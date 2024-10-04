5 модных цветов, вместо белой кухни, которые стоит попробовать в 2025 году

Posted 4 октября, 08:36
Published 4 октября, 08:36
Modified 4 октября, 08:38
Updated 4 октября, 08:38
Эксперты Homes & Gardens поделились наиболее удачными цветовыми решениями, которые вдохнут в кухню новую жизнь. Эти советы будут особенно актуальны, если вы задумались сменить надоевшие белые фасады на более яркие.
В кухонных тенденциях 2024 года преобладают более темные оттенки в отделке шкафов. Поэтому если вы хотите избежать яркой палитры, выбирайте «новые нейтральные» цвета — темно-синий или лесной зеленый.
«Темные кухни эффектны и неподвластны времени. Они особенно хороши для небольших помещений, придавая структуру комнате. Классические цветовые палитры для кухонь, такие как темно-зеленый, всегда будут смотреться элегантно, особенно на шкафах», —советует Патрик О’Доннелл, бренд-амбассадор Farrow & Ball.
Различные цвета вызывают разные эмоции. Если вы хотите создать яркую, радостную и поднимающую настроение кухню, для этих целей идеально подойдет желтый, который прекрасно сочетается с белым для создания двухцветного дизайна.
«Желтый — это цвет, который мгновенно вызывает радость и оптимизм. Начните свой день в теплой, жизнерадостной кухне. Этот светящийся оттенок усиливает естественный солнечный свет, создавая, располагающую атмосферу», — рассказывает Ханна Йео, старший менеджер по цветовому маркетингу Benjamin Moore.
Если вы выберете желтую кухню, придерживайтесь простой и нейтральной палитры для остальной части комнаты, чтобы сохранить ощущение сбалансированности пространства, позволяя смелому оттенку стать центром внимания.
Красочные идеи для кухни смелые и яркие, но подойдут не всем. Если вы предпочитаете что-то более утонченное, остановите свой выбор на бледных, пастельных тонах, которые являются отличной альтернативой белой кухне.
«Белый всегда был очень светлым цветом для кухни, но для тех, кто хочет более тёплых решений, можно использовать пастельные тона, которые очень хорошо сочетаются с более тёмными оттенками», — объясняет Джейн Эверетт, креативный дизайнер Naked Kitchens.
Сами по себе пастельные тона могут казаться бледными, однако на фоне белого они действительно выделяются и придают гамме глубину и теплоту. Чтобы придать интерес этим оттенкам, добавьте в качестве фасадов или мебели дуб или орех, которые придают дизайну текстурных многослойностей.
Если вам нравится яркость и воздушность белых кухонь, и хочется чего-то неожиданного, то розовая кухня может стать прекрасным выбором.
«Розовые румяна, названные Princelet Pink в честь одной из улиц восточного Лондона, стали всеобщими любимцами. Этот цвет едва заметен, мягкий и идеально сочетается с черным и зеленым, скорее не как контраст, а как сочетание, которое смотрится так тихо и непритязательно. Я бы сказал, что самые популярные цвета на данный момент определенно соответствуют этим линиям, довольно мягкие и традиционные», — говорит Хелен Паркер, креативный директор deVOL.
Если вам нравится эстетика, которую создает черный, но хочется чего-то менее резкого, угольно-серый — идеальная середина между темным и белым.
«Угольно-серый — достаточно смелый, чтобы создать неповторимую индивидуальность, но не выглядеть слишком подавляющим. Кроме того, это неподвластный времени выбор цвета, а это значит, что они не выйдут из моды через несколько лет», — говорит Джессика Инглис, бренд-менеджер Second Nature.
Для изысканного вида выбирайте теплую латунную или бронзовую отделку, которая отлично контрастирует с более холодными тонами угольно-серого. Для более изящного и современного вида можно использовать матово-черную фурнитуру.
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