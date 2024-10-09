Бордовая тушь: нашумевший оттенок, который лучше всего идет только этому цвету глаз

Posted 9 октября, 13:17
Published 9 октября, 13:17
Modified 9 октября, 13:19
Updated 9 октября, 13:19
Согласно данным Google Trends, поиск по запросу «тушь для ресниц бордового цвета» многократно увеличился с начала этого года. В TikTok полно видеороликов, в которых блогеры рассказывают, что они меняют черную тушь на этот насыщенный темно-красный оттенок, который, по их словам, придает более мягкий вид и делает глаза «эффектными».
Хотя марки L'Oréal Paris и Maybelline New York, выпускающие эти цвета, чаще всего становятся героями рилс, пользователи жалуются на то, что эти два продукта часто распродаются.
Зеленый и бордовый цвета расположены напротив друг друга на цветовом спектральном круге, поэтому неудивительно, тушь цвета бургунди в первую очередь подходит зеленоглазым девушкам.
Однако визажист Стиви Кристин считает, что тушь прекрасно смотрится на всех — голубоглазых и кареглазых в том числе. Однако есть предостережение:
«Но имейте в виду, что светлая кожа с куперозом или розовыми оттенками, можно еще сильнее подчеркнуть красноту кожи этим оттенком туши».
Знаменитый визажист Джорджина Партингтон рассказала как пользуется тушью бордового цвета:
«Я всегда сочетаю тушь бордового цвета с темно-розовыми оттенками на веках, переходящими в шоколадно-коричневые. Я люблю также соединять ее с бордовой подводкой для глаз, нежно-розовыми нюдовыми губами и нежно-персиково-розовыми румянами. И наоборот, бордовый также хорошо сочетается с более насыщенными оттенками изюма, которые можно наносить на губы и щеки».
Кристин предпочитает, чтобы ее макияж был простым, когда она использует тушь бургунди:
«Я рекомендую создать нежную кожу с помощью тонированного увлажняющего крема и нейтральных кремовых румян. Затем нанесите теплый бронзатор и завершите его нейтрально-розовыми губами».
Источник: Byrdie