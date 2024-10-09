Бордовая тушь: нашумевший оттенок, который лучше всего идет только этому цвету глаз

Согласно данным Google Trends, поиск по запросу «тушь для ресниц бордового цвета» многократно увеличился с начала этого года. В TikTok полно видеороликов, в которых блогеры рассказывают, что они меняют черную тушь на этот насыщенный темно-красный оттенок, который, по их словам, придает более мягкий вид и делает глаза «эффектными».