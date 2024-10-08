Нашатырный спирт в помощь: от уборки до создания духов

Posted 8 октября, 07:59
Published 8 октября, 07:59
Modified 8 октября, 08:08
Updated 8 октября, 08:08
Это простое народное средство помогает при различных бытовых проблемах, начиная от удаления стойких пятен, нейтрализации запахов до дезинфекции поверхностей. Эксперты Нaushaltsfee рассказали, как использовать нашатырный спирт в домашних условиях.
В качестве растворителя спирт просто находкам, он идеально подходит для удаления пятен. Будь то жирные или чернильные пятна, а также ржавчина, все поверхности снова будут выглядеть как новые.
Предупреждение: средство может привести к обесцвечиванию пластиковых поверхностей. Лучше всего заранее протестировать в закрытом месте.
Поскольку спирт обладает свойством уничтожать споры, вы можете использовать его для удаления пятен плесени.
Хотите, чтобы окна сияли и пропускали много солнечного света? Тогда вам просто нужно добавить немного спирта в воду для мытья окон. Результат вас ошеломит.
Не обязательно покупать в оптике специальный салфетки для протирания очков. Просто возьмите мягкую ткань, нанесите на нее несколько капель спирта и протрите стекла.
Если при ремонте вы использовали нерастворимую в воде краску, очистить кисти при помощи воды и мыла будет невозможно. Лучше всего использовать спирт, замочив в нем кисти на несколько минут, затем промойте их чистой водой.
Спирт также является отличным чистящим средством для клавиатуры, так как он быстро испаряется не может повредить прибор водой. Для начала лучше всего проверить, можно ли отсоединить клавиши, чтобы легко снять кнопки и почистить их снизу.
Если у вас прочная клавиатура или вы чистите ноутбук, лучше всего взять ватный тампон, слегка отжать его и протереть им промежутки между клавишами. Если клавиатура сильно загрязнена, перед чисткой возьмите щетку, чтобы аккуратно вымести волосы и пыль с щелей.
Предупреждение: Не мойте ноутбук, мобильный телефон или телевизор спиртом! Вместо этого возьмите салфетку из микрофибры, чтобы стереть грязь и отпечатки пальцев. Если загрязнения не исчезнут, намочите один уголок ткани водой и протрите им экран.
Даже с неприятными запахами в домашних условиях можно бороться с помощью нашатырного спирта. В качестве дополнительных ингредиентов для освежителя текстиля, помимо спирта, вам понадобится кипяченая вода, немного пищевой соды и эфирные масла. Обрызгайте этим составом обивку дивана или матраса, и он снова будет пахнуть свежестью.
Чтобы букет цветов как можно дольше радовал, достаточно простого трюка. Добавьте небольшое количество спирта в вазу с водой — замедлит размножение гнилостных бактерий в воде. Результат: цветы дольше остаются свежими и красивыми.
Обледенелые автомобильные стекла — большая неприятность в холодное время года. Используя недорогой биоэтанол, из которого можете приготовить свой собственный антиобледенитель, не загрязняющий окружающую среду.
Чтобы приготовить домашнее средство для мытья посуды, достаточно воды, кусочка мыла и одного пузырька нашатырного спирта. В кастрюле с горячей водой натрите стружкой кусочек хозяйственного мыла, взбейте его венчиком и доведите до кипения. После охлаждения добавьте спирт и снова перемешайте. Чудо-средство для мытья посуды готово!
Еще одна идея использования спирта в домашних условиях — ополаскиватель для посудомоечной машины. Просто смешайте спирт с небольшим количеством лимонной кислоты. Полученное средство добавлять в отсек для ополаскивателя посуды.
Благодаря своему дезинфицирующему действию алкоголь является лучшей основой для домашнего дезодоранта или парфюмерии. 96,5-процентный спирт, который можно приобрести в аптеке, идеально подходит для создания парфюмерии. Приобретите в магазине, специализирующемся на мыловарении, понравившуюся отдушку, и смешайте со спиртом в пропорции 9:1 (9 частей спирта и 1 часть отдушки).
Для глубокой очистки ювелирных украшений можно использовать нашатырный спирт, но не на постоянной основе, так как частое его использование может повредить золото, серебро или другой материал. При этом никогда нельзя использовать спирт для платины и драгоценных камней.
Если вы решили, что украшениям требуется глубокая чистка, смешайте ½ ч. л. нашатырного спирта с 1 стаканом воды и замочите украшения на минуту, не больше! После этого выньте и обязательно хорошо их прополощите.