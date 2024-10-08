Чистим пивом и кока-колой: полный гайд по правильной чистке украшений из серебра и золота

Для золотых колец, серег и ожерелий лучше не использовать тот же метод очистки, что для серебряных украшений. Золото мягкое и не переносит абразивных материалов и агрессивных химикатов, включая зубную пасту, пищевую соду и нашатырный спирт. Чем меньше проба у золота, тем больше металлов в нем смешано и тем лучше оно выдерживает более жесткую очистку.