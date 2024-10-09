Календарь красоты на октябрь 2024 года: когда делать маникюр, педикюр, наращивание ресниц

Posted 9 октября, 09:13
Published 9 октября, 09:13
Modified 9 октября, 09:19
Updated 9 октября, 09:19
Начало октября в этом году совпадает с несколькими важными явлениями — это солнечное затмение и новолуние. Они совпадают, и этот период считается неблагоприятным, так что на первые несколько дней октября 2024 года никаких бьюти-процедур лучше не планировать, в особенности если они предполагают кардинальные изменения во внешности.
В октябре 2024 года Венера переходит в знак Скорпиона, что тоже не располагает к экспериментам с внешностью. Впрочем, это не означает, что об уходовых процедурах нужно забыть в принципе. Более того, некоторые процедуры делать не только можно, но и нужно.
17 октября Венера переходит в следующий по счету знак Стрельца, и обстоятельства изменятся — многие почувствуют прилив оптимизма и желание что-то изменить во внешности. Однако если речь идет о серьезных изменениях, то стоит подумать дважды — не факт, что результат оправдает ваши ожидания. Чтобы результат пришелся вам по душе, планируйте походы в салоны красоты с учетом календаря бьюти-процедур на октябрь 2024 года.
Если вы планируете уход за кожей лица с использованием успокаивающих и питательных масок, планируйте его на любой день в период с 3 по 16 октября. Очищающими скрабами и масками стоит пользоваться в период с 18-го по 31-е число, а вот отправляться к косметологу для лечения кожи на профессиональном уровне лучше 22 либо 23 октября.
Наиболее подходящие дни для удаления с лица пигментных пятен, а также для выравнивания его цвета — период с 20 по 21 октября, 29 и 30 октября. На отбеливание зубов к стоматологу лучше записываться или на 22-е, или на 23-е число.
Поход в солярий в октябре 2024 года планируйте на 20-е или 21-е число, а также на 29 или 30 октября, а приобретение новой обуви, одежды и товаров для красоты будет удачным 18 и 19 октября, 24-го и 29-го, а также 30-го числа.
Когда можно делать массаж в октябре 2024 года? Если вы планируете записаться на расслабляющие процедуры, то лучшие дни для этого — 20-е и 21-е числа, а также конец месяца, то есть, 29 и 30 октября. Такую процедуру, как ароматерапия, стоит планировать на 14 или 15 октября либо на 22-е, 23-е числа.
Записываться на эпиляцию и депиляцию можно на 15-е, 22-е, 23-е числа, а делать процедуры, избавляющие от целлюлита, — 29 или 30 октября. Если вы давно планировали изменить пищевые привычки и перейти на рациональное питание, начинайте в любой день с 26 по 31 октября.
Посещение бани и сауны, а также бассейна в октябре 2024 года планируйте на 11-е, 12-е и 13-е, а также на 20-е, 21-е числа и на период с 29 по 31 октября.
Наиболее благоприятные дни для наращивания волос и ресниц в октябре 2024 года — период с 24-го по 26-е число, а для окрашивания бровей и ресниц подойдет 11 октября.
Согласно календарю бьюти-процедур на октябрь 2024 года лучшие дни для ухода за кожей рук — 20-е или 21-е число. В эти дни можно делать различные обертывания, маски.
На маникюр в октябре 2024 года стоит записываться на 9-е, 10-е или 11-е число, а также на 18 или на 25 октября. Что касается педикюра, то благоприятные для него дни в октябре — с 9-го по 11-е число, 26-е и 28-е число.
Постарайтесь не планировать никакие сложные косметологические и другие подобные процедуры на период с 13-го по 17-е число, а также на 27 и на 31 октября.
Будьте осторожны в период с 13 по 17 октября, а также 20-го, 27-го и 31-го числа — эти дни считаются травмоопасными.