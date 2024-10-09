Календарь красоты на октябрь 2024 года: когда делать маникюр, педикюр, наращивание ресниц

В октябре 2024 года Венера переходит в знак Скорпиона, что тоже не располагает к экспериментам с внешностью. Впрочем, это не означает, что об уходовых процедурах нужно забыть в принципе. Более того, некоторые процедуры делать не только можно, но и нужно.