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Posted 2 октября, 19:03

Published 2 октября, 19:03

Modified 2 октября, 19:06

Updated 2 октября, 19:06

Как превратить смартфон в стильный аксессуар — модные чехлы и украшения

Как превратить смартфон в стильный аксессуар — модные чехлы и украшения

2 октября 2024, 19:03
Фото: freepik.com
Скучные однотонные чехлы давно не в моде, а мультяшные принты на гаджетах выглядят нелепо. Собрали самые интересные идеи, как украсить смартфон, чтобы он выглядел необычно и стильно.

Объемные

В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс (чехол pop it), чехол с массивными кнопками, которые можно нажимать. Самый популярный мастхэв 2024 года — чехол с бальзамом для губ, вдохновленный аксессуаром Rhode — бренда Хейли Бибер. Кстати, в такие чехлы можно вставлять всё что угодно — даже спрей от насморка.

В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс.В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс.
В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс.. Фото: freepik.com

Бусы и шнурки

Один из самых модных аксессуаров 2024 года — бусы. Они украшают не только сумки, но и чехлы для смартфонов. Бусы можно сплести самостоятельно и прикрепить их к чехлу. Такой смартфон очень удобно носить на руке.

Один из самых модных аксессуаров для смартфона 2024 года — бусы.Один из самых модных аксессуаров для смартфона 2024 года — бусы.
Один из самых модных аксессуаров для смартфона 2024 года — бусы.. Фото: freepik.com

Если вам кажется, что такой аксессуар выглядит слишком по-детски, присмотритесь к ремешкам на руку в виде шнуровки. Это более спортивный вариант, и лучше выбирать шнурок ярких, кислотных оттенков.

Стикеры

Объемные стикеры по-прежнему в моде. Можно приобрести чехлы для смартфонов с готовыми стикерами либо наклеить их самостоятельно на прозрачную основу. Выбирайте любой стикер, отражающий ваш стиль и характер, — это могут быть цитаты и девизы, сердечки и цветочки, животные и символы.

Можно приобрести чехлы для смартфонов с готовыми стикерами либо наклеить их самостоятельно на прозрачную основу.Можно приобрести чехлы для смартфонов с готовыми стикерами либо наклеить их самостоятельно на прозрачную основу.
Можно приобрести чехлы для смартфонов с готовыми стикерами либо наклеить их самостоятельно на прозрачную основу.. Фото: freepik.com

Минимализм

Прозрачные чехлы подчеркивают стильность и деловитость владельца. Но в них еще есть несомненный плюс — при желании их можно оживить, например с помощью стикеров или фото, вложенных под прозрачный чехол для смартфона.

Прозрачные чехлы подчеркивают стильность и деловитость владельцаПрозрачные чехлы подчеркивают стильность и деловитость владельца
Прозрачные чехлы подчеркивают стильность и деловитость владельца. Фото: freepik.com

Остается популярной и «логомания» — чехлы на смартфоны с логотипом любимого бренда. Они смотрятся очень стильно — особенно на кожаных аксессуарах.

Анималистичный принт

Леопардовая, змеиная или расцветка в стиле зебры привлекает внимание и добавляет к образу шика и элегантности. Такие чехлы на смартфоны давно уже облюбовали известные фешен-блогеры и инфлюэнсеры.

Леопардовая, змеиная или расцветка в стиле зебры привлекает внимание и добавляет к образу шика и элегантности.Леопардовая, змеиная или расцветка в стиле зебры привлекает внимание и добавляет к образу шика и элегантности.
Леопардовая, змеиная или расцветка в стиле зебры привлекает внимание и добавляет к образу шика и элегантности.. Фото: freepik.com
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