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Posted 7 октября, 04:30

Published 7 октября, 04:30

Modified 7 октября, 09:11

Updated 7 октября, 09:11

Мойка банок для консервирования — как часто мы упускаем эти важные мелочи

Стерилизация банок для консервирования: 4 легких способа и важные советы

7 октября 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney
Мойка банок для консервирования — как часто мы упускаем эти важные мелочи
При консервации на зиму чрезвычайно важно чтобы банки не содержали микробов. Но как на самом деле правильно их мыть? Как лучше всего стерилизовать резиновые прокладки, крышки и металлические детали?

От куда появился метод консервации?

Метод консервирования продуктов питания был первоначально изобретен французским физиком и математиком Дени Папеном, который примерно в 1700 году успешно экспериментировал с консервированием желе и вареного мяса в медных горшочках, запечатанных замазкой.

Его соотечественник, шеф-повар Николас Апперт, чуть менее столетия спустя усовершенствовал этот процесс, когда обнаружил, что при нагревании продуктов до 100 градусов они не только долго хранятся, но и при охлаждении емкостей образуется вакуум, который особенно плотно закрывает банки.

Стерилизация стеклянных банокСтерилизация стеклянных банок
Стерилизация стеклянных банок. Фото: Изображение Midjourney

Принцип консервирования

При консервировании главное — сохранить продукты как можно дольше. Для этого обычно используются стеклянные банки, которые в наши дни можно купить самых разных размеров и форм.

На первом этапе консервированные продукты готовятся путем очистки от пятен и других загрязнений. После этого их необходимо обработать в соответствии с рецептурой и перелить в предварительно стерилизованную стеклянную тару, пока они еще горячие.

После наполнения банки следует плотно закрыть крышкой и перевернуть вверх дном, чтобы при охлаждении образовался желаемый вакуум. Если все сделано правильно, а заготовки хранятся в прохладном месте вдали от прямого света, они прослужат несколько месяцев или даже лет без каких-либо проблем.

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Как правильно стерилизовать банки для консервации

Прежде чем приступить к стерилизации банок, необходимо провести еще несколько важных подготовительных работ. Во-первых, следует использовать свежевыстиранные кухонные полотенца и перчатки для духовки, так как стеклянные емкости становятся очень горячими и могут обжечь руки.

Кроме того, приготовленные продукты необходимо закладывать непосредственно в горячие банки и закрывать их крышками, которые еще влажные от обработки, чтобы между очисткой и наполнением не проходило слишком много времени и не возникало проблем с образованием вакуума.

Разберем самые известные способы стерилизации.

Стерилизация банок при помощи кипяткаСтерилизация банок при помощи кипятка
Стерилизация банок при помощи кипятка. Фото: Изображение Midjourney

При помощи кипятка

Самый простой и в то же время самый быстрый метод — это стерилизация горячей водой. Для этого воду доводят до кипения в достаточно большой и чистой кастрюле. После этого банки вместе с крышками и резиновыми прокладками помещают в эту посуду и кипятят не менее десяти минут.

Важно: чтобы этот метод работал, все должно быть полностью залито водой. После закипания воду можно осторожно слить, а банки вынуть чистым кухонным полотенцем.

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При помощи духовки

Стерилизация в духовке особенно рекомендуется для больших стеклянных емкостей, которые не помещаются в кастрюлю. Для этого банки предварительно тщательно промывают горячей водой, а затем хорошо просушивают, предварительно разогрев духовку примерно до 120-150 градусов.

После этого банки следует «запечь» в духовке примерно 15 минут. При последующем извлечении рекомендуется использовать перчатку для духовки, чтобы не обжечься.

Внимание: пластиковые и металлические крышки, а также резиновые уплотнители в духовке не стерилизуют. Вместо этого их следует кипятить отдельно в кастрюле с горячей водой.

Стерилизация банок при помощи духовки и микроволновой печиСтерилизация банок при помощи духовки и микроволновой печи
Стерилизация банок при помощи духовки и микроволновой печи. Фото: Изображение Midjourney

При помощи посудомоечной машины

Посудомоечная машина также подходит для стерилизации банок для консервирования, но в машине не должно быть другой посуды. Из-за большого расхода электроэнергии и воды этот метод рекомендуется использовать только в том случае, если необходимо очистить много банок.

Плюс этого способа — в машину можно поместить также крышки и стерилизовать все вместе в режиме самой горячей мойки.

Важно: Поскольку резиновые уплотнения в посудомоечной машине могут быстро стать пористыми, их следует промывать отдельно в кипящей воде. При стерилизации не использовать никакие моющие средства и соли.

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При помощи микроволновой печи

Хотя стерилизация банок в микроволновой печи выполняется быстрее всего, этот способ подходит, если емкости маленькие и их мало. Для этого банки необходимо наполнить водой и греть при мощности 600 Вт до тех пор, пока вода не закипит.

Для безопасности рекомендуется после закипания выключить программу и подержать их в микроволновой печи еще как минимум минуту, чтобы можно было окончательно уничтожить все микробы.

Внимание: ни в коем случае нельзя стерилизовать металлические крышки таким образом, так как металл не подходит для микроволновой печи.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Посуда#Дом и сад#Консервирование
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