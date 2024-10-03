Как избавиться от черных точек

Posted 3 октября, 10:21
Published 3 октября, 10:21
Modified 3 октября, 10:32
Updated 3 октября, 10:32
«Некоторые черные точки могут сохраняться в течение нескольких дней, недель или даже месяцев, если их не удалять», — утверждает дерматолог Лорел Джерати в интервью glamour.com. И эта проблема не решится сама собой.
Первое, что нужно сделать, — размягчить поры. В домашних условиях это можно сделать с помощью тепла. Профессионалы обычно используют распариватели.
Косметолог Рене Руло рассказала об альтернативном способе. Нужно принять теплый душ или умыться теплой водой, а затем нанести тонкий слой самого густого увлажняющего средства (крема). Затем необходимо обернуть участок обрабатываемой кожи полиэтиленовой пленкой, а сверху приложить две теплые влажные мочалки. Это нужно, чтобы удерживать тепло в коже, тогда чистка будет более эффективной. Через несколько минут уберите мочалки и пленку, после чего нанесите еще один слой увлажняющего крема.
Главное правило: никогда не используйте ногти для удаления черных точек. По словам Джерати, это может привести к образованию рубцов на коже.
Перед началом удаления черных точек хорошо помойте руки. Делайте последовательные нажимы не слишком близко к загрязненным порам, меняя положение пальцев, пока наружу не выйдет все содержимое.
Для более эффективной очистки кожи лучше использовать специальный прибор — экстрактор. Чтобы использовать его правильно, поместите открытые кончики или петлю так, чтобы черная точка была посередине.
«Осторожно надавливайте на каждую сторону черной точки, пока содержимое не начнет выходить», — говорит она. «Если черная точка не выходит легко, не продолжайте попытки извлечения».
Закончив, аккуратно протрите кожу антибактериальным средством без спирта.
Специальные полоски помогают избавиться от черных точек достаточно простым способом.
«Если ваша кожа была должным образом подготовлена теплой водой, а поры открыты, при удалении полоски содержимое загрязненной поры выйдет на поверхность», — рассказала Руло.
Однако большинство полосок не лечат черные точки: они просто удаляют самую верхнюю (и видимую) часть.
Если какая-то черная точка точек не очищается с нескольких попыток, не стоит продолжать, подчеркнула Руло. Можно вернуться к ней в другой раз.
«Иначе вы рискуете повредить кожу или потенциально разорвать капилляр», — добавила косметолог.
Если домашнее лечение не дает результата, эксперты рекомендуют обратиться за помощью к сертифицированному дерматологу.
«Вам могут предложить химический пилинг с салициловой кислотой, ретинолом и гликолевой кислотой для профилактики и лечения акне», — отметила Руло.
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