, Убывающая Луна делает волосы тоньше и медленнее. Поэтому нет ничего лучше, чем посвятить это время питанию и увлажнению волос и кожи головы. Будьте осторожны с химическими средствами на этом этапе, поскольку вы находитесь в переходном периоде и восстановлении волос.
Если у вас много волос и вы хотите их уменьшить, стоит подстричься на Убывающей Луне, чтобы изменить свой внешний вид и укротить непослушные волосы.
Убывающая Луна особенно благоприятна для стрижек на тонкие и прямые волосы и окрашивания волос.
В 2024 году у вас будет Убывающая Луна в следующие дни: 3.01 / 2.02 / 3.03 / 1.04 / 1.05 / 30.05 / 28.06 / 27.07 / 26.08 / 24.09 / 24.10 / 22.11 / 22.12.
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