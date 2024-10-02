По каким словам можно распознать телефонного мошенника?

Posted 2 октября, 11:32
Published 2 октября, 11:32
Modified 2 октября, 11:34
Updated 2 октября, 11:34
Мошенники стали настолько уверены в своей безнаказанности, что добрались уже даже до публичных людей. Месяц назад прогремела история Ларисы Долиной, которую нагрели на сотни миллионов. Крупную сумму отдала злоумышленникам и бывший политик Ирина Хакамада. Чуть было на удочку не попался Николай Басков, но вовремя одумался и решил проверить, откуда поступил звонок.
Как сообщает свежая статистика этого года, ежедневно на телефоны наших соотечественников поступает свыше 15 миллионов звонков от мошенников, которые жаждут получить доступ к личным финансам и персональным данным граждан.
Обработка жертв преимущественно осуществляется с помощью социальной инженерии: используя человеческие слабости, преступники побуждают человека добровольно предоставить всю необходимую информацию, предостерегают специалисты по кибербезопасности.
ВАЖНО!
За 2023 год мошенники обманным путем выманили у россиян 15,8 миллиарда рублей.
Также эксперты, на счету которых не одна распутанная афера, предупреждают: если вам позвонили якобы из банка или правоохранительных структур, внимательно вслушивайтесь в речь говорящего.
«„ФСБ», «МВД», «Центральный банк», «безопасный счет», «сообщите код из СМС / данные карты / паспорта / СНИЛС» — диалоги, в которых используются эти слова, нужно немедленно прекращать», — заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Также не стоит забывать, что позвонить могут не только из «Центробанка» и «ФСБ». Аферисты довольно часто прикрываются Социальным фондом, поликлиниками и операторами сотовой связи. В этом случае они запрашивают у граждан СНИЛС и пароль к «Госуслугам», откуда перекачивают все персональные данные и получают доступ в том числе и к банковским картам.
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