Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров

Posted 1 октября, 03:30
Published 1 октября, 03:30
Modified 1 октября, 03:30
Updated 1 октября, 03:30
Маркетплейсы — это не только о дешевых вещах. Многие знаменитые бренды представлены на маркетплейсах, а не только на официальных сайтах компаний. При этом на маркетплейсах зачастую можно купить модную вещь по более низкой цене.
Все заядлые шопоголики подписываются на любимые бренды в соцсетях. Конечно, постоянные рассылки могут надоедать, зато так ты не пропустишь акции и распродажи. А еще в этих рассылках часто содержатся промокоды, которые помогут сэкономить на покупке модной вещи.
Участвуй в конкурсах и розыгрышах — это еще один способ получить понравившуюся вещь значительно дешевле.
Многие недооценивают этот способ приобретения вещей. И совершенно напрасно. На ресейл-платформах можно найти брендовые вещи по удивительно низкой цене. Часто здесь перепродают вещи в отличном состоянии: не подошли по размеру, надоели и др. Причем сервисы отвечают за подлинность и качество вещи — ты точно не приобретешь подделку, но сэкономишь на стоимости.
Отличный способ одеться стильно — найти качественные бренды, сэкономив на цене. В магазинах офф-прайс продают вещи российских и зарубежных брендов из прошлогодних коллекций. Скидки на такой товар могут достигать 70%.
Еще один плюс офф-прайсов: вещи обычно здесь представлены в одном экземпляре, так что можешь быть уверена, что твой образ никто не повторит.
Подпишись на известных фешен-блогеров, стилистов и инфлюенсеров. Они часто делятся своими находками модных коллекций и публикуют промокоды со скидкой. Сильно здесь сэкономить не удастся, но зато ты будешь в курсе модных новостей и сможешь быстрее всех находить новинки.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14