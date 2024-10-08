Читаем знаки судьбы: секреты гадания на кофейной гуще — сбывается все

Posted 8 октября, 10:00
Published 8 октября, 10:00
Modified 8 октября, 10:00
Updated 8 октября, 10:00
Существует огромное количество вариантов толкования изображений, которые появляются в чашке в процессе гадания. Они могут сильно различаться, однако главное правило трактовки — прислушиваться к интуиции. Опытные поклонники гадания на кофейной гуще считают, что это гораздо важнее, чем умение толковать те или иные символы.
Обращать внимание в первую очередь нужно на наиболее четкие и яркие образы — именно через них можно получить ключевую информацию. Если появляются темные и достаточно большие пятна, в которых нет просветов, это предвещает сложности, а если вы видите филигранные узоры, значит, впереди вас ждут радость и приятные события.
Знаки рекомендуется изучать и трактовать в комплексе, а не отдельно друг от друга. Что считать ответом на вопрос, заданный перед гаданием? Первое, что придет на ум.
Если на дне кофейной чашки вы видите изображение, которое напоминает глаз, не исключено, что недоброжелатели оказывают на вас воздействие магического характера — это может быть сглаз, порча. Если же вы видите что-то напоминающее цифры, речь идет об отсчете времени, оставшегося до какого-либо важного события. А цифры 7 и 5 в интерпретации некоторых гадалок на кофейной гуще означают успех.
Что означают изображения, напоминающие буквы? Как правило, они отсылают к вашему окружению, а именно к людям, которые в скором времени будут играть в вашей жизни важную роль или уже ее играют. Увиденные вами буквы — это первые буквы в именах этих людей.
Кофейная гуща напоминает свечу? Это означает, что ваше заветное желание в скором времени может исполниться. Образ птицы символизирует получение важных новостей. Что касается животных, то трактовка изображений зависит от качеств, которые свойственны тому или иному зверю. Если вы увидели изображение животного, которое в природе считается злым и хитрым, это не очень благоприятный знак.
Кофейный узор, напоминающий всадника, означает, что из трудной ситуации, в которой вы оказались, в скором времени будет найден выход. Если же узор напоминает лицо человека в профиль, значит, у вас есть надежный защитник или даже благодетель. Лицо, смотрящее вниз, предвещает опасность.
Рисунок в виде дома, если он кажется достаточно четким, предвещает гармоничный период в отношениях и в семье, а вот если изображение по очертаниям кажется размытым, не исключены ссоры и конфликты с близкими людьми.