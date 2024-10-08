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Posted 8 октября, 19:00

Published 8 октября, 19:00

Modified 8 октября, 19:02

Updated 8 октября, 19:02

Данила Козловский

Данила Козловский оказался в «сером списке» актеров

8 октября 2024, 19:00
Фото: Нина Зотина. РИА Новости
Данила Козловский
Кинокритик Александр Голубчиков озвучил теорию, что Данила Козловский внесен в «серый список» актеров. Эксперт считает, что теперь опальных звезд не зовут участвовать в новых проектах, а снятый с ними материал не выпускают даже при отсутствии любых реальных ограничений.

Как сообщает www.gazeta.ru со ссылкой на комментарий Голубчикова, даже после того, как Козловский смог выиграть в суде, отметая все предъявленные ему обвинения, его не торопятся приглашать в большое кино, а ранее снятые с ним проекты, кажется, никогда не увидят свет.
Более года назад общественник Виталий Бородин составил жалобу в прокуратуру, призывая проверить, почему после февраля 2022 года Козловский покинул родину и отправился в США, а позже вернулся, чтобы выступать в столичных и петербургских театрах.
Актер, услышав такие обвинения, подчеркнул, что не имеет двойного гражданства, а в Америку он приехал, чтобы повидаться с живущей там дочерью. Также стоит отметить, что он опроверг обвинения Бородина о критике власти.

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