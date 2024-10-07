Планеты в октябре 2024 года дают шанс на кардинальные перемены в жизни

Не упустите период 7–9 октября, если вам нужно завершить долгосрочные проекты или сделать то, что давно собирались. В эти дни многие смогут достичь быстрого прогресса. 7,8 и 9 октября — благоприятный период для переговоров, заключения контрактов и официальных запросов. В личных отношениях также можно ожидать положительных изменений — большинство пар почувствуют освежение своих чувств. Об этом пишет dv.ysia.ru.