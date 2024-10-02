Градуированный каскад — что это за стрижка и кому она идет

Если о градуированном каскаде мечтает девушка с волосами средней длины, ей стоит настроиться на то, что отращивать их не получится. Если такой цели нет, то градуированный каскад — идеальный вариант. В комбинации с такой стрижкой особенно изысканно и выразительно будет смотреться сложное, оригинальное окрашивание, которое сделает акцент на текстуре стрижки.