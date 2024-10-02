По каким словам можно распознать телефонного мошенника?

Также не стоит забывать, что позвонить могут не только из «Центробанка» и «ФСБ». Аферисты довольно часто прикрываются Социальным фондом, поликлиниками и операторами сотовой связи. В этом случае они запрашивают у граждан СНИЛС и пароль к «Госуслугам», откуда перекачивают все персональные данные и получают доступ в том числе и к банковским картам.