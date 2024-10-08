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Posted 8 октября, 09:36

Published 8 октября, 09:36

Modified 8 октября, 09:38

Updated 8 октября, 09:38

Полный гайд по правильной чистке украшений из серебра и золота

Чистим пивом и кока-колой: полный гайд по правильной чистке украшений из серебра и золота

8 октября 2024, 09:36
Фото: Изображение Midjourney
Полный гайд по правильной чистке украшений из серебра и золота
Рассказываем, из чего изготавливаются ювелирные украшения и какие методы чистки могут заставить их сиять.

Чистота ювелирных изделий — признак того, что каждое ожерелье, пара серег или кольцо, которыми вы владеете, для вас особенное. Но чем больше вы их носите, тем быстрее они теряют свой блеск. Q Evon поделился лучшими способами чистки украшений, чтобы они снова засияли как новые.

Способы чистки ювелирных украшений

1. Мыльный раствор и зубная щетка

Мыло и вода — самая универсальная и эффективная комбинация средств для чистки ювелирных изделий. Этот метод подходит для всех типов ювелирных изделий и металлов — от серег с бриллиантами до золотых ожерелий. Чем проще состав, тем безопаснее для украшений.

Просто добавьте несколько капель мыла в тарелку с теплой водой и дайте украшениям полежать там 15-30 минут. Затем достаньте и аккуратно почистите чистой зубной щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить грязь из углублений. В конце промойте и высушите.

Чистка украшений домаЧистка украшений дома
Чистка украшений дома. Фото: Изображение Midjourney

2. Промышленные средства для чистки ювелирных украшений

Профессиональное средство для чистки ювелирных изделий может иметь разную форму:

  1. Жидкость для чистки — это мягкое чистящее средство, которое удаляет остатки грязи и восстанавливает блеск золота, платины и драгоценных камней.
  2. Полироль для серебра придает блеск серебряным изделиям и защищает их от потускнения в будущем, добавляя защитный слой.
  3. Ультразвуковой очиститель отлично подходит для очистки большого количества изделий. Его ультразвуковые колебания создают пузырьки, которые удаляют мусор и другие частицы. Однако этот метод не подходит для мягких драгоценных камней, антикварных украшений или для частой чистки. При чрезмерном использовании оно может даже повредить ваши украшения.

Как чистить серебряные украшения

Как чистить серебряные украшения в домашних условияхКак чистить серебряные украшения в домашних условиях
Как чистить серебряные украшения в домашних условиях. Фото: Изображение Midjourney

Ювелирные изделия из чистого серебра слишком мягкие, чтобы их можно было носить, поэтому в большинстве случаев это сплав, или серебро, смешанное с небольшим количеством других металлов для прочности. Этот серебряный сплав называется стерлинговым серебром. Помимо полировки серебра, есть несколько способов удалить потускнение.

Чистка при помощи кока-колы

Серебряные украшения можно чистить с помощью кока-колы или другого газированного напитка. Пузырьки прилипают к нежелательным частицам и удаляют их. Дайте украшениям полежать в миске с газированной жидкостью около десяти минут. Затем почистите их зубной щеткой, промойте и выложите сушиться.

Можно ли чистить серебряные украшения зубной пастой?

Чистка серебряных украшений зубной пастой — ещё один хороший и безопасный вариант, но паста должна быть белой, а не цветной или гелевой, а также без отбеливающих компонентов. Сначала нанесите немного зубной пасты на ткань и протрите ей украшения, затем промойте и отполируйте их.

Можно ли чистить серебро пищевой содой?

Для очистки серебра можно использовать пищевую соду, но будьте осторожны, так как она является абразивом. Выложите украшения в ёмкость, застеленную алюминиевой фольгой. Залейте украшения кипятком и добавьте пару столовых ложек пищевой соды. Оставьте на некоторое время, пока не увидите, что потускнение исчезло.

Как чистить золотые ювелирные украшения

Как чистить золотые украшения в домашних условияхКак чистить золотые украшения в домашних условиях
Как чистить золотые украшения в домашних условиях. Фото: Изображение Midjourney

Для золотых колец, серег и ожерелий лучше не использовать тот же метод очистки, что для серебряных украшений. Золото мягкое и не переносит абразивных материалов и агрессивных химикатов, включая зубную пасту, пищевую соду и нашатырный спирт. Чем меньше проба у золота, тем больше металлов в нем смешано и тем лучше оно выдерживает более жесткую очистку.

Чистка пивом

Кислый хмель, содержащийся в пиве, отлично удаляет грязь с золотых ювелирных изделий. Но обязательно используйте легкий настой, чтобы пиво не оставляло пятен. Просто окуните тряпку в напиток и протрите ею украшения, затем промойте и высушите.

Чистка золота кипятком

Чистка золотых украшений не требует специальных средств — достаточно кипятка. Положите украшения в миску с кипящей водой и дайте им настояться 10-15 минут. Затем удалите остатки грязи мягкой зубной щеткой.

Как чистить украшения из белого золота

Как чистить платинуКак чистить платину
Как чистить платину. Фото: Изображение Midjourney

Ювелирные изделия из настоящего белого золота можно чистить так же, как золотые. Никель, который добавляется в золото в качестве отбеливающего средства, делает его белым.

Однако большинство ювелирных изделий, продаваемых как «белое золото», на самом деле покрыты родием из стерлингового серебра. Украшения с родием не нуждаются в чистке — их должен заменять ювелир раз в год, так как частая чистка приводит к истиранию родиевого покрытия.

Как чистить бижутерию

Металлические украшения, в том числе из меди и латуни, не являются ювелирными изделиями и могут выдерживать воздействие более агрессивных чистящих средств,

Скраб из лимона и соли

Вы можете разрезать лимон пополам, посолить одну из половинок и натереть ею украшения, или нанести лимонный сок и соль непосредственно на украшения. Затем протереть мягкой тканью.

Как чистить золотоКак чистить золото
Как чистить золото. Фото: 1MI

Советы по уходу за ювелирными украшениями

  • При замачивании мелких предметов помещайте украшения в сито. Это облегчит вам работу, когда придёт время сушить украшения.
  • Раз или два в год отдавайте свои украшения с драгоценными камнями на проверку ювелиру, чтобы убедиться, что оправа или материал не повреждены.
  • Часто носите золотые и серебряные украшения, чтобы они не потускнели.
  • Когда вы не носите украшения, положите их в футляр для хранения, чтобы предотвратить появление царапин и потускнения.
  • Не оставляйте украшения без присмотра во время купания, потоотделения, принятия душа, уборки или приготовления пищи. Это связано с химическими веществами, которые могут повредить изделиям.
  • Наденьте украшения после нанесения макияжа и прически, чтобы не испачкать украшения вредными веществами.
  • Держите под рукой безворсовую салфетку для бриллиантов, чтобы камни выглядели блестящими.

Как часто нужно чистить украшения?

Каждый владелец ювелирных изделий должен слегка чистить их раз в неделю и тщательно чистить два раза в месяц. В зависимости от того, как часто вы носите украшения, рекомендуется отдавать их на профессиональную чистку один или два в год.

Кладу это на полку в прихожей, чтобы гости не чувствовали запах обуви
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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Украшения#Чистка#Дом и сад
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