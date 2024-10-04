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Posted 4 октября, 16:44

Published 4 октября, 16:44

Modified 4 октября, 16:47

Updated 4 октября, 16:47

Деньги и смартфоны в опасности — новая схема телефонных мошенников

Деньги и смартфоны в опасности — новая схема телефонных мошенников

4 октября 2024, 16:44
Фото: Изображение Midjourney
Мошенники стали заражать смартфоны Android вирусом троян для списания денег со счетов россиян. Как работает схема, можно ли от нее защититься и причем здесь банки? Выяснили у экспертов.

Как работает схема

Мошенники применяют смешанную атаку на телефон жертвы: заражают смартфон вирусом троян и одновременно звонят, представляясь службой безопасности банка.

Как это работает? На почту или в сообщения на смартфон приходит письмо якобы от имени банка или сайта «Госуслуги». В письме находится ссылка, после перехода на которую смартфон заражается трояном. На телефон тут же начинают сыпаться уведомления, открываются сами собой приложения, приходят сообщения о списании денег.

Теперь наступает звездный час мошенников. Владельцу смартфона звонят, представляясь службой безопасности банка, сообщают о взломе и предлагают помочь — перевести деньги на безопасный счет.

В панике владельцы смартфонов идут на поводу у мошенников — дают доступ в онлайн-банк, перечисляют средства на указанный счет.

В панике владельцы смартфонов идут на поводу у мошенников — дают доступ в онлайн-банк, перечисляют средства на указанный счетВ панике владельцы смартфонов идут на поводу у мошенников — дают доступ в онлайн-банк, перечисляют средства на указанный счет
В панике владельцы смартфонов идут на поводу у мошенников — дают доступ в онлайн-банк, перечисляют средства на указанный счет. Фото: Изображение Midjourney

Такие случаи нередки и уже зафиксированы во многих регионах России.

Что делать?

Первое, что нужно запомнить: никогда не переходите по незнакомым ссылкам, откуда бы вы ни получили бы письмо: из мессенджеров, через электронную почту, СМС. Мошенники могут присылать фишинговые ссылки и через аккаунты ваших друзей — взламывают аккаунт и от имени вашего знакомого просят перейти по ссылке — например, проголосовать за кого-то или поучаствовать в акции.

Во-вторых, не впадайте в панику, даже если поняли, что «поймали» какой-то вирус. Просто сбросьте телефон до заводских настроек. Троян, который сам взломает ваш онлайн-банкинг и выведет деньги, придумать сложно и дорого. А вот упрощенную версию, рассылающую пуш-уведомления, вполне возможно. Но она не сильно опасна и легко удаляется с телефона.

Еще один совет от экспертов: установите на Android антивирус и регулярно его обновляйте. Он не позволит заразить ваш смартфон трояном, даже если вы попытаетесь перейти по фишинговой ссылке.

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