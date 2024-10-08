Читаем знаки судьбы: секреты гадания на кофейной гуще — сбывается все

Обращать внимание в первую очередь нужно на наиболее четкие и яркие образы — именно через них можно получить ключевую информацию. Если появляются темные и достаточно большие пятна, в которых нет просветов, это предвещает сложности, а если вы видите филигранные узоры, значит, впереди вас ждут радость и приятные события.