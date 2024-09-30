Soft life: тренд, который полностью меняет представления об успешности

Posted 30 сентября, 09:22
Published 30 сентября, 09:22
Modified 30 сентября, 09:22
Updated 30 сентября, 09:22
Термин soft life в дословном переводе значит «мягкая жизнь», но на самом деле ему больше подходит значение «нежная». Это размеренное существование, при котором не нужно крутиться как белка в колесе, гонясь за деньгами и славой. Приверженцы soft life выбирают спокойный, размеренный ритм.
Во многих культурах давно существуют понятия, которые отражают подобный стиль жизни. Например, у шведов есть «лагом», а у японцев — «ютори». При этом soft life — это не пресловутая «хакуна матата». Он не подразумевает безделья и полного отказа от забот. Soft life подразумевает постепенное движение к успеху без стресса и вечной спешки.
Ковид, политические споры, инфляция и другие «прелести» жизни заставляют современное человечество нервничать. Люди устали и просто хотят наслаждаться моментом. Именно такую расслабленность и подразумевает мягкая жизнь.
Суть soft life проста и помещается в несколько основных принципов. Возможно, вы, сами того не зная, соблюдаете некоторые из них.
Пора научиться слышать свои собственные потребности и реагировать на них: вовремя поесть и отдохнуть, найти время для положительных впечатлений, заботы о своем здоровье и ухода за собой.
Порой совсем не обязательно усложнять себе жизнь, когда есть варианты попроще. Например, в новом ремонте не обязательно все должно быть идеальным — гораздо важнее сохранить нервы всех членов семьи. Не хотите готовить ничего сложного на ужин? Сварите пельмени и не заморачивайтесь!
Контролировать уровень стресса вполне реально. Такие вещи, как йога, дыхательные практики, ароматерапия и спорт, — это отличные способы поддерживать себя в форме и находить время для восстановления. А если это всё не помогает, не стоит стесняться обратиться за помощью к психотерапевту.
На самом деле далеко не каждому под силу из года в год стремиться к успеху, при этом пренебрегая другими потребностями. Такая гонка может вызывать стресс и выгорание, поэтому важно иногда притормозить и дать себе передышку.
Границы — это важно. Мы находим их между работой и личной жизнью, между семьей и увлечениями. Когда мы начинаем жить в стиле soft life, потихоньку начинаем осознавать, как ценны все аспекты нашей жизни. Важно уметь погружаться в то, что делаем именно в этот момент, отдаваясь этому полностью.
Жить в настоящем — значит уметь замечать радости жизни, мелочи, которые делают наш день лучше. Это как собирать жемчужины — каждое маленькое счастье на счету.
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