Стерилизация банок для консервирования: 4 легких способа и важные советы

Posted 7 октября, 04:30
Published 7 октября, 04:30
Modified 7 октября, 09:11
Updated 7 октября, 09:11
Метод консервирования продуктов питания был первоначально изобретен французским физиком и математиком Дени Папеном, который примерно в 1700 году успешно экспериментировал с консервированием желе и вареного мяса в медных горшочках, запечатанных замазкой.
Его соотечественник, шеф-повар Николас Апперт, чуть менее столетия спустя усовершенствовал этот процесс, когда обнаружил, что при нагревании продуктов до 100 градусов они не только долго хранятся, но и при охлаждении емкостей образуется вакуум, который особенно плотно закрывает банки.
При консервировании главное — сохранить продукты как можно дольше. Для этого обычно используются стеклянные банки, которые в наши дни можно купить самых разных размеров и форм.
На первом этапе консервированные продукты готовятся путем очистки от пятен и других загрязнений. После этого их необходимо обработать в соответствии с рецептурой и перелить в предварительно стерилизованную стеклянную тару, пока они еще горячие.
После наполнения банки следует плотно закрыть крышкой и перевернуть вверх дном, чтобы при охлаждении образовался желаемый вакуум. Если все сделано правильно, а заготовки хранятся в прохладном месте вдали от прямого света, они прослужат несколько месяцев или даже лет без каких-либо проблем.
Прежде чем приступить к стерилизации банок, необходимо провести еще несколько важных подготовительных работ. Во-первых, следует использовать свежевыстиранные кухонные полотенца и перчатки для духовки, так как стеклянные емкости становятся очень горячими и могут обжечь руки.
Кроме того, приготовленные продукты необходимо закладывать непосредственно в горячие банки и закрывать их крышками, которые еще влажные от обработки, чтобы между очисткой и наполнением не проходило слишком много времени и не возникало проблем с образованием вакуума.
Разберем самые известные способы стерилизации.
Самый простой и в то же время самый быстрый метод — это стерилизация горячей водой. Для этого воду доводят до кипения в достаточно большой и чистой кастрюле. После этого банки вместе с крышками и резиновыми прокладками помещают в эту посуду и кипятят не менее десяти минут.
Стерилизация в духовке особенно рекомендуется для больших стеклянных емкостей, которые не помещаются в кастрюлю. Для этого банки предварительно тщательно промывают горячей водой, а затем хорошо просушивают, предварительно разогрев духовку примерно до 120-150 градусов.
После этого банки следует «запечь» в духовке примерно 15 минут. При последующем извлечении рекомендуется использовать перчатку для духовки, чтобы не обжечься.
Посудомоечная машина также подходит для стерилизации банок для консервирования, но в машине не должно быть другой посуды. Из-за большого расхода электроэнергии и воды этот метод рекомендуется использовать только в том случае, если необходимо очистить много банок.
Плюс этого способа — в машину можно поместить также крышки и стерилизовать все вместе в режиме самой горячей мойки.
Хотя стерилизация банок в микроволновой печи выполняется быстрее всего, этот способ подходит, если емкости маленькие и их мало. Для этого банки необходимо наполнить водой и греть при мощности 600 Вт до тех пор, пока вода не закипит.
Для безопасности рекомендуется после закипания выключить программу и подержать их в микроволновой печи еще как минимум минуту, чтобы можно было окончательно уничтожить все микробы.
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