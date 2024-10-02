Как превратить смартфон в стильный аксессуар — модные чехлы и украшения

Posted 2 октября, 19:03
Published 2 октября, 19:03
Modified 2 октября, 19:06
Updated 2 октября, 19:06
В моде фигурные чехлы для смартфонов с различными выпуклостями — например, чехол-антистресс (чехол pop it), чехол с массивными кнопками, которые можно нажимать. Самый популярный мастхэв 2024 года — чехол с бальзамом для губ, вдохновленный аксессуаром Rhode — бренда Хейли Бибер. Кстати, в такие чехлы можно вставлять всё что угодно — даже спрей от насморка.
Один из самых модных аксессуаров 2024 года — бусы. Они украшают не только сумки, но и чехлы для смартфонов. Бусы можно сплести самостоятельно и прикрепить их к чехлу. Такой смартфон очень удобно носить на руке.
Если вам кажется, что такой аксессуар выглядит слишком по-детски, присмотритесь к ремешкам на руку в виде шнуровки. Это более спортивный вариант, и лучше выбирать шнурок ярких, кислотных оттенков.
Объемные стикеры по-прежнему в моде. Можно приобрести чехлы для смартфонов с готовыми стикерами либо наклеить их самостоятельно на прозрачную основу. Выбирайте любой стикер, отражающий ваш стиль и характер, — это могут быть цитаты и девизы, сердечки и цветочки, животные и символы.
Прозрачные чехлы подчеркивают стильность и деловитость владельца. Но в них еще есть несомненный плюс — при желании их можно оживить, например с помощью стикеров или фото, вложенных под прозрачный чехол для смартфона.
Остается популярной и «логомания» — чехлы на смартфоны с логотипом любимого бренда. Они смотрятся очень стильно — особенно на кожаных аксессуарах.
Леопардовая, змеиная или расцветка в стиле зебры привлекает внимание и добавляет к образу шика и элегантности. Такие чехлы на смартфоны давно уже облюбовали известные фешен-блогеры и инфлюэнсеры.
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