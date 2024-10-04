Деньги и смартфоны в опасности — новая схема телефонных мошенников

Первое, что нужно запомнить: никогда не переходите по незнакомым ссылкам, откуда бы вы ни получили бы письмо: из мессенджеров, через электронную почту, СМС. Мошенники могут присылать фишинговые ссылки и через аккаунты ваших друзей — взламывают аккаунт и от имени вашего знакомого просят перейти по ссылке — например, проголосовать за кого-то или поучаствовать в акции.