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Posted 30 сентября, 04:38

Published 30 сентября, 04:38

Modified 30 сентября, 04:38

Updated 30 сентября, 04:38

Тепло, стильно, дорого — модные свитеры на осень-2024

Тепло, стильно, дорого — модные свитеры на осень-2024

30 сентября 2024, 04:38
Фото: Изображение Midjourney
Тепло, стильно, дорого — модные свитеры на осень-2024
Осень не наступит, пока в гардеробе не появится новый свитер. Так говорят стилисты и предлагают топ-5 самых нестандартных моделей свитеров — не только уютных, но и стильных.

Свитер с открытыми плечами

Тренд на «нулевые» еще остается на пике популярности в сезоне осень-зима 2024 года. Поэтому открытые плечи свитеров снова в моде. Очень нежная и сексуальная модель, для романтичного и игривого образа. Ее можно сочетать с шелковыми платьями, джинсами, юбками-макси, заправлять в широкие брюки с поясом.

Свитер с открытыми плечамиСвитер с открытыми плечами
Свитер с открытыми плечами. Фото: vitoricci.ru

Свитер с фактурной вязкой

Думаете, грубая фактура и объемные петли нарушают женственный образ? Неправда — свитеры с крупной фактурной вязкой только подчеркнут вашу хрупкость и нежность. Такие модели выглядят элегантно, хотя в образе появляется «характер», что делает его ярким и выразительным.

Свитер с фактурной вязкойСвитер с фактурной вязкой
Свитер с фактурной вязкой. Фото: mig.pics

Свитер в стиле «тихая роскошь»

Если вам не по душе объемные модели, и вы устали от свитеров оверсайз, обратите внимание на новый тренд — «тихая роскошь». Легкие, приталенные, минималистичные силуэты смотрятся женственно и очень стильно. Выбирайте трикотажные модели — водолазки, свитеры-поло. Они хорошо сочетаются с классическими брюками, джинсами, пышными юбками, жилетами и кардиганами.

Свитер в стиле «тихая роскошь»Свитер в стиле «тихая роскошь»
Свитер в стиле «тихая роскошь». Фото: poshstyle.ru

Свитер с воротником на молнии

Один из главных трендов 2024 года — высокий воротник на молнии. Такая модель оставляет пространство для экспериментов. Расстегнутая небрежно молния создает несколько расслабленный, спортивный образ. Отложной воротничок в моделях на молнии подчеркивает деловой стиль.

Свитер с воротником на молнииСвитер с воротником на молнии
Свитер с воротником на молнии. Фото: beelady.ru

Асимметричный свитер

Очень сексуальная и не теряющая актуальности модель — «рваные» свитеры. Когда привычные линии смещены, образ дольше задерживает на себя взгляды. Небрежный шик, элегантность, дерзость — всё это сочетается в одном образе. Отлично смотрится с массивной обувью, потертыми джинсами, куртками-бомберами.

Асимметричный свитерАсимметричный свитер
Асимметричный свитер. Фото: zarina.ru
#Екатерина Непомнящая#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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