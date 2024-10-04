Юлия Пересильд раскрыла способы борьбы своей дочери Анны со звездной болезнью

Как сообщает www.gazeta.ru, сейчас Анна читает много литературы и знакомится с новыми фильмами, при этом стараясь постоянно перенимать опыт более взрослых коллег и прислушиваться к каждому их слову. Мать девушки подчеркивает, что непрерывно работать над собственным развитием непросто, но Анна делает большие успехи на этом поприще. Кроме того, Юлия Пересильд обращает внимание на то, что ее старшая дочь с рождения была «непростой», непохожей этим на мать.