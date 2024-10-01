Прощайте, Доктор Шлягер: стало известно о смерти знаменитого певца и композитора Вячеслава Добрынина

Добрынин — настоящая легенда советской эстрады, автор множества хитов, среди которых «Не сыпь мне соль на рану…» и «Синий туман». Композитор сотрудничал с такими именитыми исполнителями, как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова. В конце 80-х к плодовитому автору Добрынину приклеилось прозвище «Доктор Шлягер». Чуть позже он назвал так свою группу, которая гастролирует до сих пор, но уже без маэстро.