Осенняя палитра осенне-зимнего сезона: какие цвета завоевали все модные подиумы

Posted 1 октября, 09:03
Published 1 октября, 09:03
Modified 1 октября, 09:03
Updated 1 октября, 09:03
Натуральный и чистый оливковый цвет очень актуален как отражение общего тренда на близость к природе. По этой же причине популярны другие натуральные оттенки зеленого, например хаки или болотный.
В этом сезоне богатый оттенок серого в топе популярности. Не стоит думать, что это скучный цвет. С ним можно собрать замечательный тотал-лук или вписать его в базовый образ с другими универсальными цветами. Актуальны все варианты оттенка — от нежно-серебристого до угольного.
От кричащего розового цвета, обретшего популярность после выхода фильма про Барби, мода постепенно перешла к мягкому, едва уловимому оттенку. В этом сезоне актуален максимально нежный пудровый тон, чем его больше, тем лучше.
Продолжает список нежных тонов этого сезона желтый, который называют цветом сливочного масла. Это мягкий, сдержанный оттенок, который привлекает внимание, но не выглядит вызывающе.
Насыщенные оттенки коричневого тоже очень актуальны. Темный шоколад, какао, орех — самые модные тона сезона. Выбирайте теплые или холодные подтоны в зависимости от цветотипа вашей кожи.
Настоящая модная бомба сезона — глубокий огненно-красный цвет. Особенно он хорош в дерзких тотал-луках, которые просто не могут остаться незамеченными. Роскошный оттенок приветствуется не только у молодежи, он актуален и для возрастных дам.
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