Замша — правила ухода: что нужно делать и чего нельзя

Приобретите специальное средство для защиты замши от пятен и воды. Распылите его сразу же после покупки по поверхности вещи. Если вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткой. А уже дома нанесите на пятно немного очистителя и аккуратно протрите поверхность мягкой щёткой либо губкой.