Гороскоп на неделю с 7 по 12 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Posted 7 октября, 08:06
Published 7 октября, 08:06
Modified 7 октября, 08:12
Updated 7 октября, 08:12
Астрологи Мiragenews рассказали, что какие события ждут знаки зодиака на этой неделе.
Овен (21 марта — 19 апреля)
На этой неделе Луна в первой четверти в знаке Козерога создаёт напряжение между вашими профессиональными амбициями и личной жизнью. Возможно, вы будете чувствовать давление, стремясь проявить себя на работе и при этом выполняя домашние обязанности.
Из-за Марса в Раке ваши инстинкты, направленные на защиту дома и близких, обостряются, вы становитесь более оборонительным, чем обычно. Венера в Скорпионе усиливает ваши отношения, побуждая вас глубже погружаться в эмоциональные связи. Будьте осторожны с резкими словами, так как Меркурий в начале недели находится в квадрате с Марсом. Терпение в общении станет вашим ключом к гармонии.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Венера в Скорпионе освещает ваш партнерский сектор, усиливая вашу романтическую жизнь и привлекая ваше внимание к глубоким эмоциональным связям. На этой неделе вы можете обнаружить, что размышляете о том, сколько вы отдаете, а сколько получаете в отношениях.
Луна первой четверти высвечивает проблемы, связанные с вашими более широкими целями, возможно, заставляя вас пересмотреть планы получения образования или путешествий. С Меркурием в Весах общение на работе или по вопросам здоровья требует особого такта. Юпитер в Близнецах призывает вас разумно распоряжаться своими финансами — избегайте импульсивных решений.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Постоянное присутствие Юпитера в вашем знаке усиливает вашу жажду знаний и личностного роста, но Луна первой четверти в Козероге требует, чтобы вы сосредоточились на общих ресурсах, долгах или финансовых обязательствах.
Вы можете столкнуться с трудностями, пытаясь сбалансировать личную свободу и ответственность перед другими. Меркурий в Весах способствует гармоничному общению в отношениях, поэтому сейчас подходящее время для открытых разговоров. Однако помните о чрезмерном оптимизме или преувеличенных обещаниях. Венера в Скорпионе призывает вас погрузиться в эмоциональные глубины ваших отношений — поверхностности недостаточно.
Рак (21 июня — 22 июля)
Марс в вашем знаке продолжает подталкивать вас к эмоциональной безопасности и личным целям, хотя это может заставить вас защищаться в ситуациях, когда вы чувствуете себя уязвимым.
Луна первой четверти подчеркивает баланс между личными желаниями и партнерскими отношениями, и вам, возможно, придется преодолеть некоторое противоречие между вашими потребностями и потребностями ваших ближайших родственников.
Венера в Скорпионе добавляет интенсивности вашей романтической жизни, поощряя более глубокие связи. Финансовые дискуссии могут возникнуть в середине недели, поскольку Меркурий формирует сложные аспекты — будьте осторожны и не принимайте поспешных решений.
Лев (23 июля — 22 августа)
Прохождение Солнца через Весы проливает свет на ваши коммуникации и повседневные дела, делая это отличным временем для налаживания связей и общения. Однако Луна в первой четверти в Козероге побуждает вас действовать в отношении здоровья, работы или повседневных обязанностей.
Будьте готовы внести изменения в свой распорядок дня. Венера в Скорпионе углубляет семейные и домашние дела, побуждая вас разобраться с нерешёнными проблемами. Трин Венеры и Марса в середине недели помогает вам сбалансировать работу и отношения, создавая возможности для сотрудничества.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Меркурий, ваша правящая планета, находится в Весах, поэтому вы будете сосредоточены на финансовых вопросах и самооценке. Луна в первой четверти призывает вас решать проблемы, связанные с творческими проектами, детьми или личными увлечениями.
Вы можете разрываться между практичностью и желанием выразить себя более полно. Венера в Скорпионе поддерживает более глубокие эмоциональные связи в ваших близких отношениях, поощряя преобразующие разговоры. Юпитер в Близнецах усиливает ваш карьерный сектор, но не берите на себя больше, чем можете осилить. Баланс — это главное.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Солнце продолжает светить в вашем знаке, акцентируя внимание на вашем личностном росте и желаниях. Однако Луна первой четверти в Козероге уделяет особое внимание домашним вопросам, создавая напряженность между домашними обязанностями и вашими индивидуальными потребностями.
Венера в Скорпионе усиливает ваше стремление к значимым связям, особенно в области финансов или общих ресурсов. Меркурий в вашем знаке помогает вам эффективно общаться, хотя и избегать поспешных решений в отношениях или финансовых обязательств.
Используйте благоприятную энергию Венеры-Марса в середине недели, чтобы заявить о своих потребностях, сохраняя гармонию.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Венера в вашем знаке усиливает ваше обаяние и магнетическую энергию, что делает это время отличным для привлечения желаемого в любви и личных проектах. Однако Луна первой четверти в Козероге толкает к четкому общению и решению любых нерешенных проблем в вашем ближайшем окружении.
Когда Марс в Раке, ваше внимание сосредоточено на эмоциональной безопасности и долгосрочных целях, но вы можете чувствовать себя защищенным и реактивным. Помните об этом, чтобы не позволять неуверенности диктовать свои условия. Аспекты Меркурия на этой неделе требуют терпения в переговорах, особенно по поводу общих ресурсов.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Луна в первой четверти в Козероге призывает вас предпринять практические шаги для достижения финансовой стабильности или решения проблем, связанных с общими ресурсами.
Ваша правящая планета, Юпитер, продолжает свой путь через Близнецов, привнося в ваши отношения и партнёрские связи энергию расширения. Это отличное время для сотрудничества, но будьте осторожны и не берите на себя слишком много обязательств.
Венера в Скорпионе побуждает к самоанализу и сосредоточению на своём внутреннем мире, возможно, побуждая пересмотреть то, что вы действительно цените в отношениях. Меркурий в Весах помогает вести переговоры и дипломатично справляться с групповой динамикой.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Луна в первой четверти в вашем знаке побуждает действовать в личной жизни. Вы можете чувствовать давление, стремясь к достижению долгосрочных целей, но не забывайте, что амбиции должны сочетаться с эмоциональными связями.
Венера в Скорпионе укрепляет дружеские отношения, направляя вас общаться на более значимом уровне. Марс в Раке, противостоящий вашему знаку, подчёркивает динамику отношений и может сделать вас более чувствительным к критике. Это время, чтобы оценить свои эмоциональные потребности в отношениях и не реагировать агрессивно.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Солнце в Весах открывает возможности для интеллектуального роста и расширения кругозора, но Луна в первой четверти в Козероге подчёркивает необходимость сделать шаг назад и восстановить силы.
Могут возникнуть проблемы с психическим или эмоциональным здоровьем, которые заставят вас пересмотреть то, как вы справляетесь со стрессом.
Венера в Скорпионе придаёт карьере или репутации интенсивность, способствуя более глубоким связям в профессиональной жизни. Меркурий в Весах поддерживает общение в образовательных или юридических вопросах, поэтому это хорошее время для принятия важных решений. Не переутомляйтесь, так как влияние Юпитера может заставить вас взвалить на себя слишком много.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Луна первой четверти в Козероге фокусирует внимание на ваших кругах общения и устремлениях. Вы можете столкнуться с противоречиями между вашими долгосрочными целями и непосредственными обязанностями.
Венера в Скорпионе поощряет более глубокие духовные исследования или философские дискуссии. Марс в Раке активизирует творческие устремления, что делает это время подходящим для самовыражения, вы можете чувствовать себя эмоционально чувствительными. Аспекты Меркурия могут привести к недопониманию по поводу финансов или общих ресурсов, ясность и терпение помогут избежать недоразумений.