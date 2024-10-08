Чистим пивом и кока-колой: полный гайд по правильной чистке украшений из серебра и золота

Posted 8 октября, 09:36
Published 8 октября, 09:36
Modified 8 октября, 09:38
Updated 8 октября, 09:38
Чистота ювелирных изделий — признак того, что каждое ожерелье, пара серег или кольцо, которыми вы владеете, для вас особенное. Но чем больше вы их носите, тем быстрее они теряют свой блеск. Q Evon поделился лучшими способами чистки украшений, чтобы они снова засияли как новые.
Мыло и вода — самая универсальная и эффективная комбинация средств для чистки ювелирных изделий. Этот метод подходит для всех типов ювелирных изделий и металлов — от серег с бриллиантами до золотых ожерелий. Чем проще состав, тем безопаснее для украшений.
Просто добавьте несколько капель мыла в тарелку с теплой водой и дайте украшениям полежать там 15-30 минут. Затем достаньте и аккуратно почистите чистой зубной щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить грязь из углублений. В конце промойте и высушите.
Профессиональное средство для чистки ювелирных изделий может иметь разную форму:
Ювелирные изделия из чистого серебра слишком мягкие, чтобы их можно было носить, поэтому в большинстве случаев это сплав, или серебро, смешанное с небольшим количеством других металлов для прочности. Этот серебряный сплав называется стерлинговым серебром. Помимо полировки серебра, есть несколько способов удалить потускнение.
Серебряные украшения можно чистить с помощью кока-колы или другого газированного напитка. Пузырьки прилипают к нежелательным частицам и удаляют их. Дайте украшениям полежать в миске с газированной жидкостью около десяти минут. Затем почистите их зубной щеткой, промойте и выложите сушиться.
Чистка серебряных украшений зубной пастой — ещё один хороший и безопасный вариант, но паста должна быть белой, а не цветной или гелевой, а также без отбеливающих компонентов. Сначала нанесите немного зубной пасты на ткань и протрите ей украшения, затем промойте и отполируйте их.
Для очистки серебра можно использовать пищевую соду, но будьте осторожны, так как она является абразивом. Выложите украшения в ёмкость, застеленную алюминиевой фольгой. Залейте украшения кипятком и добавьте пару столовых ложек пищевой соды. Оставьте на некоторое время, пока не увидите, что потускнение исчезло.
Для золотых колец, серег и ожерелий лучше не использовать тот же метод очистки, что для серебряных украшений. Золото мягкое и не переносит абразивных материалов и агрессивных химикатов, включая зубную пасту, пищевую соду и нашатырный спирт. Чем меньше проба у золота, тем больше металлов в нем смешано и тем лучше оно выдерживает более жесткую очистку.
Кислый хмель, содержащийся в пиве, отлично удаляет грязь с золотых ювелирных изделий. Но обязательно используйте легкий настой, чтобы пиво не оставляло пятен. Просто окуните тряпку в напиток и протрите ею украшения, затем промойте и высушите.
Чистка золотых украшений не требует специальных средств — достаточно кипятка. Положите украшения в миску с кипящей водой и дайте им настояться 10-15 минут. Затем удалите остатки грязи мягкой зубной щеткой.
Ювелирные изделия из настоящего белого золота можно чистить так же, как золотые. Никель, который добавляется в золото в качестве отбеливающего средства, делает его белым.
Однако большинство ювелирных изделий, продаваемых как «белое золото», на самом деле покрыты родием из стерлингового серебра. Украшения с родием не нуждаются в чистке — их должен заменять ювелир раз в год, так как частая чистка приводит к истиранию родиевого покрытия.
Металлические украшения, в том числе из меди и латуни, не являются ювелирными изделиями и могут выдерживать воздействие более агрессивных чистящих средств,
Вы можете разрезать лимон пополам, посолить одну из половинок и натереть ею украшения, или нанести лимонный сок и соль непосредственно на украшения. Затем протереть мягкой тканью.
Каждый владелец ювелирных изделий должен слегка чистить их раз в неделю и тщательно чистить два раза в месяц. В зависимости от того, как часто вы носите украшения, рекомендуется отдавать их на профессиональную чистку один или два в год.