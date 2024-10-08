«Умрут миллионы людей»: рассекречено шокирующее предсказание Ванги на 2025 год

По словам Ванги, в 2024 году произойдет объединение Китая, Индии и России, что принесет за собой новый порядок в мире. Ясновидящая отмечала, что весомый вклад в это внесет Россия. Кроме того, как отмечала Ванга, Российская Федерация встанет на защиту некой другой страны, для государства наступят непростые времена, однако это обеспечит ему укрепление. Также Ванга говорила о том, что у России появится некий новый союзник, и страна начнет поддерживать голодающие страны. Бедные и богатые люди в самой России, предсказывала Ванга, поменяются местами.