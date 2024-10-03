Как избавиться от черных точек

Косметолог Рене Руло рассказала об альтернативном способе. Нужно принять теплый душ или умыться теплой водой, а затем нанести тонкий слой самого густого увлажняющего средства (крема). Затем необходимо обернуть участок обрабатываемой кожи полиэтиленовой пленкой, а сверху приложить две теплые влажные мочалки. Это нужно, чтобы удерживать тепло в коже, тогда чистка будет более эффективной. Через несколько минут уберите мочалки и пленку, после чего нанесите еще один слой увлажняющего крема.