«Взял в ипотеку»: сын Юрия Никулина честно рассказал о зарубежной недвижимости

Posted 3 октября, 09:47
Published 3 октября, 09:47
Modified 3 октября, 09:49
Updated 3 октября, 09:49
Максим Никулин, занимающий пост директора цирка на Цветном бульваре в Москве, решил ответить хейтерам и честно рассказал о том, какой недвижимостью владеет. Его признание многих удивило — оказывается, у 67-летнего сына известного советского артиста квартира в Монако действительно есть, однако площадь ее очень скромная, всего 27 квадратных метров. Кроме того, как признался сам Никулин, эту квартиру он купил в ипотеку.
Как отмечает Максим Никулин, в квартире в Монако он практически не бывает — в основном время в ней проводит его супруга. Сам Никулин подчеркнул высокий уровень развития цирковой культуры в Монако. Он признался, что поддерживает дружеские отношения с местными артистами.
Других паспортов нет
Отвечая на обвинения в наличии двойного гражданства, Максим Никулин заявил, что у него есть только российский паспорт. Жилье в России у него тоже есть — в Москве, где иметь квартиру, как подчеркивает директор цирка на Цветном бульваре, «не запрещено».
Никулин настаивает на том, что ничего и никогда не скрывал, подробно рассказывал обо всем, что происходит в его жизни. Он отметил: если бы стало известно о наличии у него роскошной виллы, это было бы «другое дело».
Напомним: в соцсетях Максима Никулина критикуют за то, что деньги он зарабатывает в России, однако тратить их он предпочитает за границей, в том числе покупая зарубежную недвижимость.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14