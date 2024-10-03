«Взял в ипотеку»: сын Юрия Никулина честно рассказал о зарубежной недвижимости

Максим Никулин, занимающий пост директора цирка на Цветном бульваре в Москве, решил ответить хейтерам и честно рассказал о том, какой недвижимостью владеет. Его признание многих удивило — оказывается, у 67-летнего сына известного советского артиста квартира в Монако действительно есть, однако площадь ее очень скромная, всего 27 квадратных метров. Кроме того, как признался сам Никулин, эту квартиру он купил в ипотеку.