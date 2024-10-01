Предсказания Жириновского на 2024 год: почему они сбываются

Posted 1 октября, 11:00
Published 1 октября, 11:00
Modified 1 октября, 11:00
Updated 1 октября, 11:00
Среди наиболее обсуждаемых предсказаний Жириновского — начало специальной военной операции. Еще в конце 2021 года политик заявил, что в начале 2022 года случится событие, благодаря которому, как он выразился, «Россия станет снова великой». Более того, он назвал даже точную дату этого события — 22 февраля. Как мы знаем, так оно и вышло.
Что касается обострения конфликта на Ближнем Востоке, то Владимир Жириновский также продемонстрировал в своем прогнозе поразительную точность, заявив, что к 2024 году на этих территориях развернутся «самые страшные события», и отметил, что в конфликт могут быть вовлечены другие страны, например Иран.
Некоторые эксперты считают, что ничего сверхъестественного в предсказаниях политика нет и речь идет исключительно о прогнозах. В частности, Елена Ведуга, политолог, подчеркивает, что Жириновский был исследователем и обладал умением видеть то, что не замечали другие, а также у него была база знаний, позволяющая давать точные прогнозы.
Руслан Хасбулатов, профессор, подчеркивал харизму политика и его умение заинтересовать, привлечь внимание.
«К политическому процессу он привлекал молодежь, призывал к размышлениям над тем, о чем, вероятно, никто и не думал», — отмечал эксперт.
Политолог Максим Богачев, комментируя предсказания Жириновского, делает акцент на логике и подчеркивает, что политик в свое время получал информацию, которая считается инсайдерской. Что касается всеобщего обсуждения прогнозов Жириновского, то их Богачев считает не более чем рекламными ходами партии ЛДПР.
«Еще долго партия будет пользоваться образом ушедшего из жизни Жириновского, а СМИ будут поддерживать это, ориентируясь на производство интересующего аудиторию контента», — считает эксперт, предупреждая, что в скором времени количество высказываний, приписываемых политику, будет только увеличиваться с учетом обилия фейков.
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