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Posted 9 октября, 13:17

Published 9 октября, 13:17

Modified 9 октября, 13:19

Updated 9 октября, 13:19

Бордовая тушь: нашумевший оттенок, который лучше всего идет только этому цвету глаз

Бордовая тушь: нашумевший оттенок, который лучше всего идет только этому цвету глаз

9 октября 2024, 13:17
Фото: Изображение Midjourney
Визажисты дали совет, кому стоит покупать тушь цвета бургунди и с чем сочетать ее в макияже.

Согласно данным Google Trends, поиск по запросу «тушь для ресниц бордового цвета» многократно увеличился с начала этого года. В TikTok полно видеороликов, в которых блогеры рассказывают, что они меняют черную тушь на этот насыщенный темно-красный оттенок, который, по их словам, придает более мягкий вид и делает глаза «эффектными».

Хотя марки L'Oréal Paris и Maybelline New York, выпускающие эти цвета, чаще всего становятся героями рилс, пользователи жалуются на то, что эти два продукта часто распродаются.

Макияж тушью бордового цветаМакияж тушью бордового цвета
Макияж тушью бордового цветаМакияж тушью бордового цвета
Макияж тушью бордового цвета. Фото: соцсети

Для какого цвета глаз подходит тушь бордового цвета?

Зеленый и бордовый цвета расположены напротив друг друга на цветовом спектральном круге, поэтому неудивительно, тушь цвета бургунди в первую очередь подходит зеленоглазым девушкам.

Однако визажист Стиви Кристин считает, что тушь прекрасно смотрится на всех — голубоглазых и кареглазых в том числе. Однако есть предостережение:

«Но имейте в виду, что светлая кожа с куперозом или розовыми оттенками, можно еще сильнее подчеркнуть красноту кожи этим оттенком туши».
Тушь БургундиТушь Бургунди
Тушь БургундиТушь Бургунди
Тушь БургундиТушь Бургунди
Тушь Бургунди. Фото: соцсети

С чем сочетать бордовую тушь?

Знаменитый визажист Джорджина Партингтон рассказала как пользуется тушью бордового цвета:

«Я всегда сочетаю тушь бордового цвета с темно-розовыми оттенками на веках, переходящими в шоколадно-коричневые. Я люблю также соединять ее с бордовой подводкой для глаз, нежно-розовыми нюдовыми губами и нежно-персиково-розовыми румянами. И наоборот, бордовый также хорошо сочетается с более насыщенными оттенками изюма, которые можно наносить на губы и щеки».

Кристин предпочитает, чтобы ее макияж был простым, когда она использует тушь бургунди:

«Я рекомендую создать нежную кожу с помощью тонированного увлажняющего крема и нейтральных кремовых румян. Затем нанесите теплый бронзатор и завершите его нейтрально-розовыми губами».

Источник: Byrdie

Тушь бургунди в макияжеТушь бургунди в макияже
Тушь бургунди в макияжеТушь бургунди в макияже
Тушь бургунди в макияже. Фото: соцсети
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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Глаза#Макияж
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