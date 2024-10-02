Лерчек снова крутит колесо Фортуны, не смотря на новое уголовное дело в 250 млн рублей

Posted 2 октября, 09:16
Published 2 октября, 09:16
Modified 2 октября, 09:20
Updated 2 октября, 09:20
Артем едет на допрос, а у Лерчек снова проводят обыск, рассказывает источник. На данный момент возбуждено уголовное дело, где главными фигурантами снова стала чета Чекалиных.
Как оказалось, следовательные органы нашли еще один счет, оформленный в Дубае, к которому Чекалины имеют отношение. На него переводили денежные средства за марафоны инфо-цыган. Сообщается, что ущерб составил около 250 млн рублей.
Предварительно речь идет о счетах нерезидентов и подложных документах. За такое нарушение можно лишиться свободы на 3 года или получить штраф до 500 тысяч рублей.
При этом, накануне нового уголовного дела Лера снова запустила свой марафон, на котором разыгрывает 16 Айфон, сообщает Агент Шмеля — Катя Коносова.
Напомним, Валерия Чекалина приняла участие в шоу «Звезды в джунглях», оставив на попечение мамы и брата своих трех детей от бывшего мужа, с которым она разошлась после «налогового» скандала об отмывании денег.
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