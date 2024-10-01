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Posted 1 октября, 09:03

Published 1 октября, 09:03

Modified 1 октября, 09:03

Updated 1 октября, 09:03

Осенняя палитра осенне-зимнего сезона: какие цвета завоевали все модные подиумы

Осенняя палитра осенне-зимнего сезона: какие цвета завоевали все модные подиумы

1 октября 2024, 09:03
Фото: Изображение Midjourney
Осенняя природа меняет краски, и нам ничего не остается, кроме как брать с нее пример. Выберите свой оттенок из модной палитры!

Оливковый

Натуральный и чистый оливковый цвет очень актуален как отражение общего тренда на близость к природе. По этой же причине популярны другие натуральные оттенки зеленого, например хаки или болотный.

Фото: Изображение Midjourney

Серый

В этом сезоне богатый оттенок серого в топе популярности. Не стоит думать, что это скучный цвет. С ним можно собрать замечательный тотал-лук или вписать его в базовый образ с другими универсальными цветами. Актуальны все варианты оттенка — от нежно-серебристого до угольного.

Фото: Изображение Midjourney

Розовый

От кричащего розового цвета, обретшего популярность после выхода фильма про Барби, мода постепенно перешла к мягкому, едва уловимому оттенку. В этом сезоне актуален максимально нежный пудровый тон, чем его больше, тем лучше.

Фото: Изображение Midjourney

Желтый

Продолжает список нежных тонов этого сезона желтый, который называют цветом сливочного масла. Это мягкий, сдержанный оттенок, который привлекает внимание, но не выглядит вызывающе.

Фото: Изображение Midjourney

Шоколадный

Насыщенные оттенки коричневого тоже очень актуальны. Темный шоколад, какао, орех — самые модные тона сезона. Выбирайте теплые или холодные подтоны в зависимости от цветотипа вашей кожи.

Фото: Изображение Midjourney

Насыщенный красный

Настоящая модная бомба сезона — глубокий огненно-красный цвет. Особенно он хорош в дерзких тотал-луках, которые просто не могут остаться незамеченными. Роскошный оттенок приветствуется не только у молодежи, он актуален и для возрастных дам.

Фото: Изображение Midjourney
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#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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