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Posted 30 сентября, 09:22

Published 30 сентября, 09:22

Modified 30 сентября, 09:22

Updated 30 сентября, 09:22

Soft life: тренд, который полностью меняет представления об успешности

Soft life: тренд, который полностью меняет представления об успешности

30 сентября 2024, 09:22
Фото: freepik.com
Soft life: тренд, который полностью меняет представления об успешности
Современное общество настолько устало от погони за большими деньгами, что в нем зародился новый тренд — soft life. Что это такое и почему актуально?

Что значит soft life

Термин soft life в дословном переводе значит «мягкая жизнь», но на самом деле ему больше подходит значение «нежная». Это размеренное существование, при котором не нужно крутиться как белка в колесе, гонясь за деньгами и славой. Приверженцы soft life выбирают спокойный, размеренный ритм.

Во многих культурах давно существуют понятия, которые отражают подобный стиль жизни. Например, у шведов есть «лагом», а у японцев — «ютори». При этом soft life — это не пресловутая «хакуна матата». Он не подразумевает безделья и полного отказа от забот. Soft life подразумевает постепенное движение к успеху без стресса и вечной спешки.

Ковид, политические споры, инфляция и другие «прелести» жизни заставляют современное человечество нервничать. Люди устали и просто хотят наслаждаться моментом. Именно такую расслабленность и подразумевает мягкая жизнь.

Soft life подразумевает постепенное движение к успеху без стресса и вечной спешкиSoft life подразумевает постепенное движение к успеху без стресса и вечной спешки
Soft life подразумевает постепенное движение к успеху без стресса и вечной спешки. Фото: freepik.com

Основные принципы «мягкой жизни»

Суть soft life проста и помещается в несколько основных принципов. Возможно, вы, сами того не зная, соблюдаете некоторые из них.

Забота о себе — это главное

Пора научиться слышать свои собственные потребности и реагировать на них: вовремя поесть и отдохнуть, найти время для положительных впечатлений, заботы о своем здоровье и ухода за собой.

Приверженность простоте во всем

Порой совсем не обязательно усложнять себе жизнь, когда есть варианты попроще. Например, в новом ремонте не обязательно все должно быть идеальным — гораздо важнее сохранить нервы всех членов семьи. Не хотите готовить ничего сложного на ужин? Сварите пельмени и не заморачивайтесь!

Приверженцы soft life выбирают спокойный, размеренный ритмПриверженцы soft life выбирают спокойный, размеренный ритм
Приверженцы soft life выбирают спокойный, размеренный ритм. Фото: freepik.com

Умение справляться со стрессом

Контролировать уровень стресса вполне реально. Такие вещи, как йога, дыхательные практики, ароматерапия и спорт, — это отличные способы поддерживать себя в форме и находить время для восстановления. А если это всё не помогает, не стоит стесняться обратиться за помощью к психотерапевту.

Отказ от бесконечной погони за успехом

На самом деле далеко не каждому под силу из года в год стремиться к успеху, при этом пренебрегая другими потребностями. Такая гонка может вызывать стресс и выгорание, поэтому важно иногда притормозить и дать себе передышку.

Пора научиться слышать свои собственные потребности и реагировать на нихПора научиться слышать свои собственные потребности и реагировать на них
Пора научиться слышать свои собственные потребности и реагировать на них. Фото: freepik.com

Осознание важности личных границ

Границы — это важно. Мы находим их между работой и личной жизнью, между семьей и увлечениями. Когда мы начинаем жить в стиле soft life, потихоньку начинаем осознавать, как ценны все аспекты нашей жизни. Важно уметь погружаться в то, что делаем именно в этот момент, отдаваясь этому полностью.

Максимальная осознанность

Жить в настоящем — значит уметь замечать радости жизни, мелочи, которые делают наш день лучше. Это как собирать жемчужины — каждое маленькое счастье на счету.

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