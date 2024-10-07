Когда окна запотевают изнутри: 7 советов, которые быстро помогают

При этом мокрые стекла внутри — признак слишком высокой влажности в помещении, которые могут появляться, например, после горячего душа или во время готовки, если у вас нет вытяжки. Таким образом, образование конденсата чаще всего происходит из-за очень высокой влажности в помещении или большой разница между температурой снаружи и внутри.