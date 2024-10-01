Прирожденный таролог: какими качествами нужно обладать, чтобы научиться работать с картами Таро

Posted 1 октября, 12:05
Published 1 октября, 12:05
Modified 1 октября, 12:05
Updated 1 октября, 12:05
Существуют особенности, которые ощутимо способствуют профессиональному росту. Как для гонщика важна быстрая реакция, так для таролога значимы эмпатия, внимательность и чуткость к людям. Эти качества делают хороших тарологов похожими на психологов. Некоторые из них способны мгновенно «сканировать» эмоциональное состояние человека при первой же встрече. Прочувствовав кверента, таролог быстрее понимает ответы, которые дают карты Таро на его вопросы.
Будьте готовы много тренироваться и учиться работать с разными колодами Таро. Вначале особенно важно практиковаться на себе и на близких. Это позволит лично ощутить эффект и проверить правильность своих интерпретаций карт. Постарайтесь получить комментарии от своих первых клиентов, чтобы выяснить, насколько точными оказались ваши интерпретации.
Человек с развитым логическим мышлением сможет без труда интерпретировать значения раскладов, насколько бы сложными и запутанными они ни казались. Процесс схож с простыми математическими вычислениями: карты раскрывают информацию, а вы ее считываете.
Чтобы понимать расклады, нужно уметь видеть не только «прямую речь» от карт, но также и скрытые знаки. В этом очень помогает интуиция. У одних людей это качество проявляется более активно, позволяя не только улавливать свои собственные ощущения и предчувствия, но и понимать окружающих, а у других оно проявляется редко. Однако интуицию, как и любой навык, можно развивать. Главное — постоянно тренироваться и не отступать от цели.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14