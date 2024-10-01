Подборка распространенных стереотипов о знаках зодиака, в которые точно не стоит верить

Стереотип: Львы эгоистичны и хвастливы. На самом деле представители этого знака очень альтруистичны. Особенно это касается ситуаций, когда кто-то нуждается в помощи. Их внутренняя сила и целеустремленность не позволяют тратить жизнь без толку. Тем не менее многие часто ошибочно принимают эти качества за эгоизм.