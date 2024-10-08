«Умрут миллионы людей»: рассекречено шокирующее предсказание Ванги на 2025 год

Posted 8 октября, 10:12
Published 8 октября, 10:12
Modified 8 октября, 10:13
Updated 8 октября, 10:13
2025 год положит начало эпохи трудностей и испытаний — так считала провидица Ванга. Она говорила, что через сложности придется пройти всему человечеству, однако преодолеть препятствия удастся далеко не всем.
В числе опасностей, которые в 2025 году могут поджидать человечество, — чудовищная эпидемия, которая заберет жизни огромного количества людей. Особенно пострадает население европейских стран.
Также Ванга предвидела и начало нового конфликта в 2025 году, который будет носить глобальный характер, и его участником станут США. По мнению провидицы, исход этого конфликта изменит ход истории всего мира.
Ванга при жизни давала достаточно абстрактные прогнозы, которые многие пытались расшифровать, правильно трактовать. Однако по прошествии времени можно утверждать: многое из того, что она говорила, сбылось. К примеру, Ванга с точностью до года и месяца предсказала смерть Сталина. Также она предсказала убийство Джона Кеннеди, гибель Индиры Ганди и принцессы Дианы.
В числе потрясших человечество предсказаний Ванги — террористический акт в Нью-Йорке 11 сентября. Его болгарская провидица предвидела еще в конце 80-х годов прошлого века и описала достаточно точно. Чернобыльская катастрофа, гибель «Курска», возвращение в состав России Крыма — это лишь некоторые из событий мирового масштаба, о которых Ванга знала.
Коронавирус Ванга тоже предсказала, сообщив о некой смертельной болезни, которая, впрочем, станет не опаснее простуды.
Ванга предвидела серьезный глобальный конфликт и обозначила год его начала — 2024. Как она отмечала, в результате этого конфликта население планеты существенно уменьшится, а США перестанет быть мировым лидером.
По словам Ванги, в 2024 году произойдет объединение Китая, Индии и России, что принесет за собой новый порядок в мире. Ясновидящая отмечала, что весомый вклад в это внесет Россия. Кроме того, как отмечала Ванга, Российская Федерация встанет на защиту некой другой страны, для государства наступят непростые времена, однако это обеспечит ему укрепление. Также Ванга говорила о том, что у России появится некий новый союзник, и страна начнет поддерживать голодающие страны. Бедные и богатые люди в самой России, предсказывала Ванга, поменяются местами.