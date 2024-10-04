5 модных цветов, вместо белой кухни, которые стоит попробовать в 2025 году

Сами по себе пастельные тона могут казаться бледными, однако на фоне белого они действительно выделяются и придают гамме глубину и теплоту. Чтобы придать интерес этим оттенкам, добавьте в качестве фасадов или мебели дуб или орех, которые придают дизайну текстурных многослойностей.