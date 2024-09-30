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Posted 30 сентября, 07:53

Published 30 сентября, 07:53

Modified 30 сентября, 07:53

Updated 30 сентября, 07:53

Замша — правила ухода: что нужно делать и чего нельзя

Замша — правила ухода: что нужно делать и чего нельзя

30 сентября 2024, 07:53
Фото: pinterest
Замша — правила ухода: что нужно делать и чего нельзя
Замша — один из самых трендовых материалов осенне-зимнего сезона — 2024. А еще и самый капризный, требующий определенного ухода. Как правильно ухаживать за замшей, чтоб вещи прослужили вам долго и выглядели как новые?

Совет 1

Перед первым применением обязательно обработайте вещь из замши, чтобы удалить с поверхности всё лишнее. Это можно сделать с помощью специальных магазинных средств для ухода за замшей либо просто протереть поверхность мягкой салфеткой, смоченной в нашатырном спирте.

Перед первым применением обязательно обработайте вещь из замши, чтобы удалить с поверхности всё лишнееПеред первым применением обязательно обработайте вещь из замши, чтобы удалить с поверхности всё лишнее
Перед первым применением обязательно обработайте вещь из замши, чтобы удалить с поверхности всё лишнее. Фото: stylelook/pinterest
Приобретите специальное средство для защиты замши от пятен и водыПриобретите специальное средство для защиты замши от пятен и воды
Приобретите специальное средство для защиты замши от пятен и воды. Фото: stylelook/pinterest

Совет 2

Приобретите специальное средство для защиты замши от пятен и воды. Распылите его сразу же после покупки по поверхности вещи. Если вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткой. А уже дома нанесите на пятно немного очистителя и аккуратно протрите поверхность мягкой щёткой либо губкой.

Если вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткойЕсли вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткой
Если вы испачкали вещь из замши, например мороженым или кофе с молоком, сразу же промокните пятно салфеткой. Фото: stylelook/pinterest
Замачивать заранее замшевые вещи нельзяЗамачивать заранее замшевые вещи нельзя
Замачивать заранее замшевые вещи нельзя. Фото: stylelook/pinterest
Рамшевые вещи всё же лучше стирать ручным способомРамшевые вещи всё же лучше стирать ручным способом
Рамшевые вещи всё же лучше стирать ручным способом. Фото: Изображение Midjourney

Совет 3

Современные стиральные машинки имеют функцию деликатной стирки. Но замшевые вещи всё же лучше стирать ручным способом. При этом замачивать заранее замшевые вещи нельзя. Их стирают в чуть теплой воде с применением щадящих средств.

После стирки замшевые вещи не отжимают. Дайте воде стечь естественным способом, а потом тщательно промокните хлопчатобумажным полотенцем.

Если замшевая одежда сильно загрязнена, не стоит пытаться ее оттереть или отстирать самостоятельно. Отнесите вещь в химчистку.

Замшевые вещи нельзя стирают в чуть теплой воде с применением щадящих средствЗамшевые вещи нельзя стирают в чуть теплой воде с применением щадящих средств
Замшевые вещи нельзя стирают в чуть теплой воде с применением щадящих средств. Фото: stylelook/pinterest
После стирки замшевые вещи не отжимаютПосле стирки замшевые вещи не отжимают
После стирки замшевые вещи не отжимают. Фото: stylelook/pinterest

Совет 4

Нельзя сушить замшевую одежду или обувь на батарее и вблизи других источников тепла. Одежду лучше развесить на плечиках, обуви дать высохнуть естественным путем. Для улучшения процесса сушки наполните обувь или одежду мягкими материалами, чтобы поддержать форму изделия.

Если замшевая одежда сильно загрязнена, не стоит пытаться ее оттереть или отстирать самостоятельноЕсли замшевая одежда сильно загрязнена, не стоит пытаться ее оттереть или отстирать самостоятельно
Если замшевая одежда сильно загрязнена, не стоит пытаться ее оттереть или отстирать самостоятельно. Фото: stylelook/pinterest
Нельзя сушить замшевую одежду или обувь на батарее и вблизи других источников теплаНельзя сушить замшевую одежду или обувь на батарее и вблизи других источников тепла
Нельзя сушить замшевую одежду или обувь на батарее и вблизи других источников тепла. Фото: stylelook/pinterest
Замшевую одежду лучше развесить на плечиках, обуви дать высохнуть естественным путемЗамшевую одежду лучше развесить на плечиках, обуви дать высохнуть естественным путем
Замшевую одежду лучше развесить на плечиках, обуви дать высохнуть естественным путем. Фото: Изображение Midjourney

Совет 5

Не носите замшевые изделия в непогоду — в снегопад или дождь лучше выходить в кожаной обуви или одежде. Массивные объемные сумки через плечо лучше не надевать с замшевой одеждой — они могут оставить на поверхности след.

Не носите замшевые изделия в непогоду — в снегопад или дождь лучше выходить в кожаной обуви или одеждеНе носите замшевые изделия в непогоду — в снегопад или дождь лучше выходить в кожаной обуви или одежде
Не носите замшевые изделия в непогоду — в снегопад или дождь лучше выходить в кожаной обуви или одежде. Фото: stylelook/pinterest
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