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Posted 4 октября, 13:50

Published 4 октября, 13:50

Modified 4 октября, 13:52

Updated 4 октября, 13:52

Тренд на макияж «с похмелья»

Тренд на макияж «с похмелья»: как сделать модный образ и правильно расставить акценты

4 октября 2024, 13:50
Фото: www.elle.com.
Тренд на макияж «с похмелья»
В TikTok завирусился тренд на образ «после вечеринки», предполагающий неряшливый вид, растрепанные волосы и размазанные губы.

Различные формы «растрепанного гламура» долгое время считались сексуальными. В 2024 году макияж Igari, известный как " с похмелья», подчеркивает «покрасневший» вид, который обычно появляется после ночного загула.

Что такое макияж Igari?

По словам визажиста Рей Моррис, Igari делает акцент на «легком румянце, как после ночной прогулки». Главный продукт этого мейка конечно же румяна, наносимые непосредственно под глаза и на щеки.

«Все это для имитации молодости, — уточняет Моррис. — Чрезмерно влажная кожа, минимальный макияж глаз и мягкие, размытые губы».

Как сделать макияж Igari

Макияж Igari легко повторить, так как он имеет минималистичный набор косметики, подчеркивающий основные акценты:

  • Размытые линии губ
  • Мягкие румяна растушевываются в глазнице и под глазом
  • Минимальный макияж глаз
  • Без резкого контурирования
  • Акцент делается на «глянце, сиянии и естественной текстуре», который имитирует легкую испарину и сияния для легкого и свежего образа

Макияж Igari на самом деле не связан настоящей неряшливостью и ночным образом жизни, в большей степени создавая образ похмелья на свежей, чистой коже. Стиль был назван в честь японского визажиста Синобу Игари, который придумал эту технику, рассказывает ELLE.

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