Действительно ли мозг человека развивается только до 25 лет

Как пишет cracked.com, в возрасте 25 лет не происходит ничего существенного в отношении мозга. Просто в первом крупном исследовании с использованием МРТ для анализа развития мозга участвовали молодые люди в возрасте до 25 лет. В результатах отмечалось, что мозг развивается даже в возрасте 24 -25 лет. Однако ничего не говорилось о том, что это пик, поскольку в рамках исследования не изучался мозг людей старше этого возраста.