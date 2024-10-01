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Posted 1 октября, 11:47

Published 1 октября, 11:47

Modified 1 октября, 11:49

Updated 1 октября, 11:49

Прощайте, Доктор Шлягер: стало известно о смерти знаменитого певца и композитора Вячеслава Добрынина

Прощайте, Доктор Шлягер: стало известно о смерти знаменитого певца и композитора Вячеслава Добрынина

1 октября 2024, 11:47
Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Согласно опубликованной информации, артиста не стало 1 октября. Последние часы жизни он провел в одной из московских клиник.

Причина смерти Добрынина пока не уточнена. Известно, что несколько дней назад 78-летний артист был госпитализирован с третьим инсультом, который, вероятно, и стал причиной ухода из жизни. Однако, его директор Сергей Карпов утверждал, что не получал никаких сообщений о пребывании композитора в больнице, сообщил телеграм-канал Mash,

Народный артист СССР Лев Лещенко в разговоре с агентством «Москва» подтверждал факт болезни Добрынина.

«Он находится в медучреждении. Им занимаются врачи», — сказал певец.

Коллеги уже давно заметили, что здоровье подводит знаменитого композитора. Так Алексей Глызин отмечал, что при последней личной встрече, состоявшейся около года назад, Вячеслав уже выглядел больным.

Добрынин — настоящая легенда советской эстрады, автор множества хитов, среди которых «Не сыпь мне соль на рану…» и «Синий туман». Композитор сотрудничал с такими именитыми исполнителями, как Лев Лещенко, Михаил Боярский, Валентина Легкоступова. В конце 80-х к плодовитому автору Добрынину приклеилось прозвище «Доктор Шлягер». Чуть позже он назвал так свою группу, которая гастролирует до сих пор, но уже без маэстро.

О том, где и когда пройдет прощание с артистом, пока неизвестно.

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#Елена Ли#Общество#Знаменитости#Вячеслав Добрынин#Артист
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