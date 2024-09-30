Тепло, стильно, дорого — модные свитеры на осень-2024

Тренд на «нулевые» еще остается на пике популярности в сезоне осень-зима 2024 года. Поэтому открытые плечи свитеров снова в моде. Очень нежная и сексуальная модель, для романтичного и игривого образа. Ее можно сочетать с шелковыми платьями, джинсами, юбками-макси, заправлять в широкие брюки с поясом.