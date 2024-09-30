Тепло, стильно, дорого — модные свитеры на осень-2024

Posted 30 сентября, 04:38
Published 30 сентября, 04:38
Modified 30 сентября, 04:38
Updated 30 сентября, 04:38
Тренд на «нулевые» еще остается на пике популярности в сезоне осень-зима 2024 года. Поэтому открытые плечи свитеров снова в моде. Очень нежная и сексуальная модель, для романтичного и игривого образа. Ее можно сочетать с шелковыми платьями, джинсами, юбками-макси, заправлять в широкие брюки с поясом.
Думаете, грубая фактура и объемные петли нарушают женственный образ? Неправда — свитеры с крупной фактурной вязкой только подчеркнут вашу хрупкость и нежность. Такие модели выглядят элегантно, хотя в образе появляется «характер», что делает его ярким и выразительным.
Если вам не по душе объемные модели, и вы устали от свитеров оверсайз, обратите внимание на новый тренд — «тихая роскошь». Легкие, приталенные, минималистичные силуэты смотрятся женственно и очень стильно. Выбирайте трикотажные модели — водолазки, свитеры-поло. Они хорошо сочетаются с классическими брюками, джинсами, пышными юбками, жилетами и кардиганами.
Один из главных трендов 2024 года — высокий воротник на молнии. Такая модель оставляет пространство для экспериментов. Расстегнутая небрежно молния создает несколько расслабленный, спортивный образ. Отложной воротничок в моделях на молнии подчеркивает деловой стиль.
Очень сексуальная и не теряющая актуальности модель — «рваные» свитеры. Когда привычные линии смещены, образ дольше задерживает на себя взгляды. Небрежный шик, элегантность, дерзость — всё это сочетается в одном образе. Отлично смотрится с массивной обувью, потертыми джинсами, куртками-бомберами.
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