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Posted 7 октября, 05:49

Published 7 октября, 05:49

Modified 7 октября, 09:07

Updated 7 октября, 09:07

Когда окна запотевают изнутри: 7 советов, которые быстро помогают

Когда окна запотевают изнутри: 7 советов, которые быстро помогают

7 октября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney
Когда окна запотевают изнутри: 7 советов, которые быстро помогают
Почему запотевают окна или зеркала, когда вы принимаете душ, и как справляться с повышенной влажностью — в материале NEWIA.

Почему запотевают окна?

Оконное стекло — самая холодная точка квартиры или дома. Теплый воздух в помещении конденсируется на холодной поверхности, в результате чего на оконной раме образуются мелкие капельки воды.

При этом мокрые стекла внутри — признак слишком высокой влажности в помещении, которые могут появляться, например, после горячего душа или во время готовки, если у вас нет вытяжки. Таким образом, образование конденсата чаще всего происходит из-за очень высокой влажности в помещении или большой разница между температурой снаружи и внутри.

Норма влажности в домеНорма влажности в доме
Норма влажности в доме. Фото: Изображение Midjourney

Норма влажности в доме

Влажность в воздухе в жилом помещении должна составлять примерно от 40% до 60%, а в ванной — до 70%. Для проверки этого параметра вы можете воспользоваться гигрометром, который покажет вам концентрацию влаги в квартире.

Если не бороться с избытком влажности воздуха, то в доме может образоваться плесень. Она не только портит вид, но и может издавать неприятный запах, а также оказывать негативное влияние на здоровье.

Итак, что конкретно можно сделать, чтобы оконные стекла и зеркала не запотели? Нaushaltsfee дал несколько практичных советов по решению данной проблемы.

Как уменьшить запотевание окон

1. Дополнительный обогрев окна

Когда окна запотевают удаляйте воду салфеткой из микрофибры. Если эта проблема мучает постоянно, вам следует подумать о приобретении оконного обогревателя. Он согреет их и на поверхности не останется конденсата и плесени.

2. Деревянные окна против пластиковых

Неправильное проветривание или слишком прочная изоляция дома препятствуют нормальному обмену воздуха. Но материал окон также играет в этом роль. С деревом нет особых хлопот, поскольку это «дышащий» материал. А вот с пластиком и алюминием значительно чаще встречаются проблемы выведения влажного воздуха. В основном это из-за того, что рамы «слишком плотные» и не допускают циркуляцию.

Мансардные окна особенно подвержены воздействию погодных условий, они охлаждаются сильнее, чем фасадные. Поэтому необходимо повышать температуру поверхности оконного стекла, чтобы на стеклах не образовывался конденсат.

Почему окна потеютПочему окна потеют
Почему окна потеют. Фото: Изображение Midjourney

3. Наполнитель для кошачьего туалета

В качестве недорогой меры против повышенной влажности и запотевших окон вы можете использовать наполнитель для кошачьего туалета, положив его в аккуратные мешочки и разместив окна.

4. Проветривание

Вместо того, чтобы протирать окна весь день, лучше открывать их несколько раз на проветривание примерно на 10 минут. Еще лучше перекрестное проветривание, в просторечии называемое «сквозняком», когда вы одновременно открываете окна на противоположных сторонах квартиры.

5. Осушитель воздуха

Также может помочь осушитель воздуха, которые доступны в декоративном стиле и даже с функцией ароматизации.

Окно в ванной комнатеОкно в ванной комнате
Окно в ванной комнате. Фото: Изображение Midjourney

6. Поддержка постоянной комнатной температуры

Для нормальной влажности важно поддерживать постоянную температуру в помещении, которая должна быть от 18 до 22 °C. Чтобы стены не отдавали накопленное тепло, то есть не остывали, необходимо следить за тем, чтобы температура в вашей квартире не опускалась ниже 15 ° C.

7. Обогреватель для зеркала в ванной комнате

В небольших ванных комнатах без окон трудно вывести влажность из помещения. Чтобы зеркало не запотевало во время принятия душа, вы можете установить обогреватель зеркала в виде нагревательной пленки.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Полезные советы#Дом и сад
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