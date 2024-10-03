Против Тимати могут завести уголовное дело из-за травмы в картинг-клубе рэпера

Заведение рэпера начало принимать клиентов весной прошлого года. Тимати старается при каждой удобной возможности масштабировать свой бизнес. В конце июня артист при участии своего бизнес-партнера Антона Пинского и компании «Синдика» выкупил активы Starbucks в РФ за почти полмиллиарда рублей. По словам Пинского, открытая совместными усилиями осенью 2022 года сеть Stars Coffee в январе догнала показатели Starbucks, а еще месяц спустя побила их.