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Posted 8 октября, 13:30

Published 8 октября, 13:30

Modified 8 октября, 13:32

Updated 8 октября, 13:32

«Дневники принцессы-3»: Энн Хэтэуэй рассказала о съемках продолжения фильма

«Дневники принцессы-3»: Энн Хэтэуэй рассказала о съемках продолжения фильма

8 октября 2024, 13:30
Фото: Disney
«Дневники принцессы-3»: Энн Хэтэуэй рассказала о съемках продолжения фильма
Спустя 20 лет в Disney решили снять продолжение фильма про принцессу из Дженовии, режиссером которого стала Адель Лим.

«Дневники принцессы» остаются любимым фильмом миллениалов, который наконец получил продолжение, сообщает Variety. 4 октября 2024 года главная героиня фильма Энн Хэтэуэй поделилась со своими подписчиками этой радостной новостью в соцсетях:

«Чудеса случаются. Назад в Дженовию с @adeleblim @disney @somewherepictures. Сказка продолжается», — подписала 41-летняя актриса.
Энн ХэтэуэйЭнн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй. Фото: соцсети

Напомним, фильм кинокомпании Disney, вышедший на экраны в 2001 году, мгновенно стал хитом. Основанный на бестселлерах Мэг Кэбот, он рассказывает историю Мии Термополис, обычной девочки, которая узнаёт, что она принцесса Дженовии.

После успеха картины следом в 2014 году выходит «Дневники принцессы 2: Королевская помолвка». С тех пор фанаты с нетерпением требуют третий фильм, а в последнее время о «Дневниках принцессы 3» было больше шума, чем когда-либо.

Сценарий «Дневники принцессы 3»

На самом деле разговоры о «Дневниках принцессы 3» ведутся с 2016 года. Режиссёр Гарри Маршалл планировал снять третий фильм в Манхеттене, однако он скончался в том же году из-за осложнений после пневмонии и инсульта. При этом сценарий уже есть, как-то обмолвилась Энн в 2019 году, но подробности сюжета до сих пор держатся в секрете.

Если вспомнить последнюю часть, то «Дневники принцессы 2: Королевская помолвка» закончились тем, что Мия стала королевой Дженовии и зажила долго и счастливо с Николасом. Ожидается, что в третьем фильме могут быть использованы элементы серии книг Мэг Кэбот «Дневники принцессы» и, возможно, представлена сводная сестра Мии Оливия Грейс.

Джули Эндрюс и Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы 2»Джули Эндрюс и Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы 2»
Джули Эндрюс и Энн Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы 2». Фото: скриншот фильма

Дата выхода

На данный момент официальной даты выхода третьего фильма, режиссером которого станет Адель Лим, нет. Режиссер лишь сказала, что рада полученному предложению:

«Как ярый поклонник оригинальных „Дневников принцессы“, я очень рада быть частью воплощения в жизнь третьей части этой любимой франшизы».
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