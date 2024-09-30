Замша — правила ухода: что нужно делать и чего нельзя

Posted 30 сентября, 07:53
Published 30 сентября, 07:53
Modified 30 сентября, 07:53
Updated 30 сентября, 07:53
Перед первым применением обязательно обработайте вещь из замши, чтобы удалить с поверхности всё лишнее. Это можно сделать с помощью специальных магазинных средств для ухода за замшей либо просто протереть поверхность мягкой салфеткой, смоченной в нашатырном спирте.
Приобретите специальное средство для защиты замши от пятен и воды. Распылите его сразу же после покупки по поверхности вещи. Если вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткой. А уже дома нанесите на пятно немного очистителя и аккуратно протрите поверхность мягкой щёткой либо губкой.
Современные стиральные машинки имеют функцию деликатной стирки. Но замшевые вещи всё же лучше стирать ручным способом. При этом замачивать заранее замшевые вещи нельзя. Их стирают в чуть теплой воде с применением щадящих средств.
После стирки замшевые вещи не отжимают. Дайте воде стечь естественным способом, а потом тщательно промокните хлопчатобумажным полотенцем.
Если замшевая одежда сильно загрязнена, не стоит пытаться ее оттереть или отстирать самостоятельно. Отнесите вещь в химчистку.
Нельзя сушить замшевую одежду или обувь на батарее и вблизи других источников тепла. Одежду лучше развесить на плечиках, обуви дать высохнуть естественным путем. Для улучшения процесса сушки наполните обувь или одежду мягкими материалами, чтобы поддержать форму изделия.
Не носите замшевые изделия в непогоду — в снегопад или дождь лучше выходить в кожаной обуви или одежде. Массивные объемные сумки через плечо лучше не надевать с замшевой одеждой — они могут оставить на поверхности след.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14