Дэвид Бекхэм продемонстрировал подтянутый торс своим подписчикам

Posted 7 октября, 09:18
Published 7 октября, 09:18
Modified 7 октября, 09:21
Updated 7 октября, 09:21
На первой фотографии, которой поделился Бекхэм, был запечатлен один из его спаниелей, заглядывающий в сауну из окна. Под снимком футболист написал: «У вас когда-нибудь было такое чувство, что за вами кто-то наблюдает?».
Затем Бекхэм загрузил свой первый снимок, на котором он был в шапке-бини и держал камеру телефона, позируя перед сауной. Об этом пишет PEOPLE.
Вместе с изображением своих четырех собак, наблюдающих за ним снаружи, спортсмен опубликовал еще одну фотографию. На ней он стоит в полотенце перед сауной-иглу на своем участке.
«Всегда важно уделить минутку себе и перезагрузиться», — написал он под фото.
Бекхэм, давний поклонник саун-иглу, неординарно для звезды мирового масштаба использует свое свободное время. В сентябре он поделился подробным обзором своего растущего сада и фермерского участка, а также нескольких кур.
Показав цветы, плодовые деревья, овощи и зелень, которые он выращивает на приусадебном участке, жена Дэвида, 50-летняя Виктория Бекхэм, подшутила над новыми увлечениями супруга.
«Кто этот человек?» — написала она в соцсети, прикрепив несколько наклеек с курицей. «Верните мне моего мужа!»
Дэвид и Виктория — родители четверых детей: 25-летнего Бруклина, 22-летнего Ромео, 19-летнего Круза и 13-летней Харпер.
В прошлом месяце в интервью журналу PEOPLE Бекхэм подтвердил, что его отношения с модельером и бывшей участницей Spice Girls были «абсолютной» любовью с первого взгляда. Пара связала себя узами брака в июле 1999 года и недавно отпраздновала 25-ю годовщину .
«Она была из Spice Girls, сексуальной, красивой и очаровательной», — сказал он о своих первых минутах знакомства с Викторией. «А потом я понял, какая она сильная женщина».