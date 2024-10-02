Как превратить смартфон в стильный аксессуар — модные чехлы и украшения

В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс (чехол pop it), чехол с массивными кнопками, которые можно нажимать. Самый популярный мастхэв 2024 года — чехол с бальзамом для губ, вдохновленный аксессуаром Rhode — бренда Хейли Бибер. Кстати, в такие чехлы можно вставлять всё что угодно — даже спрей от насморка.