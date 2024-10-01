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Posted 1 октября, 06:40

Published 1 октября, 06:40

Modified 1 октября, 06:43

Updated 1 октября, 06:43

Домашний уход за волосами при помощи риса

В Японии этим пользуются столетиями: рисовая вода для густых и длинных волос

1 октября 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Домашний уход за волосами при помощи риса
Новый тренд на домашний уход за волосами при помощи простого ингредиента, который есть у каждой хозяйки в доме. Рассказываем, в чем преимущество рисовой воды и как правильно сделать ее.

В Японии ферментированная рисовая вода использовалась женщинами на протяжении тысячелетий. Она известна как мощный эликсир красоты, способный сохранять молодость и упругость кожи, а также делать волосы более сильными и блестящими, рассказывает итальянский Vogue.

Блогеры TikTok превратили этот нишевый ингредиент в трендовый уход за волосами с хэштегом #ricewater. Красавицы делятся рецептами приготовления волшебной воды и результатами после ее использования.

Польза рисовой воды для волос

Рисовая вода содержит множество полезных элементов для здоровья и красоты волос:

  • крахмал действует как увлажняющее и смягчающее средство, утолщает стержень волоса и защищает его благодаря пленке от обламывания и секущихся концов. Благодаря дополнительному увлажнению, волосы получаются более густыми и эластичными, а при накручивании на бигуди локоны получаются мягкими.
  • витамин B7 проникает внутрь стержня и делая волосы сильнее.
  • витамин B9 стимулирует рост луковиц.
  • витамин B3 улучшает кровообращение в коже головы.
  • аминокислоты образуют кератин, основной компонент волос.
  • калий и натрий способствуют регидратации сухих волос.

Кроме того, при ферментации рисовая вода имеет кислый pH, схожий pH наших волос на голове. Именно благодаря этому свойству достигается дезинфицирующий эффект и можно регулировать выработку избыточного кожного сала.

Польза риса для волосПольза риса для волос
Польза риса для волос. Фото: Изображение Midjourney

Как использовать рисовую воду для волос

  1. Как лосьон, чтобы укрепить слабые волосы. Вылейте несколько капель рисовой воды на руку и потрите им кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте на 40 минут, затем вымойте волосы обычным способом.
  2. Как шампунь. Разбавьте ферментированную рисовую воду равным количеством воды, например, полстакана рисовой воды на полстакана воды комнатной температуры. Равномерно нанесите смесь на длину и аккуратно помассируйте кожу головы, затем тщательно промойте. Эта процедура работает как с длинными, так и с короткими волосами.
  3. Как маску, чтобы сделать волосы блестящими и сильными. Вы можете использовать рисовую воду вместе с другими ингредиентами, в зависимости от вашего типа волос. Например, если у вас жирная шевелюра, вы можете смешать полстакана рисовой воды с полстаканом воды и добавить столовую ложку зеленой глины. Для сухих волос добавьте столовую ложку меда и несколько капель оливкового масла. Хорошо перемешайте ингредиенты, пока не получите однородный крем, затем нанесите маску на шевелюру, оставив ее на пять минут, потом смойте обычным шампунем.
  4. Как увлажняющий компресс после шампуня. Перелейте рисовую воду в распылитель и нанесите состав на влажную шевелюру после мытья головы, потом смойте водой.
  5. В качестве кислотного полоскания, чтобы сделать волосы мягкими и блестящими. Разбавьте рисовую воду в бутылке с равным количеством простой воды, затем вылейте ее на волосы в качестве последнего полоскания.

Как приготовить ферментированную рисовую воду в домашних условиях

Процесс приготовления прост и состоит всего из пяти шагов:

    1. Промойте чашку сырого белого риса под проточной водой, чтобы удалить пыль.
    2. Поместите рис в кастрюлю и добавьте воду комнатной температуры, чтобы зерна были полностью покрыты жидкостью.
    3. Помешайте крупу около 5 минут, чтобы зерна выделили питательные вещества. Вы заметите, что вода становится мутной.
    4. Дайте постоять 48 часов.
    5. По истечении этого времени полученную жидкость процедите и перелейте в стеклянную емкость.

Как хранить рисовую воду

Рисовую воду можно использовать сразу после приготовления или использовать при необходимости, но хранить ее следует в холодильнике, чтобы остановить процесс брожения. В таких условиях рисовая вода может храниться не больше одной недели.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Рис#Уход за волосами
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