Данила Козловский оказался в «сером списке» актеров

Как сообщает www.gazeta.ru со ссылкой на комментарий Голубчикова, даже после того, как Козловский смог выиграть в суде, отметая все предъявленные ему обвинения, его не торопятся приглашать в большое кино, а ранее снятые с ним проекты, кажется, никогда не увидят свет.

Более года назад общественник Виталий Бородин составил жалобу в прокуратуру, призывая проверить, почему после февраля 2022 года Козловский покинул родину и отправился в США, а позже вернулся, чтобы выступать в столичных и петербургских театрах.

Актер, услышав такие обвинения, подчеркнул, что не имеет двойного гражданства, а в Америку он приехал, чтобы повидаться с живущей там дочерью. Также стоит отметить, что он опроверг обвинения Бородина о критике власти.