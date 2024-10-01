Предсказания Жириновского на 2024 год: почему они сбываются

Среди наиболее обсуждаемых предсказаний Жириновского — начало специальной военной операции. Еще в конце 2021 года политик заявил, что в начале 2022 года случится событие, благодаря которому, как он выразился, «Россия станет снова великой». Более того, он назвал даже точную дату этого события — 22 февраля. Как мы знаем, так оно и вышло.