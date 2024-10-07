Стерилизация банок для консервирования: 4 легких способа и важные советы

Самый простой и в то же время самый быстрый метод — это стерилизация горячей водой. Для этого воду доводят до кипения в достаточно большой и чистой кастрюле. После этого банки вместе с крышками и резиновыми прокладками помещают в эту посуду и кипятят не менее десяти минут.