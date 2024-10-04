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Posted 4 октября, 07:00

Published 4 октября, 07:00

Modified 4 октября, 07:00

Updated 4 октября, 07:00

Какие цвета привлекают в дом удачу, деньги и счастье

Как привлечь в дом богатство и здоровье: цветовые секреты фэншуй

4 октября 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Какие цвета привлекают в дом удачу, деньги и счастье
По философии фэншуй, определенные цвета обладают способностью буквально притягивать в дом деньги, удачу, здоровье и счастье. Узнаем, что это за цвета и как их правильно использовать в интерьере.

Белый цвет

Белый цвет способствует созданию в доме спокойной, доброжелательной и гармоничной атмосферы. Специалисты по фэншуй рекомендуют использовать его в санузлах и на кухнях, чтобы наполнить жилище чистотой, лучше концентрироваться и мыслить яснее.

Черный

Черный цвет — сумма всех возможных оттенков. В фэншуй он связан с защитой и мудростью. Кроме того, в интерьере черный цвет прекрасно обыгрывается за счет различных текстур, фактур. Цвет привносит в дом ясность, чистоту, подчеркивает гармоничность интерьера.

Черный цвет — сумма всех возможных оттенковЧерный цвет — сумма всех возможных оттенков
Черный цвет — сумма всех возможных оттенков. Фото: Изображение Midjourney

Серый цвет

Серый цвет можно и нужно использовать в оформлении домашнего кабинета или рабочего места, поскольку он помогает концентрироваться на делах и работать продуктивно. А еще серый цвет помогает сосредотачиваться на самом важном и способствует созданию гармоничной и сбалансированной атмосферы.

Синий

В фэншуй синий цвет связан с покоем, здоровьем, жизненной силой. Оттенок расслабляет, успокаивает, поэтому его можно использовать в оформлении спальни, гостиной, библиотеки, детской комнаты.

Зеленый цвет

Зеленый — цвет роста, обновления и энергии. Если добавить его в интерьер, дом наполнится положительными вибрациями. Специалисты советуют выбирать зеленый цвет для оформления спальни, кухни, гостиной.

Красный

Цвет энергии, который наполняет дом динамикой, привлекает благополучие, деньги и удачу. Однако использовать его нужно с определенной осторожностью и умеренно, чтобы атмосфера дома не стала слишком агрессивной.

Коричневый

Цвет ассоциируется с покоем, стабильностью, безопасностью. Его можно использовать в интерьере в таких деталях, как ковры, мебель, в оформлении гостиной или кухни.

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