Градуированный каскад — что это за стрижка и кому она идет

Posted 2 октября, 17:13
Published 2 октября, 17:13
Modified 2 октября, 17:15
Updated 2 октября, 17:15
Универсальность — одно из главных достоинств этой стрижки. Стилисты отмечают, что градуированный каскад без проблем адаптируется и «подстраивается» под лицо любой формы и типа. Кроме того, стрижка отлично смотрится на волосах любой текстуры, любого типа и длины.
В разных случаях градуированный каскад идеально «ложится» и подчеркивает достоинства внешности в своем неизменном, классическом виде. Однако при необходимости стрижку всегда можно адаптировать, используя разные варианты укладки и техники.
Стрижка делает волосы более объемными, что позволяет визуально скорректировать черты узкого и прямоугольного лица. Для девушек с вьющимися волосами стрижка подходит идеально, поскольку она расставляет нужные акценты, придавая прядям объем на участках у корней и минимизируя пышность на участках кончиков.
Градуированный каскад очень идет девушкам с крупными чертами лица. Стрижка делает их более миниатюрным и изысканными. Если градуировка будет высокой на участке затылка, то можно будет сформировать красивый силуэт головы. Если у девушки прямые и плотные волосы, стилисты могут порекомендовать так называемый легкий каскад, который смотрится динамично и не требует сложной укладки.
Если о градуированном каскаде мечтает девушка с волосами средней длины, ей стоит настроиться на то, что отращивать их не получится. Если такой цели нет, то градуированный каскад — идеальный вариант. В комбинации с такой стрижкой особенно изысканно и выразительно будет смотреться сложное, оригинальное окрашивание, которое сделает акцент на текстуре стрижки.
На длинных волосах отлично будет смотреться градуированный каскад с челкой. Предпочтение рекомендуется отдавать корейской шторке, косой или челке-шторке. Такая стрижка подойдет высоким девушкам, и ее важный плюс заключается в том, что сложная укладка просто не потребуется. Тренд 2024 года — каскад, состоящий из трех ступеней, тогда как филировка уже постепенно выходит из моды.
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