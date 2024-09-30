Soft life: тренд, который полностью меняет представления об успешности

Границы — это важно. Мы находим их между работой и личной жизнью, между семьей и увлечениями. Когда мы начинаем жить в стиле soft life, потихоньку начинаем осознавать, как ценны все аспекты нашей жизни. Важно уметь погружаться в то, что делаем именно в этот момент, отдаваясь этому полностью.