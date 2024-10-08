«Дневники принцессы-3»: Энн Хэтэуэй рассказала о съемках продолжения фильма

Posted 8 октября, 13:30
Published 8 октября, 13:30
Modified 8 октября, 13:32
Updated 8 октября, 13:32
«Дневники принцессы» остаются любимым фильмом миллениалов, который наконец получил продолжение, сообщает Variety. 4 октября 2024 года главная героиня фильма Энн Хэтэуэй поделилась со своими подписчиками этой радостной новостью в соцсетях:
«Чудеса случаются. Назад в Дженовию с @adeleblim @disney @somewherepictures. Сказка продолжается», — подписала 41-летняя актриса.
Напомним, фильм кинокомпании Disney, вышедший на экраны в 2001 году, мгновенно стал хитом. Основанный на бестселлерах Мэг Кэбот, он рассказывает историю Мии Термополис, обычной девочки, которая узнаёт, что она принцесса Дженовии.
После успеха картины следом в 2014 году выходит «Дневники принцессы 2: Королевская помолвка». С тех пор фанаты с нетерпением требуют третий фильм, а в последнее время о «Дневниках принцессы 3» было больше шума, чем когда-либо.
На самом деле разговоры о «Дневниках принцессы 3» ведутся с 2016 года. Режиссёр Гарри Маршалл планировал снять третий фильм в Манхеттене, однако он скончался в том же году из-за осложнений после пневмонии и инсульта. При этом сценарий уже есть, как-то обмолвилась Энн в 2019 году, но подробности сюжета до сих пор держатся в секрете.
Если вспомнить последнюю часть, то «Дневники принцессы 2: Королевская помолвка» закончились тем, что Мия стала королевой Дженовии и зажила долго и счастливо с Николасом. Ожидается, что в третьем фильме могут быть использованы элементы серии книг Мэг Кэбот «Дневники принцессы» и, возможно, представлена сводная сестра Мии Оливия Грейс.
На данный момент официальной даты выхода третьего фильма, режиссером которого станет Адель Лим, нет. Режиссер лишь сказала, что рада полученному предложению:
«Как ярый поклонник оригинальных „Дневников принцессы“, я очень рада быть частью воплощения в жизнь третьей части этой любимой франшизы».