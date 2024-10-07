Идеальный образ с водолазкой: как ее носить этой осенью

Конструкция водолазки достаточно проста, она не меняется, чего нельзя сказать о цветовых гаммах — их очень много. В отличие от модных женских джемперов и жакетов в случае с водолазками стоит ориентироваться на насыщенные, глубокие и максимально универсальные оттенки. Отличные варианты на осень — цветные водолазки, которые способны стать яркими акцентами ансамблей.