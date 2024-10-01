Осенняя палитра осенне-зимнего сезона: какие цвета завоевали все модные подиумы

В этом сезоне богатый оттенок серого в топе популярности. Не стоит думать, что это скучный цвет. С ним можно собрать замечательный тотал-лук или вписать его в базовый образ с другими универсальными цветами. Актуальны все варианты оттенка — от нежно-серебристого до угольного.