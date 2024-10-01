Этот витамин настоящее спасение волос в осенний сезон: что мы знаем о биотине

Posted 1 октября, 08:01
Published 1 октября, 08:01
Modified 1 октября, 08:03
Updated 1 октября, 08:03
Чтобы максимально замедлить выпадение, достаточно ввести в свой рацион продукты, богатые биотином, также известным как витамин B8, незаменимым микроэлементом для здоровья. Он способен стимулировать луковицы кожи головы и, как следствие, рост волос.
Биотин способен не только предотвратить выпадение волос, но и ускорить их рост. Этот витамин, по сути, стимулирует синтез кератина, способствуя росту и укреплению волосяных волокон. Фактически, исследования подтвердили, что использование этого витамина может помочь стимулировать рост волос, делится Vogue.
При этом, биотин действует на волосы, регулируя кожное сало и перхоть, помогая против сезонного выпадения и улучшая состояние фолликулов, которые получают кислород и питательные вещества, необходимые для волос.
Чтобы воспользоваться этим чудо-средством, достаточно наладить правильное питание, включив в рацион больше бананов и авокадо. Также можно использовать пищевые добавки в виде витаминов или косметические продукты, в составе которых есть биотин.
Ранее мы рассказывали, как лабораторные исследования показали невероятные результаты роста волос после курса массажей с розмарином.
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