«Дневники принцессы-3»: Энн Хэтэуэй рассказала о съемках продолжения фильма

На самом деле разговоры о «Дневниках принцессы 3» ведутся с 2016 года. Режиссёр Гарри Маршалл планировал снять третий фильм в Манхеттене, однако он скончался в том же году из-за осложнений после пневмонии и инсульта. При этом сценарий уже есть, как-то обмолвилась Энн в 2019 году, но подробности сюжета до сих пор держатся в секрете.