Действительно ли мозг человека развивается только до 25 лет

Posted 9 октября, 10:44
Published 9 октября, 10:44
Modified 9 октября, 10:47
Updated 9 октября, 10:47
Нет, данный тезис — всего лишь миф. Точнее, неверная трактовка результата одного из исследований, подхваченная когда-то в СМИ.
Как пишет cracked.com, в возрасте 25 лет не происходит ничего существенного в отношении мозга. Просто в первом крупном исследовании с использованием МРТ для анализа развития мозга участвовали молодые люди в возрасте до 25 лет. В результатах отмечалось, что мозг развивается даже в возрасте 24 -25 лет. Однако ничего не говорилось о том, что это пик, поскольку в рамках исследования не изучался мозг людей старше этого возраста.
Отмечается, что объем серого вещества мозга достигает пика в 7 лет. В свои очередь, белое вещество достигает пика в возрасте 30 лет, после чего его объем снижается. Это может означать, что в 30 лет человек — полностью зрелый. Но означает ли это, что тот, кому 40, менее зрел или рационален, чем тот, кому 30? Конечно, нет.
На самом деле, нейроны в белом веществе продолжают создавать новые связи на протяжение всей жизни. Таким образом, мозг никогда не перестает развиваться.
В данном контексте большое значение имеет умственная деятельность, которой занимается человек. Это не значит, что всем стоило стать учеными, хотя основной фактор для развития здесь — необходимость находить новые, нестандартные решения в своей деятельности. Но даже банальное разгадывание сканвордов или интеллектуальные игры — прекрасная тренировка для «скучающего» мозга зрелого человека.