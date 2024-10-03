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Posted 3 октября, 16:54

Published 3 октября, 16:54

Modified 3 октября, 16:58

Updated 3 октября, 16:58

Тимати

Против Тимати могут завести уголовное дело из-за травмы в картинг-клубе рэпера

3 октября 2024, 16:54
Фото: Екатерина Чеснокова. РИА Новости
Тимати
В жизни рэпера Тимати (Тимура Юнусова) начались неприятности — против него могут возбудить уголовное дело. Под суд он может пойти как владелец одного из картинг-клубов Москвы. В его заведении 4-летний мальчик, катаясь на карте, получил перелом руки.

Как пишет www.gazeta.ru, в ходе движения карт не смог затормозить и опрокинулся. Не исключается версия об отказавших тормозах машины.

Появились сведения, что против владельца картинг-клуба могут возбудить уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих нормативам безопасности.

Заведение рэпера начало принимать клиентов весной прошлого года. Тимати старается при каждой удобной возможности масштабировать свой бизнес. В конце июня артист при участии своего бизнес-партнера Антона Пинского и компании «Синдика» выкупил активы Starbucks в РФ за почти полмиллиарда рублей. По словам Пинского, открытая совместными усилиями осенью 2022 года сеть Stars Coffee в январе догнала показатели Starbucks, а еще месяц спустя побила их.

Два года назад Юнусов продал принадлежащую ему часть сети заведений общепита Black Star Burger Йоханну Рафаэлю Соваде — гражданину Германии, ведущему предпринимательскую деятельность в РФ.

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#Марина Никишина#Общество#Знаменитости#Уголовное дело
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