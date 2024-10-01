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Posted 1 октября, 03:30

Published 1 октября, 03:30

Modified 1 октября, 03:30

Updated 1 октября, 03:30

Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров

Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров

1 октября 2024, 03:30
Фото: 1MI
Модные вещи обязательно должны быть в твоем гардеробе. Но тренды стремительно меняются, а денег не хватает. Расскажем, как пополнить гардероб модными вещами и при этом сэкономить на шопинге.

Маркетплейсы

Маркетплейсы — это не только о дешевых вещах. Многие знаменитые бренды представлены на маркетплейсах, а не только на официальных сайтах компаний. При этом на маркетплейсах зачастую можно купить модную вещь по более низкой цене.

Соцсети

Все заядлые шопоголики подписываются на любимые бренды в соцсетях. Конечно, постоянные рассылки могут надоедать, зато так ты не пропустишь акции и распродажи. А еще в этих рассылках часто содержатся промокоды, которые помогут сэкономить на покупке модной вещи.

Участвуй в конкурсах и розыгрышах — это еще один способ получить понравившуюся вещь значительно дешевле.

Участвуй в конкурсах и розыгрышах — это еще один способ получить понравившуюся вещь значительно дешевлеУчаствуй в конкурсах и розыгрышах — это еще один способ получить понравившуюся вещь значительно дешевле
Участвуй в конкурсах и розыгрышах — это еще один способ получить понравившуюся вещь значительно дешевле. Фото: 1MI

Ресейл-платформы

Многие недооценивают этот способ приобретения вещей. И совершенно напрасно. На ресейл-платформах можно найти брендовые вещи по удивительно низкой цене. Часто здесь перепродают вещи в отличном состоянии: не подошли по размеру, надоели и др. Причем сервисы отвечают за подлинность и качество вещи — ты точно не приобретешь подделку, но сэкономишь на стоимости.

Офф-прайсы

Отличный способ одеться стильно — найти качественные бренды, сэкономив на цене. В магазинах офф-прайс продают вещи российских и зарубежных брендов из прошлогодних коллекций. Скидки на такой товар могут достигать 70%.

Еще один плюс офф-прайсов: вещи обычно здесь представлены в одном экземпляре, так что можешь быть уверена, что твой образ никто не повторит.

В магазинах офф-прайс продают вещи российских и зарубежных брендов из прошлогодних коллекцийВ магазинах офф-прайс продают вещи российских и зарубежных брендов из прошлогодних коллекций
В магазинах офф-прайс продают вещи российских и зарубежных брендов из прошлогодних коллекций. Фото: 1MI

Инфлюенсеры

Подпишись на известных фешен-блогеров, стилистов и инфлюенсеров. Они часто делятся своими находками модных коллекций и публикуют промокоды со скидкой. Сильно здесь сэкономить не удастся, но зато ты будешь в курсе модных новостей и сможешь быстрее всех находить новинки.

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#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Мода#Шоппинг
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