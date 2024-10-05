9 самых популярных видов уксуса и способы их использования

Его готовят из риса, злаков или из их комбинации. Существует также близкородственная японская версия куродзу, приготовленная только из риса, которая не такая темная, как ее китайский аналог. Оба они ферментируются в закрытой кастрюле, пока не приобретут насыщенный цвет, но при этом остаются довольно мягкими на вкус.