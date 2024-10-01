В Японии этим пользуются столетиями: рисовая вода для густых и длинных волос

Posted 1 октября, 06:40
Published 1 октября, 06:40
Modified 1 октября, 06:43
Updated 1 октября, 06:43
В Японии ферментированная рисовая вода использовалась женщинами на протяжении тысячелетий. Она известна как мощный эликсир красоты, способный сохранять молодость и упругость кожи, а также делать волосы более сильными и блестящими, рассказывает итальянский Vogue.
Блогеры TikTok превратили этот нишевый ингредиент в трендовый уход за волосами с хэштегом #ricewater. Красавицы делятся рецептами приготовления волшебной воды и результатами после ее использования.
Рисовая вода содержит множество полезных элементов для здоровья и красоты волос:
Кроме того, при ферментации рисовая вода имеет кислый pH, схожий pH наших волос на голове. Именно благодаря этому свойству достигается дезинфицирующий эффект и можно регулировать выработку избыточного кожного сала.
Процесс приготовления прост и состоит всего из пяти шагов:
Рисовую воду можно использовать сразу после приготовления или использовать при необходимости, но хранить ее следует в холодильнике, чтобы остановить процесс брожения. В таких условиях рисовая вода может храниться не больше одной недели.
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