newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 09:16

Published 2 октября, 09:16

Modified 2 октября, 09:20

Updated 2 октября, 09:20

Лерчек снова крутит колесо Фортуны, не смотря на новое уголовное дело

Лерчек снова крутит колесо Фортуны, не смотря на новое уголовное дело в 250 млн рублей

2 октября 2024, 09:16
Фото: https://vk.com/lerchek_group
Лерчек снова крутит колесо Фортуны, не смотря на новое уголовное дело
Крупный штраф или до 3 лет лишения свободы: на Чекалиных снова завели дело, когда узнали о дубайском банковском счете, на который шли деньги от марафонов.

Артем едет на допрос, а у Лерчек снова проводят обыск, рассказывает источник. На данный момент возбуждено уголовное дело, где главными фигурантами снова стала чета Чекалиных.

Как оказалось, следовательные органы нашли еще один счет, оформленный в Дубае, к которому Чекалины имеют отношение. На него переводили денежные средства за марафоны инфо-цыган. Сообщается, что ущерб составил около 250 млн рублей.

Предварительно речь идет о счетах нерезидентов и подложных документах. За такое нарушение можно лишиться свободы на 3 года или получить штраф до 500 тысяч рублей.

При этом, накануне нового уголовного дела Лера снова запустила свой марафон, на котором разыгрывает 16 Айфон, сообщает Агент Шмеля — Катя Коносова.

Лерчек запустила колесо ФортуныЛерчек запустила колесо Фортуны
Лерчек запустила колесо Фортуны.
Фото: https://vk.com/lerchek_group

Напомним, Валерия Чекалина приняла участие в шоу «Звезды в джунглях», оставив на попечение мамы и брата своих трех детей от бывшего мужа, с которым она разошлась после «налогового» скандала об отмывании денег.

Лерчек на шоу «Звезды в джунглях»Лерчек на шоу «Звезды в джунглях»
Лерчек на шоу «Звезды в джунглях».
Фото: https://vk.com/lerchek_group
Читайте также:
«У меня закончились идеи с подарками». 55-летняя Кэтрин Зета Джонс опубликовала себя голую на юбилей мужаКак носить монохромные наряды — учимся у звездБузова выгуляла в Москве свою «мочило» и рассказала о премьере нового шоу
#Эмилия Шпилева#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика