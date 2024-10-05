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Posted 5 октября, 17:40

Published 5 октября, 17:40

Modified 5 октября, 17:49

Updated 5 октября, 17:49

9 самых популярных видов уксуса и способы их использования

9 самых популярных видов уксуса и способы их использования

5 октября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
9 самых популярных видов уксуса и способы их использования
Уксус это мягкая кислота, которая может быть как кулинарным ингредиентом, так и бытовым чистящим средством. Но есть еще много других уксусов, о которых вы можете не знать. Рассказываем, какие существуют разновидности и для чего они используются.

Готовить с уксусом непросто, это очень кислый ингредиент, который усиливает вкус и сладость блюда, снижает соленость, уравновешивает жирность и даже смягчает остроту. Рассказываем о самых популярных видах этого натурального продукта.

Яблочный уксус

Относительно мягкий уксус, приготовленный из яблок или яблочного сусла. Он недорогой, немного сладкий и обычно непастеризованный, что означает, что вы можете использовать его для приготовления собственного уксуса в домашних условиях. Он подходит как для тушеных блюд, так и для заправок, а также как «разрыхлитель» в пироге.

Бальзамический уксус

Бальзамический уксус уникален в мире уксусов. Приготовленный в Италии из итальянского винограда, обычно Ламбруско или Треббиано, он представляет собой медленно и интенсивно карамелизующееся сокращение количества виноградного сусла, которое выдерживается в бочках. Чем дольше он выдерживается, тем гуще и слаще он становится.

Черный уксус (также называемый черным рисовым уксусом)

Уксус глубокого темного цвета с солодовым, древесным, часто даже дымным вкусом. Черный уксус очень популярен в китайской кухне, где он часто придает особый аромат блюдам или интенсивный темный цвет тушеному мясу и глазури.

Его готовят из риса, злаков или из их комбинации. Существует также близкородственная японская версия куродзу, приготовленная только из риса, которая не такая темная, как ее китайский аналог. Оба они ферментируются в закрытой кастрюле, пока не приобретут насыщенный цвет, но при этом остаются довольно мягкими на вкус.

Черный уксус для блюд из рисаЧерный уксус для блюд из риса
Черный уксус для блюд из риса. Фото: Изображение Midjourney

Уксусная эссенция

Дистиллированный белый уксус изготавливается из дистиллированного спирта (обычно из кукурузы или другого зерна), а затем разбавляется водой. Он совсем недорогой, выглядит как вода и является лучшим выбором для большинства чистящих средств на основе уксуса.

У него нет вкуса, но он очень сильный и быстро вызывает слезотечение, используйте его в кулинарии только в очень небольших количествах.

Фруктовый уксус

Помимо яблочного уксуса на рынке представлено множество других видов фруктовых уксусов — от соленого японского умэбоши из чернослива до специальных банановых уксусов.

Фруктовые бывают разных вкусов, цветов и для разных целей. Однако нет никаких установленных правил, когда, в каком количестве и для чего вы будете использовать разные сорта. При этом, малиновый уксус самый популярный и довольно неизвестный сорт.

Солодовый уксус

Солодовый уксус изготавливается из солода — проросших зерен, в основном ячменя, который используют при приготовлении пива. Солодовый уксус — идеальный компонент рыбных блюд, придавая им орехово-терпкий вкус.

Некоторые высококачественные сорта солодового уксуса изготавливаются непосредственно из пива, а не из солода, и имеют более выраженный солодовый вкус. В Великобритании это незаменимый компонент рыбных чипсов, который добавляется непосредственно к картофелю фри для придания вкуса.

Уксус для овощных салатовУксус для овощных салатов
Уксус для овощных салатов. Фото: Изображение Midjourney

Рисовый уксус (также называемый рисовым винным уксусом)

Рисовый уксус чаще всего используется в азиатской кухне. Он легкий, немного сладкий и имеет натуральный рисовый привкус — в конце концов, он сделан из риса. Это более мягкий уксус, что делает его подходящим для различных маринадов, соусов и заправок, придавая им глубину вкуса.

Существует множество различных видов рисового уксуса, как приправленного, так и без приправ. Приправленный рисовый уксус обычно используется для придания вкуса таким продуктам, как рис для суши, содержит сахар и соль. Рисовый уксус без приправ — это классика, приготовленная из ферментированного рисового вина.

Винный и хересный уксус

Богатый нюансами красный винный уксус получается фруктовым и пикантным. Белый винный уксус намного более кисловатый и острый. Оба они отлично подходят для приготовления винегретов и различных соусов, от домашнего бернеза до ромеско. Винный уксус всегда является надежной заменой на случай, если у вас когда-нибудь не будет под рукой специального уксуса.

Хересный уксус похож на бальзамический тем, что может приобретать совершенно разные вкусы в зависимости от возраста и качества изготовления. Он выдерживается в деревянных бочках от 6 месяцев до 10 лет и известен своим карамельным цветом и жидкой консистенцией.

Хересный уксус обладает уникальным ореховым и прекрасным вкусом, который хорошо сочетается с большинством средиземноморских и баскских рецептов, например, с сочными блюдами из фасоли, пикантными рагу или сливочными пюре.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Уксус#Дом и сад
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