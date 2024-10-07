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Posted 7 октября, 12:23

Published 7 октября, 12:23

Modified 7 октября, 12:26

Updated 7 октября, 12:26

Планеты в октябре 2024 года дают шанс на кардинальные перемены в жизни

Планеты в октябре 2024 года дают шанс на кардинальные перемены в жизни

7 октября 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Октябрь этого года насыщен астрологическими событиями. Этот месят может стать благоприятным периодом для кардинальных перемен в вашей жизни.

Удача в делах: 7–9 октября

Не упустите период 7–9 октября, если вам нужно завершить долгосрочные проекты или сделать то, что давно собирались. В эти дни многие смогут достичь быстрого прогресса. 7,8 и 9 октября — благоприятный период для переговоров, заключения контрактов и официальных запросов. В личных отношениях также можно ожидать положительных изменений — большинство пар почувствуют освежение своих чувств. Об этом пишет dv.ysia.ru.

До 13 октября будьте осторожны

До 13 числа этого месяца Меркурий находится в Весах. До этой даты следует быть бдительными. Возможны незапланированные обстоятельства и стрессы, а как следствие — недопонимание между сторонами. Лучше не ввязываться в интриги и конфликты.

Новый взгляд на привычное после 17 октября

После 17октября Меркурий будет в Скорпионе. Такие положение планеты может привести к пересмотру целей и новому взгляду на людей, которые вас окружают. Может возрасти подозрительность и желание взять все под свой контроль.

Любовный коридор с 18 по 31 октября

С 18 числа до конца этого месяца Венера будет находиться в Стрельце. Откроются прекрасные возможности для новых романтических связей. Этот период также отлично подходит для вступления в брак и планирования совместного будущего. Поездки в этот период будут приятными и удачными.

Внезапные перемены с 24 по 31 октября

В последнюю неделю месяца многие могут столкнуться с неожиданными обстоятельствами. Можно принимать смелые решения и реализовывать спонтанно возникшие планы. Тех, кто воспользуется этими возможностями, ждет успех.

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#Марина Колодкина#Общество#Астрология#Астропрогноз
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