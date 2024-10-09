Укрепляем и придаем волосам густоту. Как правильно стричься на Луну в 2024 году

Но также хорошо помнить о том, что во время полнолуния мы склонны к более эмоциональным поступкам. Очень часто люди, которые радикально меняют свой внешний вид во время полнолуния, потом жалеют об этом. Поэтому подумайте хорошо, прежде чем стричь или красить волосы в цвет, который будет очень трудно смыть.