Как сэкономить во время шопинга — 5 реальных лайфхаков от фешен-блогеров

Все заядлые шопоголики подписываются на любимые бренды в соцсетях. Конечно, постоянные рассылки могут надоедать, зато так ты не пропустишь акции и распродажи. А еще в этих рассылках часто содержатся промокоды, которые помогут сэкономить на покупке модной вещи.