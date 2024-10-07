Когда окна запотевают изнутри: 7 советов, которые быстро помогают

Posted 7 октября, 05:49
Published 7 октября, 05:49
Modified 7 октября, 09:07
Updated 7 октября, 09:07
Оконное стекло — самая холодная точка квартиры или дома. Теплый воздух в помещении конденсируется на холодной поверхности, в результате чего на оконной раме образуются мелкие капельки воды.
При этом мокрые стекла внутри — признак слишком высокой влажности в помещении, которые могут появляться, например, после горячего душа или во время готовки, если у вас нет вытяжки. Таким образом, образование конденсата чаще всего происходит из-за очень высокой влажности в помещении или большой разница между температурой снаружи и внутри.
Влажность в воздухе в жилом помещении должна составлять примерно от 40% до 60%, а в ванной — до 70%. Для проверки этого параметра вы можете воспользоваться гигрометром, который покажет вам концентрацию влаги в квартире.
Если не бороться с избытком влажности воздуха, то в доме может образоваться плесень. Она не только портит вид, но и может издавать неприятный запах, а также оказывать негативное влияние на здоровье.
Итак, что конкретно можно сделать, чтобы оконные стекла и зеркала не запотели? Нaushaltsfee дал несколько практичных советов по решению данной проблемы.
Когда окна запотевают удаляйте воду салфеткой из микрофибры. Если эта проблема мучает постоянно, вам следует подумать о приобретении оконного обогревателя. Он согреет их и на поверхности не останется конденсата и плесени.
Неправильное проветривание или слишком прочная изоляция дома препятствуют нормальному обмену воздуха. Но материал окон также играет в этом роль. С деревом нет особых хлопот, поскольку это «дышащий» материал. А вот с пластиком и алюминием значительно чаще встречаются проблемы выведения влажного воздуха. В основном это из-за того, что рамы «слишком плотные» и не допускают циркуляцию.
Мансардные окна особенно подвержены воздействию погодных условий, они охлаждаются сильнее, чем фасадные. Поэтому необходимо повышать температуру поверхности оконного стекла, чтобы на стеклах не образовывался конденсат.
В качестве недорогой меры против повышенной влажности и запотевших окон вы можете использовать наполнитель для кошачьего туалета, положив его в аккуратные мешочки и разместив окна.
Вместо того, чтобы протирать окна весь день, лучше открывать их несколько раз на проветривание примерно на 10 минут. Еще лучше перекрестное проветривание, в просторечии называемое «сквозняком», когда вы одновременно открываете окна на противоположных сторонах квартиры.
Также может помочь осушитель воздуха, которые доступны в декоративном стиле и даже с функцией ароматизации.
Для нормальной влажности важно поддерживать постоянную температуру в помещении, которая должна быть от 18 до 22 °C. Чтобы стены не отдавали накопленное тепло, то есть не остывали, необходимо следить за тем, чтобы температура в вашей квартире не опускалась ниже 15 ° C.
В небольших ванных комнатах без окон трудно вывести влажность из помещения. Чтобы зеркало не запотевало во время принятия душа, вы можете установить обогреватель зеркала в виде нагревательной пленки.
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