Юлия Пересильд раскрыла способы борьбы своей дочери Анны со звездной болезнью

Posted 4 октября, 15:43
Published 4 октября, 15:43
Modified 4 октября, 15:47
Updated 4 октября, 15:47
Как сообщает www.gazeta.ru, сейчас Анна читает много литературы и знакомится с новыми фильмами, при этом стараясь постоянно перенимать опыт более взрослых коллег и прислушиваться к каждому их слову. Мать девушки подчеркивает, что непрерывно работать над собственным развитием непросто, но Анна делает большие успехи на этом поприще. Кроме того, Юлия Пересильд обращает внимание на то, что ее старшая дочь с рождения была «непростой», непохожей этим на мать.
Артистка вспоминает, что Аня всегда имела широкий кругозор и повышенную тягу к познанию окружающего мира, чем намного опережала в развитии ровесников.
В отношениях с режиссером Алексеем Учителем у Юлии Пересильд родились две дочери. Сейчас Анне 15 лет, а Марии — 10. Три года назад актриса призналась, что она больше не вместе с отцом своих дочерей, но совершенно не возражает против общения девочек с ним.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14