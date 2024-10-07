Гороскоп на неделю с 7 по 12 октября 2024 года для всех знаков зодиака

Из-за Марса в Раке ваши инстинкты, направленные на защиту дома и близких, обостряются, вы становитесь более оборонительным, чем обычно. Венера в Скорпионе усиливает ваши отношения, побуждая вас глубже погружаться в эмоциональные связи. Будьте осторожны с резкими словами, так как Меркурий в начале недели находится в квадрате с Марсом. Терпение в общении станет вашим ключом к гармонии.