Лучшие ювелирные интернет-магазины 2024 года — рейтинг и отзывы

Чтобы не стать их жертвой, проверяйте историю и возраст сайта. Для этого существуют специальные сервисы, показывающие, сколько сайт существует и какие изменения он претерпел. Если, например, магазину всего два месяца и при этом месяц назад на нем торговали биодобавками, стоит повременить с заказом. Неизвестно, кто и зачем купил этот сайт.