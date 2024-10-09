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Posted 9 октября, 10:44

Published 9 октября, 10:44

Modified 9 октября, 10:47

Updated 9 октября, 10:47

Действительно ли мозг человека развивается только до 25 лет

Действительно ли мозг человека развивается только до 25 лет

9 октября 2024, 10:44
Фото: 1MI
Вероятно, многие слышали о том, что человеческий мозг развивается только до 25 лет. Правда ли это?

Нет, данный тезис — всего лишь миф. Точнее, неверная трактовка результата одного из исследований, подхваченная когда-то в СМИ.

Как пишет cracked.com, в возрасте 25 лет не происходит ничего существенного в отношении мозга. Просто в первом крупном исследовании с использованием МРТ для анализа развития мозга участвовали молодые люди в возрасте до 25 лет. В результатах отмечалось, что мозг развивается даже в возрасте 24 -25 лет. Однако ничего не говорилось о том, что это пик, поскольку в рамках исследования не изучался мозг людей старше этого возраста.

Отмечается, что объем серого вещества мозга достигает пика в 7 лет. В свои очередь, белое вещество достигает пика в возрасте 30 лет, после чего его объем снижается. Это может означать, что в 30 лет человек — полностью зрелый. Но означает ли это, что тот, кому 40, менее зрел или рационален, чем тот, кому 30? Конечно, нет.

На самом деле, нейроны в белом веществе продолжают создавать новые связи на протяжение всей жизни. Таким образом, мозг никогда не перестает развиваться.

В данном контексте большое значение имеет умственная деятельность, которой занимается человек. Это не значит, что всем стоило стать учеными, хотя основной фактор для развития здесь — необходимость находить новые, нестандартные решения в своей деятельности. Но даже банальное разгадывание сканвордов или интеллектуальные игры — прекрасная тренировка для «скучающего» мозга зрелого человека.

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#Марина Колодкина#Общество#Наука
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