Прирожденный таролог: какими качествами нужно обладать, чтобы научиться работать с картами Таро

Чтобы понимать расклады, нужно уметь видеть не только «прямую речь» от карт, но также и скрытые знаки. В этом очень помогает интуиция. У одних людей это качество проявляется более активно, позволяя не только улавливать свои собственные ощущения и предчувствия, но и понимать окружающих, а у других оно проявляется редко. Однако интуицию, как и любой навык, можно развивать. Главное — постоянно тренироваться и не отступать от цели.